Ажинлар ортидаги ҳақиқат: Аввалги ва ҳозирги 50 ёшлилар ўртасидаги туб фарқлар

·84·Саломатлик
Ажинлар ортидаги ҳақиқат: Аввалги ва ҳозирги 50 ёшлилар ўртасидаги туб фарқлар
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Ўтмишда 50 ёшга тўлган инсонлар оғир жисмоний меҳнат, қуёш нурларидан ҳимоянинг йўқлиги ва тиббий хизматларнинг камлиги сабабли бугунги тенгдошларига қараганда анча қари кўринган.
  • Илгари аҳоли орасида касалликларнинг ўз вақтида аниқланмагани уларни «соғломроқ» деб ҳисоблашга сабаб бўлган тиббий иллюзияни келтириб чиқарган.

Эски оилавий суратларга боққанда кўпчилик бир қизиқ ҳолатга гувоҳ бўлади: ўтмишда 50 ёшга тўлган одамлар бугунги тенгдошларига нисбатан анча қарироқ, гўё 65–70 ёшли қариядек кўринади. Шу билан бирга, уларнинг жисмоний қуввати, чидамлилиги ва толиқмасдан меҳнат қилиши ҳозирги авлодда улар «соғломроқ бўлган» деган таассуротни уйғотади.

Бу ҳолат социология ва тиббиётда фаол ўрганиладиган ноёб феномен бўлиб, унинг ортида аниқ биологик қонуниятлар ва психологик иллюзиялар ётади.

Нима учун олдинги авлод тезроқ қари кўринган?

Илгари инсонларнинг юз тузилиши ва танасида қариш аломатларининг барвақт намоён бўлишига қуйидаги омиллар сабаб бўлган:

  • Оғир ва тўхтовсиз жисмоний меҳнат: Одамлар ёшлигидан далаларда кун тиғи остида ёки завод-фабрикаларда тинимсиз ишлаган, бу эса терини қуритиб, қадди-қоматнинг эрта букилишига олиб келган;

  • Қуёш нуридан ҳимоянинг йўқлиги: Терининг эрта қариши ва чуқур ажинлар тушишининг 80 фоиз сабабчиси бўлган ультрабинафша нурлардан сақловчи кремлар (SPF) у даврларда мавжуд бўлмаган;

  • Стиль, мода ва эстетика: Кийиниш услублари, классик соч турмаклари ва стоматологиянинг ривожланмагани одамни ёшидан анча катта кўрсатган. Бугунги кунда эса косметология, тўғри парвариш ва замонавий тиббиёт 50 ёшлиларни жуда тетик ва ёш тутмоқда;

  • Зарарли одатлар: Ўтмишда сигарета чекиш ва овқатланиш мувозанатига эътибор бермаслик оммавий бўлган, бу эса юздаги ёшлик тароватини тез сўндирган.

«Улар соғломроқ бўлган» деган қараш: Ҳақиқатми ёки тиббий иллюзия?

Бу тасаввур ҳам ҳақиқий омилларга, ҳам катта ташхисий хатоликларга асосланган:

  • «Табиий танланиш» самараси: Ўтмишда болалар ўлими юқори бўлгани сабабли фақат генетик жиҳатдан мутлақ бақувват, иммунитети тошдек инсонларгина 50 ёшдан ошиб яшай олган. Ҳозирда эса тиббиёт ҳатто сурункали хасталиги бор инсонларга ҳам узоқ ва фаровон ҳаёт кечириш имконини бермоқда;

  • Табиий фаоллик ва гиподинамиянинг йўқлиги: Кунига минглаб қадам пиёда юриш ва табиий тоза маҳсулотларни истеъмол қилиш юрак-қон томир тизимини доимий чиниқтириб борган;

  • Ташхиснинг камлиги — сохта соғломлик: Илгари одамлар шифокорга деярли боришмаган. Қандли диабет, гипертония ёки онкологик касалликларнинг дастлабки босқичлари текширилмагани учун оддийгина аниқланмай қолган. «Олдингилар соғлом эди» дейиш, улар ҳақиқатан хасталанмаган дегани эмас, балки уларга ўз вақтида ташхис қўйилмаганидан далолат беради.

