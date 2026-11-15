Россиялик олимлар инсулинни таблетка шаклида ишлаб чиқишни бошлаб юборди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Россиялик олимлар маҳаллий фармацевтика компаниялари билан ҳамкорликда қандли диабет беморлари учун инсулиннинг таблетка шаклидаги кўринишини яратиш устида иш бошлади.
- И. И. Дедов номидаги Миллий тиббиёт тадқиқот эндокринология маркази директори Наталя Мокришеванинг таъкидлашича, мазкур инновация беморларни кундалик инъексиялардан халос этиб, уларнинг ҳаёт сифатини яхшилайди.
Россиялик олимлар маҳаллий фармацевтика компаниялари билан ҳамкорликда қандли диабет беморлари учун инқилобий янгилик — инсулиннинг таблетка шаклидаги кўринишини ишлаб чиқишни бошлаб юборди. Мазкур муҳим янгилик бутун дунёда кенг нишонланадиган Бутунжаҳ қандли диабетга қарши кураш куни арафасида эълон қилинди.
Кундалик инъекциялардан воз кечиш имконияти
РИА Новости агентлигига берган интервьюсида академик И. И. Дедов номидаги Миллий тиббиёт тадқиқот эндокринология маркази директори Наталья Мокрышеванинг таъкидлашича, гормоннинг перораллик (таблетка) шаклини яратиш беморларга мунтазам равишда укол қилиш заруратидан қутулиш имконини беради. Бу эса сурункали диабет билан яшаётган инсонларнинг күндалик ҳаётини сезиларли даражада соддалаштиради.
Мутахассиснинг сўзларига кўра, марказ мутахассислари фақат таблеткалар билан чекланиб қолмасдан, балки пролонгация қилинган инъекцион препаратлар устида ҳам фаол иш олиб бормоқда. Яқин келажакда беморлар ҳар куни укол қилиш ўрнига, дорини ҳафтасига атиги бир марта қабул қилиш имконига эга бўлади.
Инновацион терапия йўналишлари
Асосий тафсилотлар ва афзалликлар
Таблетка шаклидаги инсулин
Кундалик инъекциялардан воз кечиб, қабул қилишни қулайлаштиради
Ҳафтада бир марталик инъекция
Пролонгация қилинган таъсир орқали уколлар сонини кескин камайтиради
Мақсадли натижа
Беморларнинг ҳаёт сифатини яхшилаш ва касалликни самарали назорат қилиш
Клиник синовлар ва келгуси истиқболлар
Ҳозирча янги таблетка ҳолидаги инсулиннинг клиник синовлари қачон якунланиши ва қачон серияли ишлаб чиқаришга чиқарилиши муддатлари ошкор этилмаган. Бироқ бу каби замонавий тиббий усуллар сурункали касаллик кечишини назорат қилишни янги босқичга олиб чиқиши шубҳасиз. Шу билан бирга, бошқа тиббиёт муассасаларида ҳам диабет ва семизликка қарши инновацион препаратлар устида муваффақиятли тадқиқотлар олиб борилмоқда.
Сизнингча, кундалик уколларни таблеткалар ёки камроқ қабул қилинадиган дорилар билан алмаштириш беморлар учун қанчалик қулайлик яратади? Ўз фикрингизни изоҳларда қолдиринг!
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…