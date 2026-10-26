Юрак хуружи: эрталаб қайси белгиларга эътибор бериш керак?

·27·Саломатлик
Юрак хуружи: эрталаб қайси белгиларга эътибор бериш керак?
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Эрталаб уйғонганда кузатиладиган кўкракдаги ноқулайлик, нафас қисиши ёки кучли чарчоқ каби аломатлар юрак хуружининг дастлабки белгилари бўлиши мумкин.
  • Шунингдек, бош айланиши, совуқ тер босиши, кўнгил айниши ҳамда тананинг юқори қисмига тарқаладиган оғриқларга ҳам жиддий эътибор қаратиш лозим.

Юрак хуружи баъзан тўсатдан кучли кўкрак оғриғи билан бошланади, аммо айрим ҳолларда унинг белгилари сезиларсиз кечади. Эрталаб уйғонганда пайдо бўладиган кўкракдаги ноқулайлик, нафас қисиши ёки одатдагидан кучли чарчоқни эътиборсиз қолдирмаслик керак. Бундай аломатлар ҳар доим ҳам юрак хуружини англатмайди, бироқ улар такрорланса ёки бир вақтнинг ўзида бир нечтаси кузатилса, тиббий ёрдамга мурожаат қилиш муҳим. Юрак хуружининг белгилари одамдан одамга фарқ қилиши мумкин.

Эрталаб кузатилиши мумкин бўлган олтита белги

1. Кўкракда босим ёки оғриқ. Кўкракнинг ўртасида сиқилиш, оғирлик ёки босим ҳисси пайдо бўлиши мумкин. Ноқулайлик бир неча дақиқа давом этиши ёки йўқолиб, яна қайтиши эҳтимолдан холи эмас.

2. Нафас қисиши. Одам жисмоний ҳаракат қилмаган бўлса ҳам нафас олиши қийинлашиши мумкин. Бу белги кўкракда оғриқ бўлмаганида ҳам юзага келади.

3. Одатдагидан кучли чарчоқ. Етарлича ухлаганига қарамай, инсон эрталаб ўзини жуда ҳолсиз ҳис қилиши мумкин. Сабабсиз чарчоқ айниқса бошқа аломатлар билан бирга кузатилса, жиддий қабул қилиниши лозим.

4. Бош айланиши ёки кўз олди қоронғилашиши. Баъзи одамларда юрак хуружи вақтида бош айланиши, енгил бошлик ёки ҳушдан кетишга яқин ҳолат кузатилади.

5. Совуқ тер босиши. Ҳаво иссиқ бўлмаса ёки жисмоний зўриқиш бўлмаса ҳам танада совуқ тер пайдо бўлиши мумкин.

6. Кўнгил айниши ва тананинг юқори қисмида оғриқ. Кўнгил айниши, ошқозон безовталиги ёки оғриқнинг қўл, елка, орқа, бўйин ва жағга тарқалиши ҳам юрак хуружининг эҳтимолий белгилари ҳисобланади.

Бу аломатларни фақат эрталаб пайдо бўлганда хавфли деб ҳисоблаш тўғри эмас. Юрак хуружи куннинг исталган вақтида юз бериши мумкин. Айрим одамларда, хусусан, кекса ёшдагилар ва диабети бор беморларда белгилари одатдагидан камроқ сезилиши мумкин.

Агар кўкракда босим ёки оғриқ, нафас қисиши, совуқ тер ва бош айланиши каби аломатлар пайдо бўлса, уларнинг ўз-ўзидан ўтиб кетишини кутмаслик керак. Дарҳол тез тиббий ёрдам чақириш зарур. Белгилар енгил бўлса ҳам, юрак хуружи эҳтимолини мустақил равишда истисно қилиб бўлмайди.

Юрак ХуружиЮрак СаломатлигиНафас ҚисишиКўкрак Оғриғи
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Нодирбек Раззоқов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Юрак хуружи олдидан пайдо бўладиган 6 та белгиЮрак хуружи олдидан пайдо бўладиган 6 та белгиБугун 00:5050 ёшдан кейинги 14 одат: қай бири ҳақиқатан хавфли?50 ёшдан кейинги 14 одат: қай бири ҳақиқатан хавфли?8 август 18:16Нега оғир юрак хуружлари душанба куни кўпроқ қайд этилади?Нега оғир юрак хуружлари душанба куни кўпроқ қайд этилади?5 октябр 17:23 Шифокорлар: «Нонушта қилмаслик юрак хасталиги ва диабет хавфини кескин оширади!» Шифокорлар: «Нонушта қилмаслик юрак хасталиги ва диабет хавфини кескин оширади!»20 сентябр 12:54Кеч ухлаш юрак хуружи ва инсулт хавфини оширадиКеч ухлаш юрак хуружи ва инсулт хавфини оширади12 июн 13:17Эрталаб бир стакан илиқ сув ичиш: 4 та таъсири ва одамлар ишонадиган нотўғри қарашларЭрталаб бир стакан илиқ сув ичиш: 4 та таъсири ва одамлар ишонадиган нотўғри қарашлар10 сентябр 08:29
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Саломатлик янгиликлар

Россия одамларни криосақлаш бўйича дунёда иккинчи ўринда турибди
Россия одамларни криосақлаш бўйича дунёда иккинчи ўринда турибди
Олимлар ва шифокорлар бешикнинг бола соғлиғига яширин зарарларини очиқлади (видео)
Олимлар ва шифокорлар бешикнинг бола соғлиғига яширин зарарларини очиқлади (видео)
Тунги гаджетлар хавфи: Олимлар қоронғуда экранга тикилишнинг оқибатларини очиқлади
Тунги гаджетлар хавфи: Олимлар қоронғуда экранга тикилишнинг оқибатларини очиқлади
Доимий нолиш соғлиқ кушандаси: Нега нолиган одамлар кўпроқ касал бўлиши исботланди
Доимий нолиш соғлиқ кушандаси: Нега нолиган одамлар кўпроқ касал бўлиши исботланди
Нега болалар гўшт ейишни ёқтирмайди? Бунинг бир нечта сабаби бор
Нега болалар гўшт ейишни ёқтирмайди? Бунинг бир нечта сабаби бор
Таомномадаги саломатлик учун энг хавфли ва энг фойдали маҳсулотлар рўйхати
Таомномадаги саломатлик учун энг хавфли ва энг фойдали маҳсулотлар рўйхати
Иситма — душман эмас: Болада иситма чиққанда нима қилиш керак ва нима мумкин эмас?
Иситма — душман эмас: Болада иситма чиққанда нима қилиш керак ва нима мумкин эмас?
Россиялик академик инсон умрининг максимал чегараси ҳақидаги ҳақиқатни очди
Россиялик академик инсон умрининг максимал чегараси ҳақидаги ҳақиқатни очди