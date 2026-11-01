Ўзингизга айтган сўзларингиз танангизни даволаши ёки заҳарлаши мумкин экан

·56·Саломатлик
Ўзингизга айтган сўзларингиз танангизни даволаши ёки заҳарлаши мумкин экан
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Инсоннинг ҳужайралари ички нутқ ва фикрларни сўзма-сўз қабул қилиб, уларга биологик даражада жавоб қайтаради.
  • Салбий фикрлар организмда кортизол ва адреналин каби стресс гормонларини кўпайтириб, иммунитетни заифлаштиради ҳамда ҳужайраларга зарар етказади.
  • Ижобий ва далда берувчи сўзлар эса аксинча, танадаги тикланиш жараёнларини тезлаштириб, асаб тизимини тинчлантиради ва умумий саломатликни мустаҳкамлайди.

Кўпчилик ҳаётида бир марта бўлса ҳам ўзига нисбатан норозилик билдириб, ҳазил ёки асабийлик ортидан салбий ибораларни ишлатади. Бироқ инсон мияси ва биологик тузилиши ҳазил билан ҳақиқатни ажрата олмайди. Илмий тадқиқотлар шуни исботламоқдаки, инсоннинг ҳужайралари унинг ички нутқи ва фикрларини сўзма-сўз «эшитади» ва унга биологик даражада жавоб қайтаради.

Инсон ўзига салбий фикрларни тез-тез такрорласа, организм уларни мутлақ ҳақиқат ва тўғридан-тўғри буйруқ сифатида қабул қилади. Натижада танада сурункали стресс, қувватсизлик, чарчоқ ва тушкунлик кучая бошлайди.

Салбий ва ижобий фикрлаш танамизга қандай таъсир қилади?

Танадаги микродунё — ҳужайралар даражасида ҳар бир фикр аниқ физиологик реакцияни ишга туширади:

  • «Қўлимдан келмайди» ёки «Мен ношудман» деган фикрлар: Бундай ички эътирозлар тана учун худди кутилмаганда ваҳший ҳайвонга дуч келиб, ундан қочаётгандек кучли стресс гормонларини (кортизол, адреналин) ажратиб чиқаради. Бу иммунитетни заифлаштириб, томирларни торайтиради ва ҳужайраларга зарар етказади;

  • Ижобий ва далда берувчи фикрлаш: Аксинча, ўзига нисбатан меҳр ва ишонч билан муомала қилиш ҳужайралар даражасида тикланиш (регенерация) жараёнини тезлаштиради, ички қувватни оширади ва танани мустаҳкамлайди;

  • Энергия ва кайфият назорати: Ўзингиз билан кун давомида қандай тилда гаплашишингиз сизнинг умумий тетиклигингиз, кайфиятингиз ва ҳатто иш унумдорлигингизни тўғридан-тўғри белгилаб беради.

Ҳар бир сўзингизга ишонувчи организм билан қандай ишлаш керак?

Инсон ўз организмига бераётган ички буйруқларини назорат қилишни ўрганиши ҳаётий муҳим аҳамиятга эга:

  1. Фикрлар ҳаётимизни шакллантиради: Бошингиздан ўтаётган ҳар бир ўй онг ости орқали ҳаракатларингиз ва саломатлигингизга йўналиш беради;

  2. Ижобий сўзлар — соғломлик манбаи: Тилимиздан чиқаётган ёки хаёлимизда айланаётган яхши сўзлар асаб тизимини тинчлантириб, юрак фаолиятини меъёрига солади;

  3. Ўз-ўзингизга яхши муносабатда бўлинг: Хатоларга тушкунлик эмас, тажриба сифатида қараб, ўзингизни камситишдан бутунлай воз кечинг;

  4. Ҳар кун — янги фикр ва янги келажак: Ҳар тонгни тушкун хаёллар билан эмас, янги мақсад ва ижобий ниятлар билан бошлаш ҳужайраларни янгиланишга ундайди.

Танангиз сизнинг ҳар бир сўзингизга чин дилдан ишонади. Шундай экан, унга фақат яхши, қувват берувчи ва даволовчи гапларни айтишни одатга айлантиринг!

психологияижобий фикрлашстресссоғлом турмуш тарзи
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ёлғон гапириш соғлиқни қандай емиради: Организм, кўриниш ва вазнга кутилмаган таъсирЁлғон гапириш соғлиқни қандай емиради: Организм, кўриниш ва вазнга кутилмаган таъсир29 октябр 14:25Эрталаб асал истеъмол қилиш одати организмни қандай ўзгартиради?Эрталаб асал истеъмол қилиш одати организмни қандай ўзгартиради?Бугун 15:15Ойнага қаранг: Юзингиздаги 6 та белги қайси витамин етишмаётганидан хабар беради?Ойнага қаранг: Юзингиздаги 6 та белги қайси витамин етишмаётганидан хабар беради?Бугун 15:09Дақиқалар мўъжизаси: Оддий пиёда юриш инсон организмида қандай ўзгаришлар ясайди?Дақиқалар мўъжизаси: Оддий пиёда юриш инсон организмида қандай ўзгаришлар ясайди?29 октябр 14:45Уйқудан тетик туриш: Нега биринчи қўнғироқдан кейин дарҳол ўриндан турмаслик керак?Уйқудан тетик туриш: Нега биринчи қўнғироқдан кейин дарҳол ўриндан турмаслик керак?29 октябр 09:43Ёшликни ўғирловчи кундалик хатолар: Аёлларни эрта қаритувчи 6 та асосий одатЁшликни ўғирловчи кундалик хатолар: Аёлларни эрта қаритувчи 6 та асосий одат28 октябр 23:58
ЭълонларҲамкорлик учун
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда

Кўп ўқилганлар Саломатлик янгиликлар

Юрак хуружи олдидан пайдо бўладиган 6 та белги
Юрак хуружи олдидан пайдо бўладиган 6 та белги
Россия одамларни криосақлаш бўйича дунёда иккинчи ўринда турибди
Россия одамларни криосақлаш бўйича дунёда иккинчи ўринда турибди
Юрак хуружи: эрталаб қайси белгиларга эътибор бериш керак?
Юрак хуружи: эрталаб қайси белгиларга эътибор бериш керак?
Суяклар заифлашмаслиги учун қайси маҳсулотларни чеклаш керак?
Суяклар заифлашмаслиги учун қайси маҳсулотларни чеклаш керак?
Олимлар ва шифокорлар бешикнинг бола соғлиғига яширин зарарларини очиқлади (видео)
Олимлар ва шифокорлар бешикнинг бола соғлиғига яширин зарарларини очиқлади (видео)
Қорайган бананни ейиш мумкинми?
Қорайган бананни ейиш мумкинми?
Тунда оёқ тортишишининг сабаблари ва хавфли белгилари
Тунда оёқ тортишишининг сабаблари ва хавфли белгилари
Организм учун энг фойдали 5 та қуритилган мева
Организм учун энг фойдали 5 та қуритилган мева