Олимлар ва шифокорлар бешикнинг бола соғлиғига яширин зарарларини очиқлади (видео)

·64·Саломатлик
Олимлар ва шифокорлар бешикнинг бола соғлиғига яширин зарарларини очиқлади (видео)
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Марказий Осиё халқларида кенг тарқалган бешикдан фойдаланиш боланинг бош шакли, суяк-бўғим тизими ва умумий жисмоний ривожланишига салбий таъсир кўрсатиши илмий тадқиқотларда ўз исботини топмоқда.
  • Бешикда бола ҳаракациз ётиши ва танасининг сиқиб боғланиши натижасида «бешик деформацияси» деб номланган ясси энса шакли пайдо бўлади, бу эса 1 ёшдан кейин ҳам сезиларли даражада қолиб кетиши мумкин.

Бошингизнинг орқа қисмини ушлаб кўрганмисиз? Кўпчилигимизда энса қисми текис, яъни ясси шаклга эга. Антропологлар ва тиббиёт олимлари Марказий Осиё халқларида кенг учрайдиган бу кўринишни бевосита миллий урф-одатимиз бўлган бешик билан боғлайдилар.

Гўдаклик чоғида соатлаб қаттиқ ёстиқда ҳаракатсиз ётиш ва тананинг сиқиб боғланиши боланинг нафақат бош шаклига, балки суяк-бўғим тизими ва умумий жисмоний ривожланишига ҳам жиддий таъсир кўрсатиши илмий тадқиқотларда ўз исботини топмоқда.

«Бешик деформацияси»: Ясси энса қаердан пайдо бўлади?

Чақалоқнинг бош суяклари жуда юмшоқ ва эгилувчан бўлади:

  • Қаттиқ ёстиқ ва бир хил ҳолат: Кун бўйи қаттиқ ёстиққа бир хил босим билан ётган бошнинг энса қисми оғирлик таъсирида осонгина текисланиб, ясси бўлиб қолади;

  • Илмий атама: Рус антропологлари қадимий бош суякларини ўрганиш жараёнида айнан шу шаклга «бешик деформацияси» дея расмий таъриф берганлар;

  • «Ўтиб кетади» дейиш хато: Тожикистонда ўтказилган тадқиқот шуни кўрсатдики, 1 ёшдан кейин ҳам бешикка беланган болаларнинг бош шакли ҳатто 4–5 ёшга етганда ҳам сезиларли даражада яссироқ қолиб кетган.

Ҳаракат чекланиши: Кечиккан ўтириш ва юриш

Бешикдаги маҳкам тана боғичи болани табиий эркинлигидан — тепиниш, ёнбошга ағдарилиш ва бошини мустақил кўтариш имкониятидан тўлиқ маҳрум қилади:

  • Кечиккан кўникмалар: Тадқиқотларга кўра, мунтазам бешикка беланган 8 ойлик болаларнинг атиги 44 фоизигина мустақил ўтира олган;

  • Халқаро меъёрлар: Жаҳон соғлиқни сақлаш ташкилоти (ЖССТ) стандартларида эса 8 ойлик болаларнинг 95 фоизи ўтириши кераклиги кўрсатилган;

  • 16 ойликда юрмаслик: Ушбу тадқиқотдаги болаларнинг ҳар учтасидан бири ҳатто 16 ойлик бўлганида ҳам мустақил юришни бошлай олмаган.

Бўғим чиқиши ва букри қомат: Ортопед хулосаси

Ортопед шифокор Фарҳод Орифовнинг таъкидлашича, бола қанча кўп эркин ҳаракат қилса, унинг қомати шунча тўғри шаклланади:

  • Мушаклар заифлашуви: Бўйин ва орқа мушаклари фақатгина фаол ҳаракат жараёнида чиниқади;

  • Сон бўғими дисплазияси хавфи: Бола оёқларини бир-бирига текислаб, жипслаб боғлаш сон бўғимининг чиқиб кетиш хавфини бир неча баробарга оширади;

  • Мўғулистон тажрибаси: Бўғими ҳали тўлиқ етилмаган 80 нафар чақалоқ иштирокидаги синовда, қаттиқ ўраб қўйилган 40 та боланинг 8 тасида дисплазия аниқланган, эркин қолдирилган 40 тасида эса бирорта ҳам касаллик кузатилмаган. Оғир ҳолатда даволанмаган дисплазия келажакда оёқлар узунлигининг фарқланишига, оқсоқликка ва ёшликданоқ бўғимлар емирилишига сабаб бўлади.

