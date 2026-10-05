Шифобахш сири топилди: Нақд пул санаш танага қандай таъсир қилади?

·1·Саломатлик
Шифобахш сири топилди: Нақд пул санаш танага қандай таъсир қилади?

Молиявий барқарорлик инсон ҳаётига хотиржамлик олиб келиши сир эмас, бироқ яқинда ўтказилган тиббий-психологик тадқиқотлар пулнинг инсон организмига бевосита биологик таъсири ҳам борлигини кўрсатди. Олимларнинг хулосасига кўра, қўлда нақд пул санаш нафақат кайфиятни кескин кўтаради, балки инсоннинг иммунитет тизимини ҳам мустаҳкамлашга ёрдам беради.

Бир қарашда оддий кундалик одатдек туюлган бу жараён орқасида мураккаб нейробиологик ва гормонал механизмлар ётибди.

Кайфиятни кўтарувчи омил: Дофамин ва стресснинг камайиши

Нейробиологлар ва психологлар нақд пул санаш жараёнида мияда кечадиган ўзгаришларни таҳлил қилиб, бир қанча қизиқарли жиҳатларни қайд этишди:

  • «Қониқиш гормони»нинг ажралиши: Пулни қўл билан ушлаб санаш пайтида миядаги рағбатлантириш марказлари фаоллашади ва қонга қувонч ҳамда мотивация учун масъул бўлган дофамин гормони жадал ажрала бошлайди;

  • Хавотир ва стресснинг чекиниши: Қўлдаги моддий бойлик инсонда онгости даражасида хавфсизлик, ҳимояланганлик ва келажакка ишонч ҳиссини уйғотади. Бу эса кучли стресс гормони ҳисобланган кортизол миқдорининг кескин пасайишига олиб келади;

  • Эътиборнинг жамланиши: Санаш жараёни ўзига хос медитатив таъсирга эга бўлиб, инсонни кундалик майда муаммолардан чалғитади ва асаб тизимини тинчлантиради.

Иммунитет билан боғлиқлик: Тана нега кучлироқ бўлади?

Тиббиётда руҳий ҳолат ва иммунитет ўртасидаги узвий боғлиқлик (психонейроимунология) аллақачон исботланган. Пул санаш жараёни иммун тизимига айнан шу занжир орқали фойда келтиради:

  • Иммун ҳужайралари фаоллашуви: Стресс ва сурункали хавотир инсон организмининг табиий ҳимоя қалқонини заифлаштирувчи бош омил саналади. Кортизол даражаси пасайганда, тана инфекция ва вирусларга қарши курашувчи ҳимоя ҳужайраларини (лимфоцитлар ва фагоцитларни) тўлиқ куч билан ишлаб чиқариш имконига эга бўлади;

  • Юрак-қон томир тизими барқарорлиги: Руҳий енгиллик ва ижобий ҳис-туйғулар қон босимини меъёрлаштиради, юрак уришини барқарорлаштиради ва умумий тонуснинг ошишига туртки беради.

Шу тариқа, қўлда нақд пул санаш шунчаки ҳисоб-китоб амалиёти эмас, балки мияни хавфсизлик ҳисси билан таъминлаб, бутун тана саломатлигига ижобий импульс берувчи ноодатий психологик даво сифатида ҳам эътироф этилмоқда.

Қўлда нақд пул санашДофамин гормониКортизол гормониПсихонейроимунология
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ҳақиқий табиий дорихона: Мутахассислар тан олган 8 та шифобахш кўкатҲақиқий табиий дорихона: Мутахассислар тан олган 8 та шифобахш кўкат6 сентябр 18:55«80 ёш тўсиғини енгиш»: Японияни ларзага солган узоқ умр ва бахт сирлари!«80 ёш тўсиғини енгиш»: Японияни ларзага солган узоқ умр ва бахт сирлари!20 сентябр 10:22Мўъжиза: Нима учун фарзанд кутаётган эркакларга кўпроқ помидор ейиш тавсия этилади?Мўъжиза: Нима учун фарзанд кутаётган эркакларга кўпроқ помидор ейиш тавсия этилади?Кеча 23:4940 ёшдан кейин спортзалга соатлаб бориш шарт эмас: мутахассис муқобил усулни айтди40 ёшдан кейин спортзалга соатлаб бориш шарт эмас: мутахассис муқобил усулни айтдиКеча 20:05Кўп ухлаш ҳам зарарми? Олимлар 10 йиллик тадқиқот натижасини эълон қилдиКўп ухлаш ҳам зарарми? Олимлар 10 йиллик тадқиқот натижасини эълон қилдиКеча 10:05Оғир заҳарланиш ва онкология хавфи: электрон сигаретларнинг яширин хавфи ошкор қилиндиОғир заҳарланиш ва онкология хавфи: электрон сигаретларнинг яширин хавфи ошкор қилинди3 октябр 16:51
ЭълонларҲамкорлик учун
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Саломатлик янгиликлар

«Эммаган бола ота-онасини ҳурмат қилмайдими?» Профессорнинг фикри ва тиббиётдаги ҳақиқат
«Эммаган бола ота-онасини ҳурмат қилмайдими?» Профессорнинг фикри ва тиббиётдаги ҳақиқат
Ёшлик сири топилди: Олимлар энг кекса инсоннинг организмини ўрганиб ҳайратда қолди...
Ёшлик сири топилди: Олимлар энг кекса инсоннинг организмини ўрганиб ҳайратда қолди...
Ўт қопи яхши ишламаса организмда нима бўлади: белгилар ва нималарга эътибор бериш керак?
Ўт қопи яхши ишламаса организмда нима бўлади: белгилар ва нималарга эътибор бериш керак?
Ҳақиқий табиий дорихона: Мутахассислар тан олган 8 та шифобахш кўкат
Ҳақиқий табиий дорихона: Мутахассислар тан олган 8 та шифобахш кўкат
Си Цзиньпин саломатлигида сирли муаммо: Вашингтон сафари арафасида хавотир!
Си Цзиньпин саломатлигида сирли муаммо: Вашингтон сафари арафасида хавотир!
Эрталаб бир стакан илиқ сув ичиш: 4 та таъсири ва одамлар ишонадиган нотўғри қарашлар
Эрталаб бир стакан илиқ сув ичиш: 4 та таъсири ва одамлар ишонадиган нотўғри қарашлар
«Битта инъекция билан гепатит В тўлиқ тузалиши мумкин!»: Тиббиёт оламида инқилоб...
«Битта инъекция билан гепатит В тўлиқ тузалиши мумкин!»: Тиббиёт оламида инқилоб...
Узоқ умр кўриш сири: Рационингиздан зудлик билан чиқариб ташлаш керак бўлган 5 та маҳсулот
Узоқ умр кўриш сири: Рационингиздан зудлик билан чиқариб ташлаш керак бўлган 5 та маҳсулот