Кечаси пайпоқ кийиб ухлашнинг сиз билмаган фойдалари
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Оёқларни пайпоқ билан иситиб ухлаш уйқу сифатини яхшилашга ва тезроқ ухлаб қолишга ёрдам бериши мумкин.
- Жоурнал оф Пҳйсиологикал Антропологй журналида 2018 йилда эълон қилинган тадқиқотга кўра, пайпоқ кийган олти нафар ёш эркак назорат гуруҳига қараганда ўртача 7,5 дақиқа тезроқ ухлаб, 32 дақиқа кўпроқ дам олган.
- Оёқларнинг исиши қон томирларининг кенгайишига ва тана ҳароратининг уйқу учун мос равишда пасайишига хизмат қилади.
Кўпчилик совуқ кунларда оёқлари музлаб қолмаслиги учун пайпоқ кийиб ухлайди. Аммо бу оддий одат уйқу сифатига ҳам ижобий таъсир кўрсатиши мумкинлигини билармидингиз?
2018 йилда Journal of Physiological Anthropology журналида чоп этилган тадқиқотда оёқларини пайпоқ билан иситиб ухлаган олти нафар ёш эркак кузатилган. Натижада улар пайпоқсиз ухлаган ҳолатга қараганда ўртача 7,5 дақиқа тезроқ уйқуга кетган ва 32 дақиқа кўпроқ ухлаган. Бироқ тадқиқот иштирокчилари жуда кам бўлгани учун бу натижалар ҳамма учун бир хил бўлмаслиги мумкин.
Нега пайпоқ уйқуга ёрдам бериши мумкин?
Оёқлар илиқлашганда тери юзасидаги қон томирлари кенгайиб, организм ортиқча иссиқликни ташқарига чиқаришига ёрдам беради. Бу эса тана ҳароратининг уйқуга мос равишда пасайиш жараёнини қўллаб-қувватлайди. Натижада айрим одамларга тезроқ ухлаб қолиш осонлашиши мумкин.
Бундан ташқари, оёқлари доим совуқ бўладиган инсонлар учун пайпоқ тунда қулайлик яратади. Оёқ териси қуруқ бўлса, намлантирувчи крем суртиб, устидан тоза пайпоқ кийиш намликни сақлашга ҳам ёрдам бериши мумкин.
Қандай пайпоқ кийган маъқул?
Уйқу учун юмшоқ, ҳаво ўтказадиган, оёқни сиқмайдиган пайпоқ танланг. Ҳар кеча тоза пайпоқ кийиш муҳим. Жуда қалин ёки тор пайпоқ оёқларни қиздириб юборса, уни ечган маъқул.
Қандли диабет ёки оёқларда қон айланиши билан боғлиқ муаммолари бор инсонлар эса оёқ парвариши бўйича шифокор тавсиясига амал қилиши керак. Махсус компрессион пайпоқларни шифокор тавсиясисиз ухлаш вақтида кийиш керак эмас.
Энг муҳими, пайпоқ кийиб ухлаш ҳамма учун мажбурий эмас. Агар оёқларингиз совқотса ёки пайпоқда ўзингизни қулай ҳис қилсангиз, бу оддий одат уйқуга кетишингизга ёрдам бериши мумкин.
Изоҳлар 0
…