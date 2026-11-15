Нима учун корейслар семирмайди? Миллий овқатланиш ва турмуш тарзининг асосий сирлари

2 дақиқа ўқиш47
Нима учун корейслар семирмайди? Миллий овқатланиш ва турмуш тарзининг асосий сирлари
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Жанубий Кореяда аҳолининг атиги 4 фоизи ортиқча вазндан азият чекади, бу кўрсаткич мамлакатдаги ўзига хос овқатланиш маданияти ва турмуш тарзи билан боғлиқ.
  • Корейс миллий ошхонасида ферментланган маҳсулотлар, кичик порсияли таомлар ва шўрваларнинг кенг истеъмол қилиниши метаболизмни тезлаштириб, калорияни назорат қилишга ёрдам беради.

Жанубий Кореяда семизлик даражаси жуда паст бўлиб, аҳолининг бор-йўғи 4% атрофидаги қисмигина ортиқча вазндан азият чекади. Мутахассисларнинг таъкидлашича, бунинг асосий сабаблари генетика билан эмас, балки асрлар давомида шаклланган миллий овқатланиш маданияти, кундалик турмуш тарзи ва жамиятдаги ижтимоий қарашлар билан чамбарчас боғлиқдир.

1. Тўғри ва соғлом овқатланиш маданияти

Корейс миллий ошхонаси организм учун жуда фойдали бўлган бир қатор ўзига хос хусусиятларга эга:

  • Ферментланган маҳсулотлар: Кимчи (аччиқ карам), соя пастаси ва бошқа ферментланган таомлар ичак микрофлорасини яхшилайди ҳамда моддалар алмашинувини (метаболизмни) жадаллаштиради.

  • Панчхан тизими (кичик ликоплар): Столда асосий овқат билан бирга кўплаб кичик идишларда сабзавотлар, кўкатлар ва денгиз маҳсулотлари тортилади. Бу порцияни ва ейилаётган умумий овқат миқдорини қаттиқ тартибга солишга ёрдам беради.

  • Ҳар бир таомда шўрва: Кўпгина корейс таомланиши шўрва ёки бульон билан бошланади. Бу ошқозонни тўлдириб, ортиқча калория истеъмол қилишнинг олдини олади.

  • Кам шакар ва кам қайта ишланган маҳсулотлар: Корейс миллий овқатларида ғарбча типдаги ширинликлар, фастфуд ва тозаланган шакар деярли учрамайди. Уларда «чой билан қанд ёки конфет ейиш» маданияти умуман йўқ.

  • Аччиқ зираворлар: Қизил қалампир ва унинг таркибидаги капсаицин моддаси метаболизмни кучайтириб, ёғларнинг тезроқ эришига хизмат қилади.

Овқатланиш одати

Организмга таъсири

Кимчи ва ферментланган маҳсулотлар

Ичак фаолиятини яхшилайди, метаболизмни тезлаштиради

Панчхан (кичик идишлар) тизими

Порцияни назорат қилиш ва ортиқча овқат емасликни таъминлайди

Шўрва билан бошқариш

Ошқозонни тўлдириб, калорияни камайтиради

2. Жисмоний фаоллик ва шаҳарсозлик хусусиятлари

Кореяликларнинг кундалик ҳаёт тарзи ҳам ҳеч қандай спорт залларисиз ҳам доимий равишда жисмоний фаолиятда бўлишни таъминлайди:

  • Кўп пиёда юриш: Жанубий Кореяда жамоат транспорти жуда юқори даражада ривожланган. Одамлар кун давомида метро ёки автобус бекатларигача, шунингдек шаҳар бўйлаб жуда кўп пиёда юришади.

  • Рельеф хусусияти: Корея шаҳарлари ва аҳоли пунктлари асосан тепалик ҳамда қир-адирлардан иборат бўлиб, кундалик ҳаётнинг ўзидаёқ қўшимча куч сарфламасдан жисмоний юклама ва ҳатто фитнес юзага келади.

3. Ташқи кўринишга бўлган кучли ижтимоий босим

Жамиятдаги психологик ва маданий омиллар ҳам вазнини назорат қилишда муҳим ўрин тутади:

  • Ориқлик культи: Жамиятда ва оммавий маданиятда (K-pop, драмалар ва бошқалар) жуда ориқ, соғлом ва озода кўринишга талаб ниҳоятда кучли.

  • Ишга жойлашиш ва муносабатлар: Кореяда ортиқча вазн кўпинча очиқдан-очиқ танқид қилинади. Ҳатто нуфузли ишга киришда ҳам ташқи кўриниш ва вазн кўрсаткичлари муҳим фактор сифатида қабул қилинади. Шунинг учун кўпчилик ўз вазнини доимий равишда қаттиқ назорат остида ушлайди.

Сизнингча, жамиятдаги бундай қаттиқ ижтимоий талаблар ва соғлом овқатланиш одатларини бошқа мамлакатларда ҳам жорий қилиш мумкинми? Ўз фикрингизни изоҳларда қолдиринг!

Мақола сизга ёқдими?
Шуҳрат Раззақов«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin'ни кузатинг:Telegram каналGoogle'да кузатиш

Обуна билан реклама бўлмайди

Zamin Premium — ойига 4 900 сўм

Изоҳлар0

Эълонлар

Ҳамкорлик учун
  1. Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
    Техно
    Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
  2. Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
    Иқтисодиёт
    Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
  3. Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
    Авто
    Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
  4. Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
    Авто
    Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
  5. 8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
    Иқтисодиёт
    8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
  6. Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
    Техно
    Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
  7. Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
    Техно
    Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
  8. Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
    Фойдали
    Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
  9. Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
    Спорт
    Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
  10. ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
    Ўзбекистон
    ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
  11. Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
    Авто
    Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
  12. Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
    Жамият
    Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
  13. Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
    Фойдали
    Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
  14. Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
    Техно
    Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
  15. Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
    Жамият
    Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
  16. XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
    Маданият
    XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?

Мавзуга оид янгиликлар

Кўп ўқилган Саломатлик янгиликлари