Шифобахш сири топилди: Нақд пул санаш танага қандай таъсир қилади?
Молиявий барқарорлик инсон ҳаётига хотиржамлик олиб келиши сир эмас, бироқ яқинда ўтказилган тиббий-психологик тадқиқотлар пулнинг инсон организмига бевосита биологик таъсири ҳам борлигини кўрсатди. Олимларнинг хулосасига кўра, қўлда нақд пул санаш нафақат кайфиятни кескин кўтаради, балки инсоннинг иммунитет тизимини ҳам мустаҳкамлашга ёрдам беради.
Бир қарашда оддий кундалик одатдек туюлган бу жараён орқасида мураккаб нейробиологик ва гормонал механизмлар ётибди.
Кайфиятни кўтарувчи омил: Дофамин ва стресснинг камайиши
Нейробиологлар ва психологлар нақд пул санаш жараёнида мияда кечадиган ўзгаришларни таҳлил қилиб, бир қанча қизиқарли жиҳатларни қайд этишди:
«Қониқиш гормони»нинг ажралиши: Пулни қўл билан ушлаб санаш пайтида миядаги рағбатлантириш марказлари фаоллашади ва қонга қувонч ҳамда мотивация учун масъул бўлган дофамин гормони жадал ажрала бошлайди;
Хавотир ва стресснинг чекиниши: Қўлдаги моддий бойлик инсонда онгости даражасида хавфсизлик, ҳимояланганлик ва келажакка ишонч ҳиссини уйғотади. Бу эса кучли стресс гормони ҳисобланган кортизол миқдорининг кескин пасайишига олиб келади;
Эътиборнинг жамланиши: Санаш жараёни ўзига хос медитатив таъсирга эга бўлиб, инсонни кундалик майда муаммолардан чалғитади ва асаб тизимини тинчлантиради.
Иммунитет билан боғлиқлик: Тана нега кучлироқ бўлади?
Тиббиётда руҳий ҳолат ва иммунитет ўртасидаги узвий боғлиқлик (психонейроимунология) аллақачон исботланган. Пул санаш жараёни иммун тизимига айнан шу занжир орқали фойда келтиради:
Иммун ҳужайралари фаоллашуви: Стресс ва сурункали хавотир инсон организмининг табиий ҳимоя қалқонини заифлаштирувчи бош омил саналади. Кортизол даражаси пасайганда, тана инфекция ва вирусларга қарши курашувчи ҳимоя ҳужайраларини (лимфоцитлар ва фагоцитларни) тўлиқ куч билан ишлаб чиқариш имконига эга бўлади;
Юрак-қон томир тизими барқарорлиги: Руҳий енгиллик ва ижобий ҳис-туйғулар қон босимини меъёрлаштиради, юрак уришини барқарорлаштиради ва умумий тонуснинг ошишига туртки беради.
Шу тариқа, қўлда нақд пул санаш шунчаки ҳисоб-китоб амалиёти эмас, балки мияни хавфсизлик ҳисси билан таъминлаб, бутун тана саломатлигига ижобий импульс берувчи ноодатий психологик даво сифатида ҳам эътироф этилмоқда.
Изоҳлар 0
…