Қорайган бананни ейиш мумкинми?

·4·Саломатлик
Қорайган бананни ейиш мумкинми?
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Банан пўстининг қорайиши ҳар доим ҳам мева бузилганини англатмайди, чунки бу жараён кўпинча пишиб етилиш ёки совуқ ҳарорат таъсирида юз беради.
  • Бироқ мевада моғор пайдо бўлиши, аччиқ ёки чириган ҳид келиши, шунингдек, ички қисмининг қорайиб, суюқлик ажралиши унинг истеъмол учун яроқсиз эканлигини билдиради.
  • Агар банан фақат юмшаган бўлса ва чириш белгилари кузатилмаса, уни пишириладиган таомларда ишлатиш мумкин.

Бананнинг пўсти қорайиши ҳар доим ҳам мева бузилганини англатмайди. Пишиб етилган бананнинг ранги ўзгариши ва юмшаши табиий жараён. Бироқ пўстлоқда моғор пайдо бўлиши, мевадан аччиқ ёки чириган ҳид келиши, шунингдек, ички қисми қорайиб кетиши уни истеъмол қилиш хавфли бўлиши мумкинлигини кўрсатади, деб хабар беради MSN сайти.

Банан бузилганини қандай аниқлаш мумкин?

1. Пўстлоқда моғор пайдо бўлиши

Банан пўстининг сарғайиши, жигарранг ёки қора доғлар тушиши пишиш жараёнида кузатилиши мумкин. Аммо унинг юзасида оқ, кулранг ёки яшил рангли момиқсимон моғор пайдо бўлса, бундай мевани истеъмол қилмаслик керак. Моғор мева бузилганининг аниқ белгиларидан бири ҳисобланади.

2. Нохуш ҳид ёки суюқлик ажралиши

Ҳаддан ташқари пишган банандан ачишган ёки спиртни эслатувчи ҳид келиши мумкин. Агар ҳид чиришни эслатса ёки мевадан суюқлик сизиб чиқа бошласа, уни ташлаб юбориш маъқул. Бундай ўзгаришлар мева тўқималари бузилаётганидан дарак бериши мумкин.

3. Ички қисмининг қорайиши

Банан пўстининг қорайиши ҳар доим ҳам хавфли эмас. Аммо мева ичи ҳам қорайиб кетса, айниқса, ундан нохуш ҳид келса ёки у ҳаддан ташқари эзилиб кетган бўлса, истеъмол қилиш тавсия этилмайди. Соғлом бананнинг ички қисми одатда оқиш ёки оч жигарранг бўлади.

Пўстлоғи қорайган бананни ташлаш керакми?

Банан совуқ ҳарорат таъсирида ҳам қорайиши мумкин. Масалан, уни музлаткичда сақлаш пўстлоқ рангига таъсир қилади, аммо мева ичи бузилмаган бўлса, бунинг ўзи уни истеъмол қилиш мумкин эмаслигини англатмайди.

Агар банан жуда юмшаб кетган бўлса-ю, моғор ва чириш белгилари бўлмаса, уни пишириладиган таомларда ишлатиш мумкин. Лекин моғор, чириш ҳиди ёки суюқлик ажралиши кузатилса, таваккал қилмаслик керак.

Бананни сақлашда унинг ташқи кўриниши билан бирга ҳиди ва тузилишига ҳам эътибор бериш лозим. Шубҳали белгилар мавжуд бўлса, мевадан татиб кўриб текшириш ўрнига уни истеъмол қилмаслик хавфсизроқ.

БананОзиқ-Овқат ХавфсизлигиМева СақлашСоғлом Овқатланиш
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Нодирбек Раззоқов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Кунига иккита банан ейилса, организмда қандай ўзгариш бўлади?Кунига иккита банан ейилса, организмда қандай ўзгариш бўлади?5 август 09:21Бир ҳафтада 1 килограмм озиш учун қанча қадам юриш керак?Бир ҳафтада 1 килограмм озиш учун қанча қадам юриш керак?Бугун 00:55Юрак хуружи олдидан пайдо бўладиган 6 та белгиЮрак хуружи олдидан пайдо бўладиган 6 та белгиБугун 00:50Юрак хуружи: эрталаб қайси белгиларга эътибор бериш керак?Юрак хуружи: эрталаб қайси белгиларга эътибор бериш керак?Бугун 00:46Умрни узайтириш сири топилди: Олимлар қариш жараёнини ортга қайтаришга муваффақ бўлдиУмрни узайтириш сири топилди: Олимлар қариш жараёнини ортга қайтаришга муваффақ бўлдиКеча 13:27Олимлар семизликнинг мияга яширин хавфини аниқладиОлимлар семизликнинг мияга яширин хавфини аниқладиКеча 11:54
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Саломатлик янгиликлар

Россия одамларни криосақлаш бўйича дунёда иккинчи ўринда турибди
Россия одамларни криосақлаш бўйича дунёда иккинчи ўринда турибди
Юрак хуружи олдидан пайдо бўладиган 6 та белги
Юрак хуружи олдидан пайдо бўладиган 6 та белги
Олимлар ва шифокорлар бешикнинг бола соғлиғига яширин зарарларини очиқлади (видео)
Олимлар ва шифокорлар бешикнинг бола соғлиғига яширин зарарларини очиқлади (видео)
Юрак хуружи: эрталаб қайси белгиларга эътибор бериш керак?
Юрак хуружи: эрталаб қайси белгиларга эътибор бериш керак?
Тунги гаджетлар хавфи: Олимлар қоронғуда экранга тикилишнинг оқибатларини очиқлади
Тунги гаджетлар хавфи: Олимлар қоронғуда экранга тикилишнинг оқибатларини очиқлади
Доимий нолиш соғлиқ кушандаси: Нега нолиган одамлар кўпроқ касал бўлиши исботланди
Доимий нолиш соғлиқ кушандаси: Нега нолиган одамлар кўпроқ касал бўлиши исботланди
Нега болалар гўшт ейишни ёқтирмайди? Бунинг бир нечта сабаби бор
Нега болалар гўшт ейишни ёқтирмайди? Бунинг бир нечта сабаби бор
Таомномадаги саломатлик учун энг хавфли ва энг фойдали маҳсулотлар рўйхати
Таомномадаги саломатлик учун энг хавфли ва энг фойдали маҳсулотлар рўйхати