Таққослаш: Ўтмиш ва ҳозирги 50 ёшлилар

Хусусият

Аввалги 50 ёшлилар

Ҳозирги 50 ёшлилар

Ташқи кўриниш

Тез тушган ажинлар, қаддининг букилиши, анча каттароқ кўриниш

Ёш ва тетик қиёфа, косметика, стоматология ва тўғри парвариш

Жисмоний фаоллик

Юқори (кундалик оғир жисмоний меҳнат ва тинимсиз ҳаракат)

Паст (ўтириб ишлаш, аммо спорт ва фитнес билан тўлдириш)

Умумий умр кўриш кўрсаткичи

Пастроқ (ўртача умр давомийлиги қисқа бўлган)

Юқорироқ (замонавий тиббиёт туфайли сезиларли даражада узоқ яшашади)

Аввалги инсонларнинг «соғломлиги» кўпинча юқори сабр-чидам ва касалликларни жимгина ўтказиб юбориш билан боғлиқ бўлган. Бугунги 50 ёшлилар эса замонавий илм-фан ва соғлом турмуш тарзи маданияти ёрдамида ҳам ёш кўринишга, ҳам узоқроқ ва мазмунли ҳаёт кечириш бахтига эгадир.

биологик қаришсоғлом турмуш тарзитиббий социологиякосметология
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ёшликни ўғирловчи кундалик хатолар: Аёлларни эрта қаритувчи 6 та асосий одатЁшликни ўғирловчи кундалик хатолар: Аёлларни эрта қаритувчи 6 та асосий одат28 октябр 23:58Соғлом тана — янги ҳашамат: Нега ривожланган давлатларда соғлиқ бойлик белгиси саналади?Соғлом тана — янги ҳашамат: Нега ривожланган давлатларда соғлиқ бойлик белгиси саналади?Бугун 12:13Нега айнан 7–8 соат? Олимлар кунига 6 соатдан кам ухлашнинг хавфли оқибатларини очиқладиНега айнан 7–8 соат? Олимлар кунига 6 соатдан кам ухлашнинг хавфли оқибатларини очиқладиКеча 18:09“10 минг қадам” акцияси қайта тикланмоқда: Энг кўп пиёда юрганлар қандай тақдирланади?“10 минг қадам” акцияси қайта тикланмоқда: Энг кўп пиёда юрганлар қандай тақдирланади?Кеча 17:54Хитойда 75 ёшли аёл гўзаллик салонига 10 йиллик жамғармаси 450 минг доллар сарфладиХитойда 75 ёшли аёл гўзаллик салонига 10 йиллик жамғармаси 450 минг доллар сарфлади23 сентябр 15:40Ўзингизга айтган сўзларингиз танангизни даволаши ёки заҳарлаши мумкин эканЎзингизга айтган сўзларингиз танангизни даволаши ёки заҳарлаши мумкин экан1 ноябр 22:14
ЭълонларҲамкорлик учун
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?

Кўп ўқилганлар Саломатлик янгиликлар

Юрак хуружи олдидан пайдо бўладиган 6 та белги
Юрак хуружи олдидан пайдо бўладиган 6 та белги
Россия одамларни криосақлаш бўйича дунёда иккинчи ўринда турибди
Россия одамларни криосақлаш бўйича дунёда иккинчи ўринда турибди
Юрак хуружи: эрталаб қайси белгиларга эътибор бериш керак?
Юрак хуружи: эрталаб қайси белгиларга эътибор бериш керак?
Суяклар заифлашмаслиги учун қайси маҳсулотларни чеклаш керак?
Суяклар заифлашмаслиги учун қайси маҳсулотларни чеклаш керак?
Ўзингизга айтган сўзларингиз танангизни даволаши ёки заҳарлаши мумкин экан
Ўзингизга айтган сўзларингиз танангизни даволаши ёки заҳарлаши мумкин экан
Олимлар ва шифокорлар бешикнинг бола соғлиғига яширин зарарларини очиқлади (видео)
Олимлар ва шифокорлар бешикнинг бола соғлиғига яширин зарарларини очиқлади (видео)
Қорайган бананни ейиш мумкинми?
Қорайган бананни ейиш мумкинми?
Кечаси пайпоқ кийиб ухлашнинг сиз билмаган фойдалари
Кечаси пайпоқ кийиб ухлашнинг сиз билмаган фойдалари