Саудия Арабистони сўнгги икки ойда 20 та ҳаво воситасини йўқотди: Ҳусийлар баёноти
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Ямандаги «Ансоруллоҳ» ҳаракати сўнгги икки ой ичида Саудия Арабистонининг 20 та ҳаво воситаси, жумладан, Ф-15SA қирувчиси, АҲ-6i вертолёти ва турли русумдаги дронлар йўқ қилинганини маълум қилди.
- Ҳарбий техникалар асосан Мариб ва Ал-Жавф вилоятлари осмонида олиб борилган тўқнашувлар чоғида уриб туширилган.
- 2026 йил ёзида тўрт йиллик сулҳ бузилгач, томонлар ўртасидаги қарама-қаршиликлар янада авж олиб, минтақадаги тарангликни кучайтирди.
Ямандаги «Ансоруллоҳ» (ҳусийлар) ҳаракати билан кескинлашган тўқнашувларда Саудия Арабистони ҳарбий ҳаво кучлари жиддий йўқотишларга учрагани хабар қилинмоқда. Ҳусийларнинг расмий баёнотларига кўра, сўнгги икки ой давомида Саудиянинг жами 20 та ҳаво воситаси йўқ қилинган. Мазкур ҳолат минтақадаги ҳарбий таранглик янада ошиб кетганидан дарак беради.
Ҳаво воситаларининг йўқотилиш таркиби
Очиқ манбалар ва ҳусийларнинг расмий манбалари эълон қилган маълумотларга кўра, йўқотилган техникалар қаторига қуйидагилар киради:
1 та F-15SA қирувчи самолёти
2 та Bayraktar учувчисиз учиш аппарати
4 та CH-4 учувчисиз учиш аппарати
9 та Wing Loong II учувчисиз учиш аппарати
3 та Karayel учувчисиз учиш аппарати
1 та AH-6i вертолёти
Эслатиб ўтамиз, 2026 йил 16 сентябрь куни ҳусийлар ҳарбий вакили генерал Яҳё Сари Яманнинг Мариб вилояти осмонида Саудия Ҳарбий-ҳаво кучларига тегишли F-15 самолёти зенит ракетаси ёрдамида уриб туширилганини маълум қилган эди. Шунингдек, 2026 йил ноябрь ойи ўрталарида Ал-Жавф вилояти осмонида навбатдаги қуролланган разведка дрони йўқ қилингани эълон қилинди.
Ҳарбий йўқотишлар йўналиши
Тафсилотлар ва кўрсаткичлар
Умумий йўқотишлар
20 та ҳарбий ҳаво воситаси (ҳусийлар баёнотига кўра)
Асосий техникалар
F-15SA қирувчиси, турли русумдаги дронлар ва вертолёт
Ҳарбий ҳаракатлар ҳудуди
Мариб ва Ал-Жавф вилоятлари осмони
Расмий позиция
Саудия Арабистони Мудофаа вазирлиги ва Араб коалицияси буларни расман тасдиқламаган
Сулҳнинг бузилиши ва келажакдаги хавфлар
Мазкур тўқнашувлар 2026 йил ёзида тўрт йиллик сулҳ бузилганидан сўнг янада қайта авж олди. Вазиятга жавобан Саудия Арабистони Яман ҳудудига мунтазам авиазарбалар бермоқда. Ўз навбатида, ҳусийлар Ар-Риёд ва мамлакатнинг шарқий ҳудудларидаги нефть инфратузилмаси ҳамда аэропортларга ракета ва дронлар орқали ҳужумлар уюштирмоқда. Ҳаво мудофаасини кучайтириш мақсадида Буюк Британия каби Ғарб давлатлари Саудияга қўшимча қирувчи самолётлар юборишини маълум қилган.
Сизнингча, Ямандаги сулҳнинг бузилиши ва ҳарбий тўқнашувларнинг кучайиши Яқин Шарқдаги умумий геосиёсий вазиятга қандай таъсир кўрсатади? Ўз фикрингизни изоҳларда қолдиринг!
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…