Нега айнан 7–8 соат? Олимлар кунига 6 соатдан кам ухлашнинг хавфли оқибатларини очиқлади

·49·Саломатлик
Нега айнан 7–8 соат? Олимлар кунига 6 соатдан кам ухлашнинг хавфли оқибатларини очиқлади
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Тиббиёт мутахассислари инсон организмининг тўлиқ тикланиши ва узоқ умр кўриши учун 7–8 соатлик уйқуни энг мақбул меъёр деб баҳоламоқда.
  • Кунига 6 соатдан кам ухлаш эрта ўлим хавфини 12 фоизга оширса, 9 соатдан ортиқ дам олиш ҳам модда алмашинувини издан чиқаради.
  • Етарли уйқу мия фаолиятини яхшилаш, иммунитетни кучайтириш, вазнни назорат қилиш, юрак-қон томир тизимини ҳимоялаш ҳамда руҳий барқарорликни таъминлашда муҳим аҳамиятга эга.

Кўпчилик уйқуни кунлик вақтни олувчи одатий дам олиш деб билади, аслида эса инсон ҳаётининг қарийб учдан бир қисми айнан шу жараёнда кечади. Тиббиёт мутахассисларининг таъкидлашича, тунги уйқу шунчаки сукунат эмас, балки танадаги ҳужайралар янгиланадиган, гормонлар мувозанатга келадиган ва мия фаол тозаланадиган муҳим физиологик босқичдир.

Катта ёшли инсонлар организмининг тўлиқ тикланиши, мия фаолияти барқарорлиги ва узоқ умр кўриш учун энг мукаммал «олтин меъёр» айнан 7–8 соатлик сифатли уйқу ҳисобланади.

Тўлиқ уйқу организмга қандай таъсир қилади?

Шифокорлар кунлик 7–8 соатлик режимга риоя қилишнинг 5 та ҳал қилувчи фойдасини санаб ўтади:

  • Мия ва хотирани қайта юклаш: Уйқу чоғида бош мия кун давомида қабул қилинган улкан ахборот оқимини қайта ишлайди, кераксиз маълумотларни «чиқариб ташлайди» ва муҳим хотирани мустаҳкамлайди. Уйқу тўймаганда диққатни жамлаш ва кунлик иш унумдорлиги кескин тушиб кетади;

  • Иммун қалқонини кучайтириш: Тўлиқ ва чуқур уйқу пайтида тананинг инфекцияларга қарши курашувчи ҳимоя ҳужайралари фаоллашади. Сурункали уйқусизлик эса организмни мавсумий вирус ва бактериялар олдида мутлақо ҳимоясиз қолдиради;

  • Вазн назорати ва семириш хавфи: Кам ухлаш очлик ва тўқлик ҳиссини бошқарувчи гормонлар (лептин ва грелин) мувозанатини издан чиқаради. Натижада инсонда ширинлик ва оғир таомларга мойиллик кучайиб, тўғридан-тўғри ортиқча вазн тўпланишига олиб келади;

  • Юрак-қон томир соғлиғи: Тунги соатларда қон босими ва юрак уриш суръати табиий тарзда пасайиб, юрак дам олади. Уйқу режими бузилганларда эса юқори қон босими, инфаркт ва инсульт хавфи бир неча баробар кўпаяди;

  • Руҳий хотиржамлик ва асаб тизими: Уйқу етишмовчилиги организмда стресс гормони — кортизол миқдорини кескин ошириб, одамда асабийлик, тез жаҳл чиқиши ва сурункали тушкунликни юзага келтиради.

Хавфли чегаралар: Кам ухлаш ҳам, ортиқчаси ҳам зарар

Тадқиқотлар уйқу вақтининг икки чеккага оғиши инсон соғлиғи учун жиддий таҳдид эканини кўрсатмоқда:

  • 6 соатдан кам: Кунлик уйқу 6 соатдан кам бўлганда, эрта ўлим хавфи нақ 12 фоизга ошади;

  • 9 соатдан кўп: 9 соатдан ортиқ ҳаддан ташқари кўп ухлаш ҳам организм фаолиятини секинлаштириб, модда алмашинувини издан чиқаради.

Шу сабабли тиббиёт олами инсон саломатлиги ва куч-қувватини энг юқори даражада сақлаб қолиш учун айнан 7–8 соатлик меъёрни кунлик ҳаёт тарзига айлантиришни тавсия этади.

соғлом турмуш тарзиуйқу гигиенаситиббий тавсиялар
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Дақиқалар мўъжизаси: Оддий пиёда юриш инсон организмида қандай ўзгаришлар ясайди?Дақиқалар мўъжизаси: Оддий пиёда юриш инсон организмида қандай ўзгаришлар ясайди?29 октябр 14:45Уйқудан тетик туриш: Нега биринчи қўнғироқдан кейин дарҳол ўриндан турмаслик керак?Уйқудан тетик туриш: Нега биринчи қўнғироқдан кейин дарҳол ўриндан турмаслик керак?29 октябр 09:43Кечаси пайпоқ кийиб ухлашнинг сиз билмаган фойдалариКечаси пайпоқ кийиб ухлашнинг сиз билмаган фойдалари28 октябр 14:18Ухлаб қолиш арафасида нега бирдан чўчиб уйғониб кетамиз?Ухлаб қолиш арафасида нега бирдан чўчиб уйғониб кетамиз?1 ноябр 20:31“10 минг қадам” акцияси қайта тикланмоқда: Энг кўп пиёда юрганлар қандай тақдирланади?“10 минг қадам” акцияси қайта тикланмоқда: Энг кўп пиёда юрганлар қандай тақдирланади?Бугун 17:54Ўзингизга айтган сўзларингиз танангизни даволаши ёки заҳарлаши мумкин эканЎзингизга айтган сўзларингиз танангизни даволаши ёки заҳарлаши мумкин экан1 ноябр 22:14
ЭълонларҲамкорлик учун
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?

Кўп ўқилганлар Саломатлик янгиликлар

Юрак хуружи олдидан пайдо бўладиган 6 та белги
Юрак хуружи олдидан пайдо бўладиган 6 та белги
Россия одамларни криосақлаш бўйича дунёда иккинчи ўринда турибди
Россия одамларни криосақлаш бўйича дунёда иккинчи ўринда турибди
Юрак хуружи: эрталаб қайси белгиларга эътибор бериш керак?
Юрак хуружи: эрталаб қайси белгиларга эътибор бериш керак?
Суяклар заифлашмаслиги учун қайси маҳсулотларни чеклаш керак?
Суяклар заифлашмаслиги учун қайси маҳсулотларни чеклаш керак?
Ўзингизга айтган сўзларингиз танангизни даволаши ёки заҳарлаши мумкин экан
Ўзингизга айтган сўзларингиз танангизни даволаши ёки заҳарлаши мумкин экан
Олимлар ва шифокорлар бешикнинг бола соғлиғига яширин зарарларини очиқлади (видео)
Олимлар ва шифокорлар бешикнинг бола соғлиғига яширин зарарларини очиқлади (видео)
Қорайган бананни ейиш мумкинми?
Қорайган бананни ейиш мумкинми?
Кечаси пайпоқ кийиб ухлашнинг сиз билмаган фойдалари
Кечаси пайпоқ кийиб ухлашнинг сиз билмаган фойдалари