Қораолхўри қоқисининг ҳатто NASA тадқиқотчиларини ҳайратда қолдирган 3 та фойдаси
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Ҳар куни икки дона қораолхўри қоқисини истеъмол қилиш инсон организмини ҳужайра даражасида ҳимоя қилувчи самарали усул ҳисобланади.
- Ушбу қуруқ мева таркибидаги антиоксидантлар NASA тадқиқотларига кўра, суяк тўқималарини радиация нурланишидан ҳимоя қилади ва остеопорознинг олдини олади.
- Шунингдек, у тиш эмали ҳамда милкларни мустаҳкамлаб, оғиз бўшлиғида бактерияларга қарши табиий антисептик вазифасини бажаради.
Кўпчилик қораолхўри қоқисини (чернослив) фақат ҳазм тизимига ёрдам берувчи оддий қуруқ мева деб билади. Бироқ халқаро олимлар ва парҳезшуносларнинг хулосаларига кўра, ушбу қора неъмат инсон танасини ҳужайра даражасида ҳимоя қилиш қобилиятига эга ҳақиқий «суперфуд» ҳисобланади.
Ҳар куни бор-йўғи икки дона қораолхўри қоқисини мунтазам истеъмол қилиш орқали организмда бир қатор муҳим ижобий ўзгаришларга эришиш мумкин.
Қораолхўри қоқисининг камчилик биладиган 3 та шифобахш хусусияти
1. Тиш эмали ва милклар ҳимоячиси
Қораолхўри қоқиси оғиз бўшлиғи микрофлораси учун табиий антисептик вазифасини бажаради:
Бактерияларга қарши зарба: Мева таркибидаги ноёб антибактериал бирикмалар тишларни емирувчи кариес ва милк яллиғланишларини келтириб чиқарувчи хавфли бактериялар ривожланишини тўхтатади;
Милкларни мустаҳкамлаш: Таркибидаги табиий микроэлементлар тиш атрофи тўқималарини озиқлантириб, милк қонаши ҳамда парадонтоз хавфини сезиларли камайтиради.
2. Радиация ва нурланишдан ҳимоя (NASA тадқиқоти)
Ушбу қуруқ мева фазогирлар (космонавтлар) рациони учун ҳам синчковлик билан ўрганилган:
Коинот агентлиги хулосаси: АҚШ аэронавтика ва коинот маъмурияти (NASA) тадқиқотларига кўра, чернослив таркибидаги антиоксидантлар организмни радиация нурланишлари таъсиридан ва нурланиш оқибатида суяк тўқималари емирилишидан самарали ҳимоя қилади;
Сўяк мустаҳкамлиги: Ундаги бор, калий ва К витамини суяк зичлигини ошириб, ёш ўтиши билан юзага келадиган остеопороз касаллигининг олдини олишда ёрдам беради.
3. Юракни қувватлаш ва томирларни тозалаш
Юрак-қон томир тизими саломатлиги учун кучли табиий мадор:
«Ёмон» холестеринга қарши қалқон: Қораолхўри қоқиси таркибидаги эрувчан клетчатка қондаги зарарли холестеринни жиловлайди ва томирларда атеросклеротик бляшкалар ҳосил бўлишига йўл қўймайди;
Қон босимини меъёрлаштириш: Калий минералига бойлиги туфайли томирлар деворини юмшатиб, артериал қон босимини табиий равишда бир маромда ушлаб туради.
Қандай истеъмол қилиш лозим?
Саломатликни сақлаш, юракни қувватлаб, танани зарарли токсинлардан тозалаш учун кунига атиги 2 дона сифатли қораолхўри қоқисини тановул қилиш кифоя. Ортиқча харажат ва кимёвий қўшимчаларсиз иммунитетни тиклашнинг энг қулай ва табиий усулларидан бири айнан шудир.
Изоҳлар 0
…