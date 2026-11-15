Россиялик олимлар инсулинни таблетка шаклида ишлаб чиқишни бошлаб юборди

1 дақиқа ўқиш34
Россиялик олимлар инсулинни таблетка шаклида ишлаб чиқишни бошлаб юборди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Россиялик олимлар маҳаллий фармацевтика компаниялари билан ҳамкорликда қандли диабет беморлари учун инсулиннинг таблетка шаклидаги кўринишини яратиш устида иш бошлади.
  • И. И. Дедов номидаги Миллий тиббиёт тадқиқот эндокринология маркази директори Наталя Мокришеванинг таъкидлашича, мазкур инновация беморларни кундалик инъексиялардан халос этиб, уларнинг ҳаёт сифатини яхшилайди.

Россиялик олимлар маҳаллий фармацевтика компаниялари билан ҳамкорликда қандли диабет беморлари учун инқилобий янгилик — инсулиннинг таблетка шаклидаги кўринишини ишлаб чиқишни бошлаб юборди. Мазкур муҳим янгилик бутун дунёда кенг нишонланадиган Бутунжаҳ қандли диабетга қарши кураш куни арафасида эълон қилинди.

Кундалик инъекциялардан воз кечиш имконияти

РИА Новости агентлигига берган интервьюсида академик И. И. Дедов номидаги Миллий тиббиёт тадқиқот эндокринология маркази директори Наталья Мокрышеванинг таъкидлашича, гормоннинг перораллик (таблетка) шаклини яратиш беморларга мунтазам равишда укол қилиш заруратидан қутулиш имконини беради. Бу эса сурункали диабет билан яшаётган инсонларнинг күндалик ҳаётини сезиларли даражада соддалаштиради.

Мутахассиснинг сўзларига кўра, марказ мутахассислари фақат таблеткалар билан чекланиб қолмасдан, балки пролонгация қилинган инъекцион препаратлар устида ҳам фаол иш олиб бормоқда. Яқин келажакда беморлар ҳар куни укол қилиш ўрнига, дорини ҳафтасига атиги бир марта қабул қилиш имконига эга бўлади.

Инновацион терапия йўналишлари

Асосий тафсилотлар ва афзалликлар

Таблетка шаклидаги инсулин

Кундалик инъекциялардан воз кечиб, қабул қилишни қулайлаштиради

Ҳафтада бир марталик инъекция

Пролонгация қилинган таъсир орқали уколлар сонини кескин камайтиради

Мақсадли натижа

Беморларнинг ҳаёт сифатини яхшилаш ва касалликни самарали назорат қилиш

Клиник синовлар ва келгуси истиқболлар

Ҳозирча янги таблетка ҳолидаги инсулиннинг клиник синовлари қачон якунланиши ва қачон серияли ишлаб чиқаришга чиқарилиши муддатлари ошкор этилмаган. Бироқ бу каби замонавий тиббий усуллар сурункали касаллик кечишини назорат қилишни янги босқичга олиб чиқиши шубҳасиз. Шу билан бирга, бошқа тиббиёт муассасаларида ҳам диабет ва семизликка қарши инновацион препаратлар устида муваффақиятли тадқиқотлар олиб борилмоқда.

Сизнингча, кундалик уколларни таблеткалар ёки камроқ қабул қилинадиган дорилар билан алмаштириш беморлар учун қанчалик қулайлик яратади? Ўз фикрингизни изоҳларда қолдиринг!

Мақола сизга ёқдими?
Шуҳрат Раззақов«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin'ни кузатинг:Telegram каналGoogle'да кузатиш

Обуна билан реклама бўлмайди

Zamin Premium — ойига 4 900 сўм

Изоҳлар0

Эълонлар

Ҳамкорлик учун
  1. Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
    Техно
    Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
  2. Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
    Иқтисодиёт
    Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
  3. Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
    Авто
    Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
  4. Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
    Авто
    Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
  5. 8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
    Иқтисодиёт
    8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
  6. Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
    Техно
    Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
  7. Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
    Техно
    Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
  8. Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
    Фойдали
    Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
  9. Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
    Спорт
    Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
  10. ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
    Ўзбекистон
    ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
  11. Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
    Авто
    Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
  12. Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
    Жамият
    Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
  13. Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
    Фойдали
    Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
  14. Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
    Техно
    Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
  15. Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
    Жамият
    Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
  16. XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
    Маданият
    XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?

Мавзуга оид янгиликлар

Кўп ўқилган Саломатлик янгиликлари