Доимий нолиш соғлиқ кушандаси: Нега нолиган одамлар кўпроқ касал бўлиши исботланди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Доимий нолиш ва салбий кайфият жисмоний саломатликка жиддий зарар етказади, чунки бу иммунитет тизимини сусайтиради, юрак-қон томир тизимида муаммолар туғдиради ва нерв тизимини чарчатади.
- Аксинча, ҳаётга миннатдорлик билан қараш организмдаги "бахт гормонлари" ишлаб чиқарилишини кўпайтириб, ҳужайраларнинг янгиланишига ва куч-қувват ортишига ёрдам беради.
- Шукроналик одати руҳий барқарорликни таъминлаб, умрни узайтиради.
Кундалик ҳаётда арзимаган муаммоларга ҳам нолиш, тақдирдан шикоят қилиш ва доимо салбий кайфиятда юриш шунчаки ёмон одат эмас, балки жисмоний саломатликка тўғридан-тўғри зарба берадиган хавфли омил экани аниқланди. Тиббиёт ва психосоматика соҳасидаги тадқиқотлар шуни кўрсатмоқдаки, ҳаётидан муттасил норози бўлиб юрадиган инсонлар бошқаларга нисбатан анча кўп ва оғир касалликларга чалинади.
Аксинча, борига шукр қилиш, ҳаётга миннатдорлик нигоҳи билан қараш организмнинг табиий ҳимоя кучларини фаоллаштиради.
Доимий нолиш организмни қандай касал қилади?
Инсон мияси салбий фикрларга тўлиб-тошганда организмда мураккаб биокимёвий ўзгаришлар юз беради:
Иммунитетнинг издан чиқиши: Муттасил шикоят ва норозилик мияда стресс гормони — кортизолнинг узлуксиз ажралишига сабаб бўлади. Юқори кортизол эса иммун тизимини кучсизлантириб, организмни юқумли ва сурункали хасталикларга қарши ҳимоясиз қилиб қўяди;
Юрак-қон томир зўриқиши: Салбий кайфият қон босимининг беқарор бўлишига ва томирлар торайишига олиб келади, бу эса вақт ўтиши билан гипертония ва юрак муаммоларини келтириб чиқаради;
Нерв тизимининг чарчаши: Нолиш одати миядаги нейрон алоқаларини салбий фикрлашга дастурлаб қўяди. Оқибатда инсон уйқусизлик, бош оғриғи, сурункали чарчоқ ва тушкунликка тушиб қолади.
Шукроналикнинг мўъжизавий шифоси: Илм-фан нима дейди?
Мутахассислар миннатдорлик ва ижобий кайфият инсон танаси учун табиий даволовчи восита эканини таъкидлайди:
«Бахт гормонлари» ишлаб чиқарилиши: Борига шукр қилган, ҳаётдаги яхшилик ва қувончларни пайқай олган инсонда серотонин, дофамин ва эндорфин гормонлари кўпаяди;
Организмнинг қайта тикланиши: Хотиржам руҳият ҳужайраларнинг янгиланиши, ички аъзолар фаолиятининг мувозанатга келиши ва куч-қувватнинг ортишига ёрдам беради;
Узоқ умр кўриш калити: Ҳар куни ҳеч бўлмаганда бир нечта яхши нарса учун шукр қилиш одати руҳий барқарорликни таъминлаб, инсоннинг умрини узайтиради.
Ҳаёт синовларидан шикоят қилиш ўрнига, мавжуд неъматларни қадрлаш ва миннатдор бўлиш — соғлом, хотиржам ва бахтли умр кечиришнинг энг оддий, аммо энг таъсирчан сиридир.
Изоҳлар 0
…