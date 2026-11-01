Ўзингизга айтган сўзларингиз танангизни даволаши ёки заҳарлаши мумкин экан
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Инсоннинг ҳужайралари ички нутқ ва фикрларни сўзма-сўз қабул қилиб, уларга биологик даражада жавоб қайтаради.
- Салбий фикрлар организмда кортизол ва адреналин каби стресс гормонларини кўпайтириб, иммунитетни заифлаштиради ҳамда ҳужайраларга зарар етказади.
- Ижобий ва далда берувчи сўзлар эса аксинча, танадаги тикланиш жараёнларини тезлаштириб, асаб тизимини тинчлантиради ва умумий саломатликни мустаҳкамлайди.
Кўпчилик ҳаётида бир марта бўлса ҳам ўзига нисбатан норозилик билдириб, ҳазил ёки асабийлик ортидан салбий ибораларни ишлатади. Бироқ инсон мияси ва биологик тузилиши ҳазил билан ҳақиқатни ажрата олмайди. Илмий тадқиқотлар шуни исботламоқдаки, инсоннинг ҳужайралари унинг ички нутқи ва фикрларини сўзма-сўз «эшитади» ва унга биологик даражада жавоб қайтаради.
Инсон ўзига салбий фикрларни тез-тез такрорласа, организм уларни мутлақ ҳақиқат ва тўғридан-тўғри буйруқ сифатида қабул қилади. Натижада танада сурункали стресс, қувватсизлик, чарчоқ ва тушкунлик кучая бошлайди.
Салбий ва ижобий фикрлаш танамизга қандай таъсир қилади?
Танадаги микродунё — ҳужайралар даражасида ҳар бир фикр аниқ физиологик реакцияни ишга туширади:
«Қўлимдан келмайди» ёки «Мен ношудман» деган фикрлар: Бундай ички эътирозлар тана учун худди кутилмаганда ваҳший ҳайвонга дуч келиб, ундан қочаётгандек кучли стресс гормонларини (кортизол, адреналин) ажратиб чиқаради. Бу иммунитетни заифлаштириб, томирларни торайтиради ва ҳужайраларга зарар етказади;
Ижобий ва далда берувчи фикрлаш: Аксинча, ўзига нисбатан меҳр ва ишонч билан муомала қилиш ҳужайралар даражасида тикланиш (регенерация) жараёнини тезлаштиради, ички қувватни оширади ва танани мустаҳкамлайди;
Энергия ва кайфият назорати: Ўзингиз билан кун давомида қандай тилда гаплашишингиз сизнинг умумий тетиклигингиз, кайфиятингиз ва ҳатто иш унумдорлигингизни тўғридан-тўғри белгилаб беради.
Ҳар бир сўзингизга ишонувчи организм билан қандай ишлаш керак?
Инсон ўз организмига бераётган ички буйруқларини назорат қилишни ўрганиши ҳаётий муҳим аҳамиятга эга:
Фикрлар ҳаётимизни шакллантиради: Бошингиздан ўтаётган ҳар бир ўй онг ости орқали ҳаракатларингиз ва саломатлигингизга йўналиш беради;
Ижобий сўзлар — соғломлик манбаи: Тилимиздан чиқаётган ёки хаёлимизда айланаётган яхши сўзлар асаб тизимини тинчлантириб, юрак фаолиятини меъёрига солади;
Ўз-ўзингизга яхши муносабатда бўлинг: Хатоларга тушкунлик эмас, тажриба сифатида қараб, ўзингизни камситишдан бутунлай воз кечинг;
Ҳар кун — янги фикр ва янги келажак: Ҳар тонгни тушкун хаёллар билан эмас, янги мақсад ва ижобий ниятлар билан бошлаш ҳужайраларни янгиланишга ундайди.
Танангиз сизнинг ҳар бир сўзингизга чин дилдан ишонади. Шундай экан, унга фақат яхши, қувват берувчи ва даволовчи гапларни айтишни одатга айлантиринг!
Изоҳлар 0
…