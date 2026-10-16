Доимий нолиш соғлиқ кушандаси: Нега нолиган одамлар кўпроқ касал бўлиши исботланди

·42·Саломатлик
Доимий нолиш соғлиқ кушандаси: Нега нолиган одамлар кўпроқ касал бўлиши исботланди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Доимий нолиш ва салбий кайфият жисмоний саломатликка жиддий зарар етказади, чунки бу иммунитет тизимини сусайтиради, юрак-қон томир тизимида муаммолар туғдиради ва нерв тизимини чарчатади.
  • Аксинча, ҳаётга миннатдорлик билан қараш организмдаги "бахт гормонлари" ишлаб чиқарилишини кўпайтириб, ҳужайраларнинг янгиланишига ва куч-қувват ортишига ёрдам беради.
  • Шукроналик одати руҳий барқарорликни таъминлаб, умрни узайтиради.

Кундалик ҳаётда арзимаган муаммоларга ҳам нолиш, тақдирдан шикоят қилиш ва доимо салбий кайфиятда юриш шунчаки ёмон одат эмас, балки жисмоний саломатликка тўғридан-тўғри зарба берадиган хавфли омил экани аниқланди. Тиббиёт ва психосоматика соҳасидаги тадқиқотлар шуни кўрсатмоқдаки, ҳаётидан муттасил норози бўлиб юрадиган инсонлар бошқаларга нисбатан анча кўп ва оғир касалликларга чалинади.

Аксинча, борига шукр қилиш, ҳаётга миннатдорлик нигоҳи билан қараш организмнинг табиий ҳимоя кучларини фаоллаштиради.

Доимий нолиш организмни қандай касал қилади?

Инсон мияси салбий фикрларга тўлиб-тошганда организмда мураккаб биокимёвий ўзгаришлар юз беради:

  • Иммунитетнинг издан чиқиши: Муттасил шикоят ва норозилик мияда стресс гормони — кортизолнинг узлуксиз ажралишига сабаб бўлади. Юқори кортизол эса иммун тизимини кучсизлантириб, организмни юқумли ва сурункали хасталикларга қарши ҳимоясиз қилиб қўяди;

  • Юрак-қон томир зўриқиши: Салбий кайфият қон босимининг беқарор бўлишига ва томирлар торайишига олиб келади, бу эса вақт ўтиши билан гипертония ва юрак муаммоларини келтириб чиқаради;

  • Нерв тизимининг чарчаши: Нолиш одати миядаги нейрон алоқаларини салбий фикрлашга дастурлаб қўяди. Оқибатда инсон уйқусизлик, бош оғриғи, сурункали чарчоқ ва тушкунликка тушиб қолади.

Шукроналикнинг мўъжизавий шифоси: Илм-фан нима дейди?

Мутахассислар миннатдорлик ва ижобий кайфият инсон танаси учун табиий даволовчи восита эканини таъкидлайди:

  • «Бахт гормонлари» ишлаб чиқарилиши: Борига шукр қилган, ҳаётдаги яхшилик ва қувончларни пайқай олган инсонда серотонин, дофамин ва эндорфин гормонлари кўпаяди;

  • Организмнинг қайта тикланиши: Хотиржам руҳият ҳужайраларнинг янгиланиши, ички аъзолар фаолиятининг мувозанатга келиши ва куч-қувватнинг ортишига ёрдам беради;

  • Узоқ умр кўриш калити: Ҳар куни ҳеч бўлмаганда бир нечта яхши нарса учун шукр қилиш одати руҳий барқарорликни таъминлаб, инсоннинг умрини узайтиради.

Ҳаёт синовларидан шикоят қилиш ўрнига, мавжуд неъматларни қадрлаш ва миннатдор бўлиш — соғлом, хотиржам ва бахтли умр кечиришнинг энг оддий, аммо энг таъсирчан сиридир.

психосоматикашукр қилишкортизолсеротонин
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Пул ҳақида ҳаддан ташқари кўп ўйлашнинг "яширин хавфи" фош бўлдиПул ҳақида ҳаддан ташқари кўп ўйлашнинг "яширин хавфи" фош бўлдиБугун 10:04Эрталаб тетик уйғонишнинг сириЭрталаб тетик уйғонишнинг сири11 сентябр 02:59Қорин соҳасидаги ёғларнинг асл сабаби: ундан қутулишнинг "ғаройиб" усулиҚорин соҳасидаги ёғларнинг асл сабаби: ундан қутулишнинг "ғаройиб" усули30 июл 20:29Ақл ва хотира кушандаси: Мия ҳажмини кичрайтириб, тафаккурни ўлдирадиган 3 та одатАқл ва хотира кушандаси: Мия ҳажмини кичрайтириб, тафаккурни ўлдирадиган 3 та одат21 сентябр 13:58Гарвард олимларининг шов-шувли кашфиёти — холестерин кушандаси ва узоқ умр кўриш сириГарвард олимларининг шов-шувли кашфиёти — холестерин кушандаси ва узоқ умр кўриш сири26 сентябр 08:55Бостирилган туйғулар танани касал қиладими? Илм нима дейди?Бостирилган туйғулар танани касал қиладими? Илм нима дейди?12 август 14:13
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Саломатлик янгиликлар

Россия одамларни криосақлаш бўйича дунёда иккинчи ўринда турибди
Россия одамларни криосақлаш бўйича дунёда иккинчи ўринда турибди
Ўт қопи яхши ишламаса организмда нима бўлади: белгилар ва нималарга эътибор бериш керак?
Ўт қопи яхши ишламаса организмда нима бўлади: белгилар ва нималарга эътибор бериш керак?
Си Цзиньпин саломатлигида сирли муаммо: Вашингтон сафари арафасида хавотир!
Си Цзиньпин саломатлигида сирли муаммо: Вашингтон сафари арафасида хавотир!
Узоқ умр кўриш сири: Рационингиздан зудлик билан чиқариб ташлаш керак бўлган 5 та маҳсулот
Узоқ умр кўриш сири: Рационингиздан зудлик билан чиқариб ташлаш керак бўлган 5 та маҳсулот
Россиялик академик инсон умрининг максимал чегараси ҳақидаги ҳақиқатни очди
Россиялик академик инсон умрининг максимал чегараси ҳақидаги ҳақиқатни очди
Оч қолиш танани қандай даволайди? 12 соатдан 72 соатгача содир бўладиган ички мўъжизалар
Оч қолиш танани қандай даволайди? 12 соатдан 72 соатгача содир бўладиган ички мўъжизалар
Бошнинг қаери оғриши нимадан дарак беради: Оғриқ жойлашуви нимани англатиши мумкин?
Бошнинг қаери оғриши нимадан дарак беради: Оғриқ жойлашуви нимани англатиши мумкин?
Кўп ухлаш ҳам зарарми? Олимлар 10 йиллик тадқиқот натижасини эълон қилди
Кўп ухлаш ҳам зарарми? Олимлар 10 йиллик тадқиқот натижасини эълон қилди