Оғриқ зоналари ва уларнинг ҳиссий сабаблари: Тана ва руҳ уйғунлиги
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Инсон танасидаги турли соҳаларда кузатиладиган оғриқлар кўпинча жисмоний чарчоқдан ташқари, ички ҳиссий ҳолат ва руҳий кечинмалар билан бевосита боғлиқ бўлади.
- Бўйин ва елкалар ортиқча масъулиятни, ўрта орқа қисми ўтмишдаги айб туйғусини, бел қисми ғазаб ва ташвишни, янбош ҳамда думғаза эса ишончсизликни англатади.
- Ушбу психосоматик ёндашув оғриқларнинг асл сабабини тушуниш ва руҳий ҳолат устида ишлашга ёрдам беради.
Кўпинча, биз безовта қилаётган оғриқларни жисмоний чарчоқ, нотўғри ётиш ёки касаллик билан боғлаймиз. Бироқ, қадимги тиббиёт ва замонавий психосоматика илми танадаги оғриқлар, хусусан, орқа соҳасидаги оғриқлар инсоннинг ички ҳиссий ҳолати, кечинмалари ва ўй-фикрларининг акси бўлиши мумкинлигини таъкидлайди.
Таклиф этилган инфографика орқали орқанинг турли қисмларидаги оғриқлар қайси ҳиссиётлар билан боғлиқлигини кўриб чиқамиз.
1. Бўйин ва елка соҳаси: Чўзилган масъулият
Орқанинг юқори қисми, хусусан бўйин ва елкалар инсоннинг ҳаётдаги юкни қандай кўтараётганини англатади.
Асосий ҳиссиёт: «Чўзилган масъулият».
Сабаблари: Бу соҳадаги оғриқлар кўпинча кишининг ўзига ортиқча юк олиши, бошқаларнинг муаммоларини ҳам ҳал қилишга уриниши («ҳаммасини мен қилишим керак» деган ўрнатилган фикр) билан боғлиқ. Бундай инсонлар ўз эҳтиёжларини иккинчи ўринга қўйиб, бошқаларнинг маъқуллашига қаттиқ эҳтиёж сезадилар ва доимий назоратга интиладилар.
2. Ўрта орқа (Белнинг юқори қисми): Ўтмиш ва айб
Бу зона орқа миянинг марказий қисмини қамраб олиб, ўтмишдаги кечинмалар билан боғлиқлиги айтилади.
Асосий ҳиссиёт: «Айб».
Сабаблари: Бу ердаги ноқулайлик ўтмиш воқеаларини қўйиб юбора олмаслик, ўтмишда йўл қўйилган хатолар учун ўзини айблаш билан боғлиқ. Шунингдек, кишининг ўзига нисбатан талабчанлиги ва бошқаларнинг умидларини оқлашга уринишдан қийналиши оқибатида юзага келади. Ўзига меҳрибон бўлишдаги қийинчиликлар бу зонага зарба беради.
3. Бел: Ғазаб ва ташвиш оқибати
Бел қисмидаги оғриқлар жисмонан ҳам энг кўп учрайдиган муаммо ҳисобланади. Психосоматик нуқтаи назардан бу ҳудуд инсоннинг бугунги кундаги ички курашини кўрсатади.
Асосий ҳиссиёт: «Ғазаб» ва «Қўрқув».
Сабаблари: Бу соҳадаги оғриқлар ичига ютилган, билдирилмаган ғазаб ҳисси билан бевосита боғлиқ. Бундан ташқари, келажак ҳақидаги доимий ташвиш, хавфсизлик ҳиссининг йўқлиги, ўзгаришлардан қўрқиш (қаршилик кўрсатиш) ҳам белни «тош»дек қотиради.
4. Янбош ва думғаза: Ишончсизлик ва ёлғизлик
Орқанинг энг пастки қисми, яъни янбош (крестец) соҳаси инсоннинг ҳаётдаги асоси (пойдевори) ва қўллаб-қувватлашини билдиради.
Асосий ҳиссиёт: «Ишончсизлик».
Сабаблари: Бу ердаги оғриқлар ҳаётда ишончли таянч ёки маънавий ёрдам йўқлигини ҳис қилишдан дарак беради. Бу инсон ўзини ёлғиз ҳис қилиши ва доимий «ҳушёр»ликда (хавотирда) яшаши мумкин. Шунингдек, молиявий муаммолар туфайли келиб чиқадиган кескинлик ҳам айнан шу ерга йиғилади.
Хулоса
Инфографикада кўрсатилган ҳар бир оғриқ зонаси замирида муайян ички зиддият ётибди. Бу билимлар сизга оғриқнинг асл сабабини тушунишга ва фақат дори-дармон билан чекланмай, руҳий ҳолатингиз устида ҳам ишлашга ёрдам беради.
Эслатма: Агар сизда доимий ва кучли оғриқлар бўлса, аввало малакали шифокор-мутахассисга (невропатолог, вертебролог) мурожаат қилиб, тиббий текширувдан ўтишингиз шарт. Ушбу маълумотлар фақат қўшимча маълумот сифатида тақдим этилган.
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…