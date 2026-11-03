Қораолхўри қоқисининг ҳатто NASA тадқиқотчиларини ҳайратда қолдирган 3 та фойдаси

·13·Саломатлик
Қораолхўри қоқисининг ҳатто NASA тадқиқотчиларини ҳайратда қолдирган 3 та фойдаси
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Ҳар куни икки дона қораолхўри қоқисини истеъмол қилиш инсон организмини ҳужайра даражасида ҳимоя қилувчи самарали усул ҳисобланади.
  • Ушбу қуруқ мева таркибидаги антиоксидантлар NASA тадқиқотларига кўра, суяк тўқималарини радиация нурланишидан ҳимоя қилади ва остеопорознинг олдини олади.
  • Шунингдек, у тиш эмали ҳамда милкларни мустаҳкамлаб, оғиз бўшлиғида бактерияларга қарши табиий антисептик вазифасини бажаради.

Кўпчилик қораолхўри қоқисини (чернослив) фақат ҳазм тизимига ёрдам берувчи оддий қуруқ мева деб билади. Бироқ халқаро олимлар ва парҳезшуносларнинг хулосаларига кўра, ушбу қора неъмат инсон танасини ҳужайра даражасида ҳимоя қилиш қобилиятига эга ҳақиқий «суперфуд» ҳисобланади.

Ҳар куни бор-йўғи икки дона қораолхўри қоқисини мунтазам истеъмол қилиш орқали организмда бир қатор муҳим ижобий ўзгаришларга эришиш мумкин.

Қораолхўри қоқисининг камчилик биладиган 3 та шифобахш хусусияти

1. Тиш эмали ва милклар ҳимоячиси

Қораолхўри қоқиси оғиз бўшлиғи микрофлораси учун табиий антисептик вазифасини бажаради:

  • Бактерияларга қарши зарба: Мева таркибидаги ноёб антибактериал бирикмалар тишларни емирувчи кариес ва милк яллиғланишларини келтириб чиқарувчи хавфли бактериялар ривожланишини тўхтатади;

  • Милкларни мустаҳкамлаш: Таркибидаги табиий микроэлементлар тиш атрофи тўқималарини озиқлантириб, милк қонаши ҳамда парадонтоз хавфини сезиларли камайтиради.

2. Радиация ва нурланишдан ҳимоя (NASA тадқиқоти)

Ушбу қуруқ мева фазогирлар (космонавтлар) рациони учун ҳам синчковлик билан ўрганилган:

  • Коинот агентлиги хулосаси: АҚШ аэронавтика ва коинот маъмурияти (NASA) тадқиқотларига кўра, чернослив таркибидаги антиоксидантлар организмни радиация нурланишлари таъсиридан ва нурланиш оқибатида суяк тўқималари емирилишидан самарали ҳимоя қилади;

  • Сўяк мустаҳкамлиги: Ундаги бор, калий ва К витамини суяк зичлигини ошириб, ёш ўтиши билан юзага келадиган остеопороз касаллигининг олдини олишда ёрдам беради.

3. Юракни қувватлаш ва томирларни тозалаш

Юрак-қон томир тизими саломатлиги учун кучли табиий мадор:

  • «Ёмон» холестеринга қарши қалқон: Қораолхўри қоқиси таркибидаги эрувчан клетчатка қондаги зарарли холестеринни жиловлайди ва томирларда атеросклеротик бляшкалар ҳосил бўлишига йўл қўймайди;

  • Қон босимини меъёрлаштириш: Калий минералига бойлиги туфайли томирлар деворини юмшатиб, артериал қон босимини табиий равишда бир маромда ушлаб туради.

Қандай истеъмол қилиш лозим?

Саломатликни сақлаш, юракни қувватлаб, танани зарарли токсинлардан тозалаш учун кунига атиги 2 дона сифатли қораолхўри қоқисини тановул қилиш кифоя. Ортиқча харажат ва кимёвий қўшимчаларсиз иммунитетни тиклашнинг энг қулай ва табиий усулларидан бири айнан шудир.

қораолхўри қоқисиNASAостеопорозхолестерин
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Хитойда эркак хотинини қучоқлаши оқибатида унинг бешта қовурғаси синди (видео)Хитойда эркак хотинини қучоқлаши оқибатида унинг бешта қовурғаси синди (видео)30 октябр 07:49Холестеринни табиий йўл билан камайтириш усуллариХолестеринни табиий йўл билан камайтириш усуллари26 октябр 15:43Организм учун энг фойдали 5 та қуритилган меваОрганизм учун энг фойдали 5 та қуритилган мева31 октябр 06:29Дақиқалар мўъжизаси: Оддий пиёда юриш инсон организмида қандай ўзгаришлар ясайди?Дақиқалар мўъжизаси: Оддий пиёда юриш инсон организмида қандай ўзгаришлар ясайди?29 октябр 14:45Суяклар заифлашмаслиги учун қайси маҳсулотларни чеклаш керак?Суяклар заифлашмаслиги учун қайси маҳсулотларни чеклаш керак?29 октябр 01:48Қайси вақтдаги уйқу ризқни тўсади, қайси бири шифо? Уйқу турлари ҳақида тавсияларҚайси вақтдаги уйқу ризқни тўсади, қайси бири шифо? Уйқу турлари ҳақида тавсиялар27 октябр 12:49
ЭълонларҲамкорлик учун
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда

Кўп ўқилганлар Саломатлик янгиликлар

Юрак хуружи олдидан пайдо бўладиган 6 та белги
Юрак хуружи олдидан пайдо бўладиган 6 та белги
Россия одамларни криосақлаш бўйича дунёда иккинчи ўринда турибди
Россия одамларни криосақлаш бўйича дунёда иккинчи ўринда турибди
Юрак хуружи: эрталаб қайси белгиларга эътибор бериш керак?
Юрак хуружи: эрталаб қайси белгиларга эътибор бериш керак?
Суяклар заифлашмаслиги учун қайси маҳсулотларни чеклаш керак?
Суяклар заифлашмаслиги учун қайси маҳсулотларни чеклаш керак?
Олимлар ва шифокорлар бешикнинг бола соғлиғига яширин зарарларини очиқлади (видео)
Олимлар ва шифокорлар бешикнинг бола соғлиғига яширин зарарларини очиқлади (видео)
Ўзингизга айтган сўзларингиз танангизни даволаши ёки заҳарлаши мумкин экан
Ўзингизга айтган сўзларингиз танангизни даволаши ёки заҳарлаши мумкин экан
Қорайган бананни ейиш мумкинми?
Қорайган бананни ейиш мумкинми?
Кечаси пайпоқ кийиб ухлашнинг сиз билмаган фойдалари
Кечаси пайпоқ кийиб ухлашнинг сиз билмаган фойдалари