Сумак гигиенаси ва нафас қисилиши

Педиатр Маҳсуд Мухторов бешик аксессуарларининг хавфлари ҳақида огоҳлантиради:

  • Инфекция манбаи: Сумак ва унинг атрофидаги гигиена мунтазам ҳамда тўғри таъминланмаса, нозик жинсий аъзоларда оғир бактериал ва яллиғланиш инфекциялари ривожланади;

  • Ҳавосизлик ва иссиқ уриши: Бешик устидан қалин бешикпўш ёпиб қўйилганда ичкарида ҳаво ва кислород камаяди. Педиатрлар ухлаётган гўдакнинг боши доимо очиқ туриши, танаси қизиб кетмаслиги кераклигини қатъий таъкидлайдилар.

«Биз ҳам бешикда ётганмиз, ҳеч нарса қилмаган» деган фикр бола соғлиғига оид замонавий тиббиётда илмий далил бўла олмайди. Фарзандингизни соатлаб ҳаракатсиз боғлаб қўйманг — боғичларни ечиб, эркин ҳаракатланишига, мушакларининг чиниқишига имкон яратинг. Бешикнинг нохуш изларини болангизга умрбод мерос қолдирманг.

бешик деформациясиЖаҳон соғлиқни сақлаш ташкилоти (ЖССТ)Педиатр Маҳсуд МухторовОртопед шифокор Фарҳод Орифов
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Грипп ва ЎРВИ ҳолатлари кескин кўпаймоқда — шифокорлар нималардан огоҳлантирмоқда?Грипп ва ЎРВИ ҳолатлари кескин кўпаймоқда — шифокорлар нималардан огоҳлантирмоқда?14 октябр 18:42Узоқ умр кўриш сири: Рационингиздан зудлик билан чиқариб ташлаш керак бўлган 5 та маҳсулотУзоқ умр кўриш сири: Рационингиздан зудлик билан чиқариб ташлаш керак бўлган 5 та маҳсулот30 сентябр 00:16Қувонч ҳисси нега йўқоляпти? Олимлар COVID-19 нинг мияга кутилмаган таъсирини аниқладиҚувонч ҳисси нега йўқоляпти? Олимлар COVID-19 нинг мияга кутилмаган таъсирини аниқладиКеча 11:08«Эммаган бола ота-онасини ҳурмат қилмайдими?» Профессорнинг фикри ва тиббиётдаги ҳақиқат«Эммаган бола ота-онасини ҳурмат қилмайдими?» Профессорнинг фикри ва тиббиётдаги ҳақиқат13 сентябр 13:02Пул ҳақида ҳаддан ташқари кўп ўйлашнинг "яширин хавфи" фош бўлдиПул ҳақида ҳаддан ташқари кўп ўйлашнинг "яширин хавфи" фош бўлдиБугун 10:04Ақл ва хотира кушандаси: Мия ҳажмини кичрайтириб, тафаккурни ўлдирадиган 3 та одатАқл ва хотира кушандаси: Мия ҳажмини кичрайтириб, тафаккурни ўлдирадиган 3 та одат21 сентябр 13:58
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Саломатлик янгиликлар

Россия одамларни криосақлаш бўйича дунёда иккинчи ўринда турибди
Россия одамларни криосақлаш бўйича дунёда иккинчи ўринда турибди
Ўт қопи яхши ишламаса организмда нима бўлади: белгилар ва нималарга эътибор бериш керак?
Ўт қопи яхши ишламаса организмда нима бўлади: белгилар ва нималарга эътибор бериш керак?
Си Цзиньпин саломатлигида сирли муаммо: Вашингтон сафари арафасида хавотир!
Си Цзиньпин саломатлигида сирли муаммо: Вашингтон сафари арафасида хавотир!
Узоқ умр кўриш сири: Рационингиздан зудлик билан чиқариб ташлаш керак бўлган 5 та маҳсулот
Узоқ умр кўриш сири: Рационингиздан зудлик билан чиқариб ташлаш керак бўлган 5 та маҳсулот
Россиялик академик инсон умрининг максимал чегараси ҳақидаги ҳақиқатни очди
Россиялик академик инсон умрининг максимал чегараси ҳақидаги ҳақиқатни очди
Оч қолиш танани қандай даволайди? 12 соатдан 72 соатгача содир бўладиган ички мўъжизалар
Оч қолиш танани қандай даволайди? 12 соатдан 72 соатгача содир бўладиган ички мўъжизалар
Кўп ухлаш ҳам зарарми? Олимлар 10 йиллик тадқиқот натижасини эълон қилди
Кўп ухлаш ҳам зарарми? Олимлар 10 йиллик тадқиқот натижасини эълон қилди
Бошнинг қаери оғриши нимадан дарак беради: Оғриқ жойлашуви нимани англатиши мумкин?
Бошнинг қаери оғриши нимадан дарак беради: Оғриқ жойлашуви нимани англатиши мумкин?