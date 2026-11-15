Нима учун корейслар семирмайди? Миллий овқатланиш ва турмуш тарзининг асосий сирлари
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Жанубий Кореяда аҳолининг атиги 4 фоизи ортиқча вазндан азият чекади, бу кўрсаткич мамлакатдаги ўзига хос овқатланиш маданияти ва турмуш тарзи билан боғлиқ.
- Корейс миллий ошхонасида ферментланган маҳсулотлар, кичик порсияли таомлар ва шўрваларнинг кенг истеъмол қилиниши метаболизмни тезлаштириб, калорияни назорат қилишга ёрдам беради.
Жанубий Кореяда семизлик даражаси жуда паст бўлиб, аҳолининг бор-йўғи 4% атрофидаги қисмигина ортиқча вазндан азият чекади. Мутахассисларнинг таъкидлашича, бунинг асосий сабаблари генетика билан эмас, балки асрлар давомида шаклланган миллий овқатланиш маданияти, кундалик турмуш тарзи ва жамиятдаги ижтимоий қарашлар билан чамбарчас боғлиқдир.
1. Тўғри ва соғлом овқатланиш маданияти
Корейс миллий ошхонаси организм учун жуда фойдали бўлган бир қатор ўзига хос хусусиятларга эга:
Ферментланган маҳсулотлар: Кимчи (аччиқ карам), соя пастаси ва бошқа ферментланган таомлар ичак микрофлорасини яхшилайди ҳамда моддалар алмашинувини (метаболизмни) жадаллаштиради.
Панчхан тизими (кичик ликоплар): Столда асосий овқат билан бирга кўплаб кичик идишларда сабзавотлар, кўкатлар ва денгиз маҳсулотлари тортилади. Бу порцияни ва ейилаётган умумий овқат миқдорини қаттиқ тартибга солишга ёрдам беради.
Ҳар бир таомда шўрва: Кўпгина корейс таомланиши шўрва ёки бульон билан бошланади. Бу ошқозонни тўлдириб, ортиқча калория истеъмол қилишнинг олдини олади.
Кам шакар ва кам қайта ишланган маҳсулотлар: Корейс миллий овқатларида ғарбча типдаги ширинликлар, фастфуд ва тозаланган шакар деярли учрамайди. Уларда «чой билан қанд ёки конфет ейиш» маданияти умуман йўқ.
Аччиқ зираворлар: Қизил қалампир ва унинг таркибидаги капсаицин моддаси метаболизмни кучайтириб, ёғларнинг тезроқ эришига хизмат қилади.
Овқатланиш одати
Организмга таъсири
Кимчи ва ферментланган маҳсулотлар
Ичак фаолиятини яхшилайди, метаболизмни тезлаштиради
Панчхан (кичик идишлар) тизими
Порцияни назорат қилиш ва ортиқча овқат емасликни таъминлайди
Шўрва билан бошқариш
Ошқозонни тўлдириб, калорияни камайтиради
2. Жисмоний фаоллик ва шаҳарсозлик хусусиятлари
Кореяликларнинг кундалик ҳаёт тарзи ҳам ҳеч қандай спорт залларисиз ҳам доимий равишда жисмоний фаолиятда бўлишни таъминлайди:
Кўп пиёда юриш: Жанубий Кореяда жамоат транспорти жуда юқори даражада ривожланган. Одамлар кун давомида метро ёки автобус бекатларигача, шунингдек шаҳар бўйлаб жуда кўп пиёда юришади.
Рельеф хусусияти: Корея шаҳарлари ва аҳоли пунктлари асосан тепалик ҳамда қир-адирлардан иборат бўлиб, кундалик ҳаётнинг ўзидаёқ қўшимча куч сарфламасдан жисмоний юклама ва ҳатто фитнес юзага келади.
3. Ташқи кўринишга бўлган кучли ижтимоий босим
Жамиятдаги психологик ва маданий омиллар ҳам вазнини назорат қилишда муҳим ўрин тутади:
Ориқлик культи: Жамиятда ва оммавий маданиятда (K-pop, драмалар ва бошқалар) жуда ориқ, соғлом ва озода кўринишга талаб ниҳоятда кучли.
Ишга жойлашиш ва муносабатлар: Кореяда ортиқча вазн кўпинча очиқдан-очиқ танқид қилинади. Ҳатто нуфузли ишга киришда ҳам ташқи кўриниш ва вазн кўрсаткичлари муҳим фактор сифатида қабул қилинади. Шунинг учун кўпчилик ўз вазнини доимий равишда қаттиқ назорат остида ушлайди.
Сизнингча, жамиятдаги бундай қаттиқ ижтимоий талаблар ва соғлом овқатланиш одатларини бошқа мамлакатларда ҳам жорий қилиш мумкинми? Ўз фикрингизни изоҳларда қолдиринг!
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…