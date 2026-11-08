Дунё бўйлаб тарқалаётган янги коронавирус қандай намоён бўлмоқда?
Дунё бўйлаб коронавирус инфекциясининг навбатдаги мутацияси — PJ.2.1 штамми фаол тарқала бошлади. Жаҳон соғлиқни сақлаш ташкилоти (ЖССТ) мазкур янги линияни алоҳида назоратга олган бўлиб, унинг бир қанча қитъаларда тарқалиш хавфи ортиб бормоқда.
Тиббиёт фанлари доктори, вирусолог ва инфекционист Елена Малинникованинг маълум қилишича, ушбу янги вариант ўзига хос клиник белгилари билан аввалги мутациялардан сезиларли даражада ажралиб туриши мумкин.
PJ.2.1 штаммининг асосий фарқлари ва хавфли аломатлари
Олимлар ва шифокорлар янги вариантда кузатилаётган қуйидаги иккита асосий симптомга алоҳида эътибор қаратмоқда:
Бўғиздаги кучли ва ўткир оғриқ: Аввалги вариантларга қараганда, PJ.2.1 штамми билан касалланган беморларда томоқ ва бўғиз соҳасидаги оғриқлар анча интенсив ҳамда давомли кечади;
Узоқ давом этувчи оғир астения (қувватсизлик): Янги мутациянинг энг хавфли жиҳати — бемор формал жиҳатдан тузалганидан кейин ҳам узоқ вақт чуқур ҳолсизлик ва жисмоний чарчоқни ҳис қилади. Ҳатто тўлиқ дам олиш ҳолатида ҳам беморлар куч-қувватсизликдан азият чекиши мумкин;
Умумий респиратор белгилар: Шу билан бирга, вируснинг одатий симптомлари ҳам сақланиб қолади: тана ҳароратининг кўтарилиши, эт уюшиши, бурун оқиши, йўтал, бош оғриғи ва мушаклардаги қаттиқ қақшаш.
Мутация қачон пайдо бўлди ва дунёда тарқалиши қандай?
Биринчи марта қайд этилиши: PJ.2.1 линияси дастлаб 2026 йилнинг май ойида аниқланган эди;
Географик қамров: Ўтган бир неча ой ичида мазкур штамм чегараларни кесиб ўтиб, бир вақтнинг ўзида бир нечта қитъаларни қамраб олишга улгурди;
Тиббий тайёргарлик ва ташхис: Мутахассисларнинг таъкидлашича, замонавий тест-тизимлари ушбу янги мутацияни тезкор ва аниқ аниқлаш имкониятига эга бўлиб, тиббиёт тизими янги тўлқинни эрта аниқлашга тўлиқ тайёр ҳолатда турибди.
Изоҳлар 0
…