Саудия Арабистони сўнгги икки ойда 20 та ҳаво воситасини йўқотди: Ҳусийлар баёноти

1 дақиқа ўқиш53
Саудия Арабистони сўнгги икки ойда 20 та ҳаво воситасини йўқотди: Ҳусийлар баёноти
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Ямандаги «Ансоруллоҳ» ҳаракати сўнгги икки ой ичида Саудия Арабистонининг 20 та ҳаво воситаси, жумладан, Ф-15SA қирувчиси, АҲ-6i вертолёти ва турли русумдаги дронлар йўқ қилинганини маълум қилди.
  • Ҳарбий техникалар асосан Мариб ва Ал-Жавф вилоятлари осмонида олиб борилган тўқнашувлар чоғида уриб туширилган.
  • 2026 йил ёзида тўрт йиллик сулҳ бузилгач, томонлар ўртасидаги қарама-қаршиликлар янада авж олиб, минтақадаги тарангликни кучайтирди.

Ямандаги «Ансоруллоҳ» (ҳусийлар) ҳаракати билан кескинлашган тўқнашувларда Саудия Арабистони ҳарбий ҳаво кучлари жиддий йўқотишларга учрагани хабар қилинмоқда. Ҳусийларнинг расмий баёнотларига кўра, сўнгги икки ой давомида Саудиянинг жами 20 та ҳаво воситаси йўқ қилинган. Мазкур ҳолат минтақадаги ҳарбий таранглик янада ошиб кетганидан дарак беради.

Ҳаво воситаларининг йўқотилиш таркиби

Очиқ манбалар ва ҳусийларнинг расмий манбалари эълон қилган маълумотларга кўра, йўқотилган техникалар қаторига қуйидагилар киради:

  • 1 та F-15SA қирувчи самолёти

  • 2 та Bayraktar учувчисиз учиш аппарати

  • 4 та CH-4 учувчисиз учиш аппарати

  • 9 та Wing Loong II учувчисиз учиш аппарати

  • 3 та Karayel учувчисиз учиш аппарати

  • 1 та AH-6i вертолёти

Эслатиб ўтамиз, 2026 йил 16 сентябрь куни ҳусийлар ҳарбий вакили генерал Яҳё Сари Яманнинг Мариб вилояти осмонида Саудия Ҳарбий-ҳаво кучларига тегишли F-15 самолёти зенит ракетаси ёрдамида уриб туширилганини маълум қилган эди. Шунингдек, 2026 йил ноябрь ойи ўрталарида Ал-Жавф вилояти осмонида навбатдаги қуролланган разведка дрони йўқ қилингани эълон қилинди.

Ҳарбий йўқотишлар йўналиши

Тафсилотлар ва кўрсаткичлар

Умумий йўқотишлар

20 та ҳарбий ҳаво воситаси (ҳусийлар баёнотига кўра)

Асосий техникалар

F-15SA қирувчиси, турли русумдаги дронлар ва вертолёт

Ҳарбий ҳаракатлар ҳудуди

Мариб ва Ал-Жавф вилоятлари осмони

Расмий позиция

Саудия Арабистони Мудофаа вазирлиги ва Араб коалицияси буларни расман тасдиқламаган

Сулҳнинг бузилиши ва келажакдаги хавфлар

Мазкур тўқнашувлар 2026 йил ёзида тўрт йиллик сулҳ бузилганидан сўнг янада қайта авж олди. Вазиятга жавобан Саудия Арабистони Яман ҳудудига мунтазам авиазарбалар бермоқда. Ўз навбатида, ҳусийлар Ар-Риёд ва мамлакатнинг шарқий ҳудудларидаги нефть инфратузилмаси ҳамда аэропортларга ракета ва дронлар орқали ҳужумлар уюштирмоқда. Ҳаво мудофаасини кучайтириш мақсадида Буюк Британия каби Ғарб давлатлари Саудияга қўшимча қирувчи самолётлар юборишини маълум қилган.

Сизнингча, Ямандаги сулҳнинг бузилиши ва ҳарбий тўқнашувларнинг кучайиши Яқин Шарқдаги умумий геосиёсий вазиятга қандай таъсир кўрсатади? Ўз фикрингизни изоҳларда қолдиринг!

Мақола сизга ёқдими?
Шуҳрат Раззақов«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin'ни кузатинг:Telegram каналGoogle'да кузатиш

Обуна билан реклама бўлмайди

Zamin Premium — ойига 4 900 сўм

Изоҳлар0

Эълонлар

Ҳамкорлик учун
  1. Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
    Техно
    Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
  2. Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
    Иқтисодиёт
    Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
  3. Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
    Авто
    Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
  4. Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
    Авто
    Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
  5. 8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
    Иқтисодиёт
    8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
  6. Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
    Техно
    Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
  7. Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
    Техно
    Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
  8. Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
    Фойдали
    Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
  9. Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
    Спорт
    Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
  10. ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
    Ўзбекистон
    ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
  11. Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
    Авто
    Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
  12. Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
    Жамият
    Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
  13. Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
    Фойдали
    Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
  14. Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
    Техно
    Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
  15. Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
    Жамият
    Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
  16. XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
    Маданият
    XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?

Мавзуга оид янгиликлар

Кўп ўқилган Дунё янгиликлари