Мераб Двалишвили БАА ҳукуматига мурожаат қилиб, ҳибсдагиларни озод қилишни сўради

1 дақиқа ўқиш2
Мераб Двалишвили БАА ҳукуматига мурожаат қилиб, ҳибсдагиларни озод қилишни сўради
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • UFC собиқ чемпиони Мераб Двалишвили Абу-Даби расмийларига мурожаат қилиб, можаро туфайли ҳибсга олинган спортчиларни, жумладан Усман Нурмагомедовни озод қилишни сўради.
  • Аввалроқ суд қарори билан Россия жамоасининг олти нафар вакили ҳамда воқеани видеога олган икки шахс олти ойлик қамоқ жазосига ҳукм қилинган эди.
  • Мераб Двалишвили ва унинг дўсти Саба Лазишвили эса белгиланган жарималарни тўлаб, озодликка чиққан.

Қамоқдан чиққанидан бир кун ўтгач, UFC собиқ чемпиони, грузиялик спортчи Мераб Двалишвили Абу-Дабидаги Real American Freestyle (RAF) турнирида бразилиялик Марлон Мораесни мағлуб этиш учун атиги бир ярим дақиқа вақт сарфлади. Рингдаги муваффақиятли қайтишдан сўнг жангчи жамоатчилик эътиборини яна бир бор кескинлашган можаро ва ҳибсга олинган спортчиларга қаратди.

Ҳибсдаги рақибларни озод қилишни сўраган мурожаат

Жангдан кейин таниқли спорт шарҳловчиси Чел Соннен билан суҳбатда Двалишвили Абу-Даби расмийларига мурожаат қилиб, можаро туфайли қўлга олинган барча спортчиларни, жумладан, Усман Нурмагомедовни ҳам озод қилишни сўради.

«Ҳаммага раҳмат, ҳаммангизни яхши кўраман! Эшитинг, агар иложи бўлса, Абу-Даби ҳукуматига ёки бунга таъсир қила оладиган ҳар кимга мурожаат қилмоқчиман. Илтимос, бу йигитларни озод қилинг, илтимос, уларни қўйиб юборинг. Сиздан жуда илтимос қиламан! Биз шунчаки жангчимиз ва ҳар нарса бўлиши мумкин, лекин мен уларнинг озод қилинишини жуда хоҳлайман. Илтимос», — деди Двалишвили.

Шу билан бирга, собиқ чемпион жангдан олдин берган интервьюсида Умар Нурмагомедов ҳам воқеа жойига кейин келганига қарамай, ҳибсга олинганлар қаторида эканини таъкидлаган эди.

Можаро ва суд қарорининг тафсилотлари

Кўрсаткичлар ва маълумотлар

Мерабнинг ғалабаси

Марлон Мораес устидан RAF турнирида 1,5 дақиқада қозонилган зaфар

Мераб ва Сабанинг ҳолати

Жарималар эвазига озод қилинган

Суд ҳукмига кўра жазо

Россия жамоасининг 6 нафар вакили ва 2 нафар видеога олган шахс 6 ойга қамалди

Мурожаат манзили

Абу-Даби ҳукумати ва масъул расмийлар

Суд қарори: Қамоқ ва жарималар

Эслатиб ўтамиз, кеча маълум бўлишича, юзага келган шов-шувли ҳодиса ортидан ҳуқуқ-тартибот идоралари қатъий чоралар кўрган. Россия жамоасининг олти нафар вакили ҳамда воқеани видеога олиб тарқатган икки киши олти ойлик қамоқ жазосига ҳукм қилинган. Мераб Двалишвили ва унинг дўсти Саба Лазишвили эса белгиланган жарималар эвазига озод қилинган эди.

Минтақадаги спорт муҳити ва жангчилар атрофидаги бу каби кескин воқеалар мухлислар ва маҳаллий расмийлар диққат марказида қолмоқда.

Сизнингча, машҳур спортчилар иштирокидаги бундай келишмовчиликлар ва уларнинг ҳуқуқий оқибатлари ММА оламига қандай таъсир кўрсатади? Ўз фикрингизни изоҳларда қолдиринг!

Мақола сизга ёқдими?
Шуҳрат Раззақов«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin'ни кузатинг:Telegram каналGoogle'да кузатиш

Обуна билан реклама бўлмайди

Zamin Premium — ойига 4 900 сўм

Изоҳлар0

Эълонлар

Ҳамкорлик учун
  1. Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
    Техно
    Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
  2. Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
    Иқтисодиёт
    Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
  3. Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
    Авто
    Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
  4. Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
    Авто
    Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
  5. 8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
    Иқтисодиёт
    8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
  6. Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
    Техно
    Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
  7. Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
    Техно
    Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
  8. Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
    Фойдали
    Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
  9. Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
    Спорт
    Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
  10. ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
    Ўзбекистон
    ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
  11. Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
    Авто
    Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
  12. Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
    Жамият
    Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
  13. Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
    Фойдали
    Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
  14. Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
    Техно
    Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
  15. Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
    Жамият
    Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
  16. XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
    Маданият
    XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?

Мавзуга оид янгиликлар

Кўп ўқилган Спорт янгиликлари