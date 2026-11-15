Мераб Двалишвили БАА ҳукуматига мурожаат қилиб, ҳибсдагиларни озод қилишни сўради
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- UFC собиқ чемпиони Мераб Двалишвили Абу-Даби расмийларига мурожаат қилиб, можаро туфайли ҳибсга олинган спортчиларни, жумладан Усман Нурмагомедовни озод қилишни сўради.
- Аввалроқ суд қарори билан Россия жамоасининг олти нафар вакили ҳамда воқеани видеога олган икки шахс олти ойлик қамоқ жазосига ҳукм қилинган эди.
- Мераб Двалишвили ва унинг дўсти Саба Лазишвили эса белгиланган жарималарни тўлаб, озодликка чиққан.
Қамоқдан чиққанидан бир кун ўтгач, UFC собиқ чемпиони, грузиялик спортчи Мераб Двалишвили Абу-Дабидаги Real American Freestyle (RAF) турнирида бразилиялик Марлон Мораесни мағлуб этиш учун атиги бир ярим дақиқа вақт сарфлади. Рингдаги муваффақиятли қайтишдан сўнг жангчи жамоатчилик эътиборини яна бир бор кескинлашган можаро ва ҳибсга олинган спортчиларга қаратди.
Ҳибсдаги рақибларни озод қилишни сўраган мурожаат
Жангдан кейин таниқли спорт шарҳловчиси Чел Соннен билан суҳбатда Двалишвили Абу-Даби расмийларига мурожаат қилиб, можаро туфайли қўлга олинган барча спортчиларни, жумладан, Усман Нурмагомедовни ҳам озод қилишни сўради.
«Ҳаммага раҳмат, ҳаммангизни яхши кўраман! Эшитинг, агар иложи бўлса, Абу-Даби ҳукуматига ёки бунга таъсир қила оладиган ҳар кимга мурожаат қилмоқчиман. Илтимос, бу йигитларни озод қилинг, илтимос, уларни қўйиб юборинг. Сиздан жуда илтимос қиламан! Биз шунчаки жангчимиз ва ҳар нарса бўлиши мумкин, лекин мен уларнинг озод қилинишини жуда хоҳлайман. Илтимос», — деди Двалишвили.
Шу билан бирга, собиқ чемпион жангдан олдин берган интервьюсида Умар Нурмагомедов ҳам воқеа жойига кейин келганига қарамай, ҳибсга олинганлар қаторида эканини таъкидлаган эди.
Можаро ва суд қарорининг тафсилотлари
Кўрсаткичлар ва маълумотлар
Мерабнинг ғалабаси
Марлон Мораес устидан RAF турнирида 1,5 дақиқада қозонилган зaфар
Мераб ва Сабанинг ҳолати
Жарималар эвазига озод қилинган
Суд ҳукмига кўра жазо
Россия жамоасининг 6 нафар вакили ва 2 нафар видеога олган шахс 6 ойга қамалди
Мурожаат манзили
Абу-Даби ҳукумати ва масъул расмийлар
Суд қарори: Қамоқ ва жарималар
Эслатиб ўтамиз, кеча маълум бўлишича, юзага келган шов-шувли ҳодиса ортидан ҳуқуқ-тартибот идоралари қатъий чоралар кўрган. Россия жамоасининг олти нафар вакили ҳамда воқеани видеога олиб тарқатган икки киши олти ойлик қамоқ жазосига ҳукм қилинган. Мераб Двалишвили ва унинг дўсти Саба Лазишвили эса белгиланган жарималар эвазига озод қилинган эди.
Минтақадаги спорт муҳити ва жангчилар атрофидаги бу каби кескин воқеалар мухлислар ва маҳаллий расмийлар диққат марказида қолмоқда.
Сизнингча, машҳур спортчилар иштирокидаги бундай келишмовчиликлар ва уларнинг ҳуқуқий оқибатлари ММА оламига қандай таъсир кўрсатади? Ўз фикрингизни изоҳларда қолдиринг!
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…