Иссиқ хонада ухлаш мия фаолиятини қандай сусайтиради? Олимларнинг янги хулосаси

2 дақиқа ўқиш0
Иссиқ хонада ухлаш мия фаолиятини қандай сусайтиради? Олимларнинг янги хулосаси

Қанчалик иссиқ хонада ухласангиз, эртаси куни фикрлашингиз шунчалик сустлашади. Илмий тадқиқотлар шуни кўрсатдики, ҳар бир қўшимча даража иссиқлик «мия хиралашуви» (фикрлашнинг лойқаланиши) ва диққатни жамлашдаги қийинчиликлар хавфини оширади. Бунда гап ўта юқори ҳарорат ҳақида ҳам кетаётгани йўқ — тадқиқот иштирокчиларининг ётоқхоналаридаги ўртача ҳарорат тахминан 24°C (75°F) бўлган.

Бу жараён қандай содир бўлади?

Иссиқ хонада ухлаш уйқу сифатини бузади ва эртаси куни миянинг ишлаш тезлиги, хотира ҳамда диққатни жамлаш қобилиятини пасайтиради. Бунга қуйидаги омиллар сабаб бўлади:

  • Тана ҳароратининг пасайишига тўсқинлик: Инсон чуқур уйқуга кетиши учун тананинг ички ҳарорати тахминан 1°C га пасайиши керак. Хона иссиқ бўлса, организм иссиқликни ташқарига чиқара олмайди ва уйқу юзаки бўлиб қолади.

  • Мия тикланиш фазаларининг қисқариши: Юқори ҳарорат мия дам оладиган ва хотирани мустаҳкамлайдиган чуқур уйқу ҳамда REM (тез уйқу) фазаларини қисқартиради. Натижада мия эрталабгача тўлиқ тикланмайди.

  • Когнитив қобилиятларнинг пасайиши: Гарвард олимлари ўтказган тажрибада кондиционерсиз иссиқ хонада (ўртача 26°C) ухлаган талабалар салқин хонада (21°C) ухлаганларга қараганда эртаси куни мантиқий тестларда 13% га ёмонроқ натижа кўрсатган. Айниқса, тезкор қарор қабул қилиш ва мураккаб вазифаларни бажариш қийинлашган.

Уйқу ҳарорати ва унинг таъсири

Кўрсаткичлар ва тафсилотлар

Оптимал ҳарорат

Соғлом катталар учун 16°C — 19°C (баъзан 20–21°C)

Кекса ёшдагилар учун

Бироз илиқроқ ҳарорат (тахминан 20°C–23°C атрофида)

Гарвард тажрибаси натижаси

Иссиқ хонада ухлаганлар мантиқий тестларда 13% га паст натижа кўрсатган

Сифатли ва соғлом уйқу учун амалий тавсиялар

Эрталаб миянинг тиниқ ва тетик ишлашини таъминлаш учун қуйидаги қоидаларга амал қилиш тавсия этилади:

  1. Хонани шамоллатиш: Ухлашдан 15–20 дақиқа олдин деразани очиб, хонага тоза ва салқин ҳаво киритинг.

  2. Табиий матолардан фойдаланиш: Синтетик чойшаб ва кийимлар ўрнига ҳаво ўтказувчи пахта ёки зиғир (лён) матоларини танланг.

  3. Уйқудан олдин илиқ душ: Иссиқ эмас, балки илиқ душ қабул қилиш тери юзасидаги қон томирларини кенгайтиради. Душдан чиққач, тана тезроқ совийди ва уйқуга кетиш осонлашади.

Сиз уйқу пайтида хона ҳарорати қандай бўлишига эътибор берасизми? Хонани салқин сақлаш учун қандай усуллардан фойдаланасиз? Ўз фикрингизни изоҳларда қолдиринг!

Мақола сизга ёқдими?
Шуҳрат Раззақов«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin'ни кузатинг:Telegram каналGoogle'да кузатиш

Обуна билан реклама бўлмайди

Zamin Premium — ойига 4 900 сўм

Изоҳлар0

Эълонлар

Ҳамкорлик учун
  1. Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
    Техно
    Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
  2. Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
    Иқтисодиёт
    Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
  3. Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
    Авто
    Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
  4. Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
    Авто
    Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
  5. 8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
    Иқтисодиёт
    8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
  6. Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
    Техно
    Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
  7. Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
    Техно
    Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
  8. Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
    Фойдали
    Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
  9. Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
    Спорт
    Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
  10. ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
    Ўзбекистон
    ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
  11. Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
    Авто
    Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
  12. Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
    Жамият
    Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
  13. Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
    Фойдали
    Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
  14. Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
    Техно
    Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
  15. Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
    Жамият
    Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
  16. XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
    Маданият
    XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?

Мавзуга оид янгиликлар

Кўп ўқилган Саломатлик янгиликлари