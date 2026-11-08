Дунё бўйлаб тарқалаётган янги коронавирус қандай намоён бўлмоқда?

·5·Саломатлик
Дунё бўйлаб тарқалаётган янги коронавирус қандай намоён бўлмоқда?

Дунё бўйлаб коронавирус инфекциясининг навбатдаги мутацияси — PJ.2.1 штамми фаол тарқала бошлади. Жаҳон соғлиқни сақлаш ташкилоти (ЖССТ) мазкур янги линияни алоҳида назоратга олган бўлиб, унинг бир қанча қитъаларда тарқалиш хавфи ортиб бормоқда.

Тиббиёт фанлари доктори, вирусолог ва инфекционист Елена Малинникованинг маълум қилишича, ушбу янги вариант ўзига хос клиник белгилари билан аввалги мутациялардан сезиларли даражада ажралиб туриши мумкин.

PJ.2.1 штаммининг асосий фарқлари ва хавфли аломатлари

Олимлар ва шифокорлар янги вариантда кузатилаётган қуйидаги иккита асосий симптомга алоҳида эътибор қаратмоқда:

  • Бўғиздаги кучли ва ўткир оғриқ: Аввалги вариантларга қараганда, PJ.2.1 штамми билан касалланган беморларда томоқ ва бўғиз соҳасидаги оғриқлар анча интенсив ҳамда давомли кечади;

  • Узоқ давом этувчи оғир астения (қувватсизлик): Янги мутациянинг энг хавфли жиҳати — бемор формал жиҳатдан тузалганидан кейин ҳам узоқ вақт чуқур ҳолсизлик ва жисмоний чарчоқни ҳис қилади. Ҳатто тўлиқ дам олиш ҳолатида ҳам беморлар куч-қувватсизликдан азият чекиши мумкин;

  • Умумий респиратор белгилар: Шу билан бирга, вируснинг одатий симптомлари ҳам сақланиб қолади: тана ҳароратининг кўтарилиши, эт уюшиши, бурун оқиши, йўтал, бош оғриғи ва мушаклардаги қаттиқ қақшаш.

Мутация қачон пайдо бўлди ва дунёда тарқалиши қандай?

  • Биринчи марта қайд этилиши: PJ.2.1 линияси дастлаб 2026 йилнинг май ойида аниқланган эди;

  • Географик қамров: Ўтган бир неча ой ичида мазкур штамм чегараларни кесиб ўтиб, бир вақтнинг ўзида бир нечта қитъаларни қамраб олишга улгурди;

  • Тиббий тайёргарлик ва ташхис: Мутахассисларнинг таъкидлашича, замонавий тест-тизимлари ушбу янги мутацияни тезкор ва аниқ аниқлаш имкониятига эга бўлиб, тиббиёт тизими янги тўлқинни эрта аниқлашга тўлиқ тайёр ҳолатда турибди.

PJ.2.1 штаммиЖССТкоронавирус мутациясиЕлена Малинникова
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Лавр барги қайнатмаси йўтални даволайдими? Муҳим ҳақиқатЛавр барги қайнатмаси йўтални даволайдими? Муҳим ҳақиқат28 сентябр 11:05Россиялик академик инсон умрининг максимал чегараси ҳақидаги ҳақиқатни очдиРоссиялик академик инсон умрининг максимал чегараси ҳақидаги ҳақиқатни очди11 октябр 19:30Қайси вақтда ухлаш керак? Мутахассислар жавоби ҳайрон қолдиради...Қайси вақтда ухлаш керак? Мутахассислар жавоби ҳайрон қолдиради...2 сентябр 09:1550 ёшдан кейинги 14 одат: қай бири ҳақиқатан хавфли?50 ёшдан кейинги 14 одат: қай бири ҳақиқатан хавфли?8 август 18:16Миядаги “туман”дан халос бўлинг: Эрталабки оддий ичимлик ақлий фаолликни жуда оширадиМиядаги “туман”дан халос бўлинг: Эрталабки оддий ичимлик ақлий фаолликни жуда оширадиБугун 00:36Буйрак ва ўт қопидаги тошлардан халос бўлиш сири: Нега шолғом истеъмол қилиш керак?Буйрак ва ўт қопидаги тошлардан халос бўлиш сири: Нега шолғом истеъмол қилиш керак?Бугун 00:24
ЭълонларҲамкорлик учун
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?

Кўп ўқилганлар Саломатлик янгиликлар

Юрак хуружи олдидан пайдо бўладиган 6 та белги
Юрак хуружи олдидан пайдо бўладиган 6 та белги
Россия одамларни криосақлаш бўйича дунёда иккинчи ўринда турибди
Россия одамларни криосақлаш бўйича дунёда иккинчи ўринда турибди
Юрак хуружи: эрталаб қайси белгиларга эътибор бериш керак?
Юрак хуружи: эрталаб қайси белгиларга эътибор бериш керак?
Ажинлар ортидаги ҳақиқат: Аввалги ва ҳозирги 50 ёшлилар ўртасидаги туб фарқлар
Ажинлар ортидаги ҳақиқат: Аввалги ва ҳозирги 50 ёшлилар ўртасидаги туб фарқлар
Суяклар заифлашмаслиги учун қайси маҳсулотларни чеклаш керак?
Суяклар заифлашмаслиги учун қайси маҳсулотларни чеклаш керак?
Ўзингизга айтган сўзларингиз танангизни даволаши ёки заҳарлаши мумкин экан
Ўзингизга айтган сўзларингиз танангизни даволаши ёки заҳарлаши мумкин экан
Олимлар ва шифокорлар бешикнинг бола соғлиғига яширин зарарларини очиқлади (видео)
Олимлар ва шифокорлар бешикнинг бола соғлиғига яширин зарарларини очиқлади (видео)
Қорайган бананни ейиш мумкинми?
Қорайган бананни ейиш мумкинми?