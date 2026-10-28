Кечаси пайпоқ кийиб ухлашнинг сиз билмаган фойдалари

·1·Саломатлик
Кечаси пайпоқ кийиб ухлашнинг сиз билмаган фойдалари
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Оёқларни пайпоқ билан иситиб ухлаш уйқу сифатини яхшилашга ва тезроқ ухлаб қолишга ёрдам бериши мумкин.
  • Жоурнал оф Пҳйсиологикал Антропологй журналида 2018 йилда эълон қилинган тадқиқотга кўра, пайпоқ кийган олти нафар ёш эркак назорат гуруҳига қараганда ўртача 7,5 дақиқа тезроқ ухлаб, 32 дақиқа кўпроқ дам олган.
  • Оёқларнинг исиши қон томирларининг кенгайишига ва тана ҳароратининг уйқу учун мос равишда пасайишига хизмат қилади.

Кўпчилик совуқ кунларда оёқлари музлаб қолмаслиги учун пайпоқ кийиб ухлайди. Аммо бу оддий одат уйқу сифатига ҳам ижобий таъсир кўрсатиши мумкинлигини билармидингиз?

2018 йилда Journal of Physiological Anthropology журналида чоп этилган тадқиқотда оёқларини пайпоқ билан иситиб ухлаган олти нафар ёш эркак кузатилган. Натижада улар пайпоқсиз ухлаган ҳолатга қараганда ўртача 7,5 дақиқа тезроқ уйқуга кетган ва 32 дақиқа кўпроқ ухлаган. Бироқ тадқиқот иштирокчилари жуда кам бўлгани учун бу натижалар ҳамма учун бир хил бўлмаслиги мумкин.

Нега пайпоқ уйқуга ёрдам бериши мумкин?

Оёқлар илиқлашганда тери юзасидаги қон томирлари кенгайиб, организм ортиқча иссиқликни ташқарига чиқаришига ёрдам беради. Бу эса тана ҳароратининг уйқуга мос равишда пасайиш жараёнини қўллаб-қувватлайди. Натижада айрим одамларга тезроқ ухлаб қолиш осонлашиши мумкин.

Бундан ташқари, оёқлари доим совуқ бўладиган инсонлар учун пайпоқ тунда қулайлик яратади. Оёқ териси қуруқ бўлса, намлантирувчи крем суртиб, устидан тоза пайпоқ кийиш намликни сақлашга ҳам ёрдам бериши мумкин.

Қандай пайпоқ кийган маъқул?

Уйқу учун юмшоқ, ҳаво ўтказадиган, оёқни сиқмайдиган пайпоқ танланг. Ҳар кеча тоза пайпоқ кийиш муҳим. Жуда қалин ёки тор пайпоқ оёқларни қиздириб юборса, уни ечган маъқул.

Қандли диабет ёки оёқларда қон айланиши билан боғлиқ муаммолари бор инсонлар эса оёқ парвариши бўйича шифокор тавсиясига амал қилиши керак. Махсус компрессион пайпоқларни шифокор тавсиясисиз ухлаш вақтида кийиш керак эмас.

Энг муҳими, пайпоқ кийиб ухлаш ҳамма учун мажбурий эмас. Агар оёқларингиз совқотса ёки пайпоқда ўзингизни қулай ҳис қилсангиз, бу оддий одат уйқуга кетишингизга ёрдам бериши мумкин.

уйқу гигиенасисоғлом турмуш тарзиуйқусизликтана ҳарорати
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Чарос
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Қайси вақтдаги уйқу ризқни тўсади, қайси бири шифо? Уйқу турлари ҳақида тавсияларҚайси вақтдаги уйқу ризқни тўсади, қайси бири шифо? Уйқу турлари ҳақида тавсияларКеча 12:49Шифокорлар умрни узайтирувчи 6 та кундалик маҳсулотни маълум қилдиШифокорлар умрни узайтирувчи 6 та кундалик маҳсулотни маълум қилди17 октябр 22:25Ёлғизлик умрни 6 йилга қисқартириши мумкин — олимлар сабабини аниқладиЁлғизлик умрни 6 йилга қисқартириши мумкин — олимлар сабабини аниқлади28 сентябр 20:29Қайси вақтда ухлаш керак? Мутахассислар жавоби ҳайрон қолдиради...Қайси вақтда ухлаш керак? Мутахассислар жавоби ҳайрон қолдиради...2 сентябр 09:15Сиз соат нечада ухлайсиз? Уйқу вақтини кечиктириш организмга қандай таъсир қилади?Сиз соат нечада ухлайсиз? Уйқу вақтини кечиктириш организмга қандай таъсир қилади?12 сентябр 00:16Холестеринни табиий йўл билан камайтириш усуллариХолестеринни табиий йўл билан камайтириш усуллари26 октябр 15:43
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Саломатлик янгиликлар

Юрак хуружи олдидан пайдо бўладиган 6 та белги
Юрак хуружи олдидан пайдо бўладиган 6 та белги
Россия одамларни криосақлаш бўйича дунёда иккинчи ўринда турибди
Россия одамларни криосақлаш бўйича дунёда иккинчи ўринда турибди
Юрак хуружи: эрталаб қайси белгиларга эътибор бериш керак?
Юрак хуружи: эрталаб қайси белгиларга эътибор бериш керак?
Олимлар ва шифокорлар бешикнинг бола соғлиғига яширин зарарларини очиқлади (видео)
Олимлар ва шифокорлар бешикнинг бола соғлиғига яширин зарарларини очиқлади (видео)
Қорайган бананни ейиш мумкинми?
Қорайган бананни ейиш мумкинми?
Тунги гаджетлар хавфи: Олимлар қоронғуда экранга тикилишнинг оқибатларини очиқлади
Тунги гаджетлар хавфи: Олимлар қоронғуда экранга тикилишнинг оқибатларини очиқлади
Доимий нолиш соғлиқ кушандаси: Нега нолиган одамлар кўпроқ касал бўлиши исботланди
Доимий нолиш соғлиқ кушандаси: Нега нолиган одамлар кўпроқ касал бўлиши исботланди
Нега болалар гўшт ейишни ёқтирмайди? Бунинг бир нечта сабаби бор
Нега болалар гўшт ейишни ёқтирмайди? Бунинг бир нечта сабаби бор