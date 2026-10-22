Соч тўкилишига қарши янги таблетка: синовлар қандай натижа берди?
Олимлар соч тўкилишига қарши курашишда янги имконият яратиши мумкин бўлган VDPHL01 препаратини синовдан ўтказмоқда. Миноксидилнинг бош терисига суртиладиган шаклидан фарқли равишда, янги восита таблетка кўринишида қабул қилинади.
Клиник синовларда 536 нафар эркак иштирок этган. Олти ой давом этган тадқиқот натижаларига кўра, препарат қабул қилинган гуруҳларда соч зичлиги ҳар квадрат сантиметрга ўртача 30–33 та сочга ошгани хабар қилинган. Бу натижалар янги дори воситаси эркакларда соч тўкилишини даволаш учун истиқболли усул бўлиши мумкинлигини кўрсатади.
Шунга қарамай, препаратни самарали ва хавфсиз даволаш воситаси сифатида кенг қўллаш учун қўшимча текширувлар ҳамда тегишли рухсатлар зарур. Ҳозирча VDPHL01 АҚШ озиқ-овқат ва дори воситалари бошқармаси (FDA) томонидан тасдиқланмаган.
Мутахассислар учун нафақат соч ўсишига таъсири, балки препаратнинг узоқ муддатли хавфсизлиги ва эҳтимолий ножўя таъсирларини ҳам баҳолаш муҳим.
Агар кейинги клиник синовлар ва расмий текширувлар ижобий натижаларни тасдиқласа, VDPHL01 келажакда соч тўкилишидан азият чекаётган инсонлар учун янги даволаш имкониятига айланиши мумкин.
Изоҳлар 0
…