Қорайган бананни ейиш мумкинми?
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Банан пўстининг қорайиши ҳар доим ҳам мева бузилганини англатмайди, чунки бу жараён кўпинча пишиб етилиш ёки совуқ ҳарорат таъсирида юз беради.
- Бироқ мевада моғор пайдо бўлиши, аччиқ ёки чириган ҳид келиши, шунингдек, ички қисмининг қорайиб, суюқлик ажралиши унинг истеъмол учун яроқсиз эканлигини билдиради.
- Агар банан фақат юмшаган бўлса ва чириш белгилари кузатилмаса, уни пишириладиган таомларда ишлатиш мумкин.
Бананнинг пўсти қорайиши ҳар доим ҳам мева бузилганини англатмайди. Пишиб етилган бананнинг ранги ўзгариши ва юмшаши табиий жараён. Бироқ пўстлоқда моғор пайдо бўлиши, мевадан аччиқ ёки чириган ҳид келиши, шунингдек, ички қисми қорайиб кетиши уни истеъмол қилиш хавфли бўлиши мумкинлигини кўрсатади, деб хабар беради MSN сайти.
Банан бузилганини қандай аниқлаш мумкин?
1. Пўстлоқда моғор пайдо бўлиши
Банан пўстининг сарғайиши, жигарранг ёки қора доғлар тушиши пишиш жараёнида кузатилиши мумкин. Аммо унинг юзасида оқ, кулранг ёки яшил рангли момиқсимон моғор пайдо бўлса, бундай мевани истеъмол қилмаслик керак. Моғор мева бузилганининг аниқ белгиларидан бири ҳисобланади.
2. Нохуш ҳид ёки суюқлик ажралиши
Ҳаддан ташқари пишган банандан ачишган ёки спиртни эслатувчи ҳид келиши мумкин. Агар ҳид чиришни эслатса ёки мевадан суюқлик сизиб чиқа бошласа, уни ташлаб юбориш маъқул. Бундай ўзгаришлар мева тўқималари бузилаётганидан дарак бериши мумкин.
3. Ички қисмининг қорайиши
Банан пўстининг қорайиши ҳар доим ҳам хавфли эмас. Аммо мева ичи ҳам қорайиб кетса, айниқса, ундан нохуш ҳид келса ёки у ҳаддан ташқари эзилиб кетган бўлса, истеъмол қилиш тавсия этилмайди. Соғлом бананнинг ички қисми одатда оқиш ёки оч жигарранг бўлади.
Пўстлоғи қорайган бананни ташлаш керакми?
Банан совуқ ҳарорат таъсирида ҳам қорайиши мумкин. Масалан, уни музлаткичда сақлаш пўстлоқ рангига таъсир қилади, аммо мева ичи бузилмаган бўлса, бунинг ўзи уни истеъмол қилиш мумкин эмаслигини англатмайди.
Агар банан жуда юмшаб кетган бўлса-ю, моғор ва чириш белгилари бўлмаса, уни пишириладиган таомларда ишлатиш мумкин. Лекин моғор, чириш ҳиди ёки суюқлик ажралиши кузатилса, таваккал қилмаслик керак.
Бананни сақлашда унинг ташқи кўриниши билан бирга ҳиди ва тузилишига ҳам эътибор бериш лозим. Шубҳали белгилар мавжуд бўлса, мевадан татиб кўриб текшириш ўрнига уни истеъмол қилмаслик хавфсизроқ.
Изоҳлар 0
…