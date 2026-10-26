Юрак хуружи: эрталаб қайси белгиларга эътибор бериш керак?
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Эрталаб уйғонганда кузатиладиган кўкракдаги ноқулайлик, нафас қисиши ёки кучли чарчоқ каби аломатлар юрак хуружининг дастлабки белгилари бўлиши мумкин.
- Шунингдек, бош айланиши, совуқ тер босиши, кўнгил айниши ҳамда тананинг юқори қисмига тарқаладиган оғриқларга ҳам жиддий эътибор қаратиш лозим.
Юрак хуружи баъзан тўсатдан кучли кўкрак оғриғи билан бошланади, аммо айрим ҳолларда унинг белгилари сезиларсиз кечади. Эрталаб уйғонганда пайдо бўладиган кўкракдаги ноқулайлик, нафас қисиши ёки одатдагидан кучли чарчоқни эътиборсиз қолдирмаслик керак. Бундай аломатлар ҳар доим ҳам юрак хуружини англатмайди, бироқ улар такрорланса ёки бир вақтнинг ўзида бир нечтаси кузатилса, тиббий ёрдамга мурожаат қилиш муҳим. Юрак хуружининг белгилари одамдан одамга фарқ қилиши мумкин.
Эрталаб кузатилиши мумкин бўлган олтита белги
1. Кўкракда босим ёки оғриқ. Кўкракнинг ўртасида сиқилиш, оғирлик ёки босим ҳисси пайдо бўлиши мумкин. Ноқулайлик бир неча дақиқа давом этиши ёки йўқолиб, яна қайтиши эҳтимолдан холи эмас.
2. Нафас қисиши. Одам жисмоний ҳаракат қилмаган бўлса ҳам нафас олиши қийинлашиши мумкин. Бу белги кўкракда оғриқ бўлмаганида ҳам юзага келади.
3. Одатдагидан кучли чарчоқ. Етарлича ухлаганига қарамай, инсон эрталаб ўзини жуда ҳолсиз ҳис қилиши мумкин. Сабабсиз чарчоқ айниқса бошқа аломатлар билан бирга кузатилса, жиддий қабул қилиниши лозим.
4. Бош айланиши ёки кўз олди қоронғилашиши. Баъзи одамларда юрак хуружи вақтида бош айланиши, енгил бошлик ёки ҳушдан кетишга яқин ҳолат кузатилади.
5. Совуқ тер босиши. Ҳаво иссиқ бўлмаса ёки жисмоний зўриқиш бўлмаса ҳам танада совуқ тер пайдо бўлиши мумкин.
6. Кўнгил айниши ва тананинг юқори қисмида оғриқ. Кўнгил айниши, ошқозон безовталиги ёки оғриқнинг қўл, елка, орқа, бўйин ва жағга тарқалиши ҳам юрак хуружининг эҳтимолий белгилари ҳисобланади.
Бу аломатларни фақат эрталаб пайдо бўлганда хавфли деб ҳисоблаш тўғри эмас. Юрак хуружи куннинг исталган вақтида юз бериши мумкин. Айрим одамларда, хусусан, кекса ёшдагилар ва диабети бор беморларда белгилари одатдагидан камроқ сезилиши мумкин.
Агар кўкракда босим ёки оғриқ, нафас қисиши, совуқ тер ва бош айланиши каби аломатлар пайдо бўлса, уларнинг ўз-ўзидан ўтиб кетишини кутмаслик керак. Дарҳол тез тиббий ёрдам чақириш зарур. Белгилар енгил бўлса ҳам, юрак хуружи эҳтимолини мустақил равишда истисно қилиб бўлмайди.
Изоҳлар 0
…