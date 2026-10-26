Юрак хуружи олдидан пайдо бўладиган 6 та белги

·25·Саломатлик
Юрак хуружи олдидан пайдо бўладиган 6 та белги
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Юрак хуружи юз беришидан олдин организмда доимий ҳолсизлик, уйқу муаммолари, кўкракда босим ҳисси, нафас етишмаслиги, совуқ терлаш ҳамда кўнгил айниши каби аломатлар кузатилиши мумкин.
  • Ушбу белгилар бошқа касалликлар билан боғлиқ бўлиши ҳам мумкинлиги сабабли уларни юрак хуружининг аниқ далили деб қабул қилмаслик лозим.
  • Бироқ бир нечта аломат бир вақтда пайдо бўлса ёки инсоннинг аҳволи тўсатдан ёмонлашса, зудлик билан шифокорга мурожаат қилиш зарур.

Юрак хуружи баъзан ундан олдин пайдо бўладиган аломатлар орқали сезилиши мумкин. Инсонда узоқ давом этадиган чарчоқ, тунда безовта ухлаш, кўкракда оғирлик ёки сабабсиз нафас қисиши кузатилиши эҳтимолдан холи эмас. Бу белгилар бошқа касалликлар билан ҳам боғлиқ бўлиши мумкин, шунинг учун уларни юрак хуружининг аниқ далили деб қабул қилиш тўғри эмас. Аммо организмдаги янги ва ғайриоддий ўзгаришларга эътибор бериш муҳим, деб хабар беради MSN сайти.

Организм қандай белгилар орқали огоҳлантириши мумкин?

1. Доимий ҳолсизлик. Одатдагидан кўпроқ чарчаш, дам олгандан кейин ҳам ўзини тетик ҳис қилмаслик юрак билан боғлиқ муаммоларда учраши мумкин. Агар ҳолсизлик кундалик фаолиятга халақит берса ёки сабабсиз давом этса, тиббий кўрикдан ўтиш лозим.

2. Тунда безовталик ва уйқу муаммолари. Тез-тез уйғониш, ётган ҳолатда нафас олиш қийинлашиши ёки юрак уришини сезиб уйғониб кетиш турли саломатлик муаммоларининг белгиси бўлиши мумкин. Бундай ҳолат мунтазам такрорланса, унинг сабабини аниқлаш учун шифокорга мурожаат қилиш керак.

3. Кўкракда босим ҳисси. Кўкрак соҳасида оғирлик, сиқилиш ёки ноқулайлик пайдо бўлиши юрак хуружининг асосий белгиларидан бири ҳисобланади. Оғриқ доимий бўлмаслиги, бироз пасайиб, яна кучайиши мумкин.

4. Нафас етишмаслиги. Одам ҳаракатсиз турганида ҳам нафас олишга қийналса ёки одатий ҳаракатлар пайтида нафаси тез-тез қисса, буни эътиборсиз қолдирмаслик керак. Нафас қисиши кўкрак оғриғисиз ҳам кузатилиши мумкин.

5. Совуқ терлаш. Тўсатдан совуқ тер чиқиши, айниқса бошқа аломатлар билан бирга кузатилганда, юрак хуружи эҳтимолини кўриб чиқишни талаб қилади. Бундай ҳолатда уй шароитида сабабини аниқлашга уриниш ўрнига тиббий ёрдам олиш муҳим.

6. Кўнгил айниши ва ошқозон безовталиги. Юрак хуружи баъзан ҳазм тизимидаги муаммога ўхшаш аломатлар билан намоён бўлади. Кўнгил айнишига кўкракдаги босим, нафас қисиши ёки қўл ва елкадаги оғриқ қўшилса, бу айниқса жиддий қабул қилиниши керак.

Ушбу белгиларнинг бирортаси ҳам алоҳида ҳолда юрак хуружи бўлаётганини аниқ тасдиқламайди. Бироқ бир нечта аломат бир вақтда пайдо бўлса ёки инсоннинг аҳволи тўсатдан ёмонлашса, тезкор ҳаракат қилиш зарур.

Кўкракда оғриқ ёки босим, нафас қисиши, совуқ терлаш ва оғриқнинг қўл, орқа ёки жағга тарқалиши кузатилганда дарҳол тез тиббий ёрдам чақириш керак. Белгилар пасайган тақдирда ҳам, юрак хуружи эҳтимолини шифокор текширувисиз истисно қилиб бўлмайди.

Юрак ХуружиЮрак СаломатлигиЧарчоқНафас Қисиши
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Нодирбек Раззоқов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Юрак хуружи: эрталаб қайси белгиларга эътибор бериш керак?Юрак хуружи: эрталаб қайси белгиларга эътибор бериш керак?Бугун 00:46Нега оғир юрак хуружлари душанба куни кўпроқ қайд этилади?Нега оғир юрак хуружлари душанба куни кўпроқ қайд этилади?5 октябр 17:23Кеч ухлаш юрак хуружи ва инсулт хавфини оширадиКеч ухлаш юрак хуружи ва инсулт хавфини оширади12 июн 13:1750 ёшдан кейинги 14 одат: қай бири ҳақиқатан хавфли?50 ёшдан кейинги 14 одат: қай бири ҳақиқатан хавфли?8 август 18:16Олимлар анорнинг юрак учун яширин фойдасини аниқладиОлимлар анорнинг юрак учун яширин фойдасини аниқлади24 август 04:21Тана берган 7 сигнал: Танангиз нимани билдирмоқчи?Тана берган 7 сигнал: Танангиз нимани билдирмоқчи?2 август 17:45
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Саломатлик янгиликлар

Россия одамларни криосақлаш бўйича дунёда иккинчи ўринда турибди
Россия одамларни криосақлаш бўйича дунёда иккинчи ўринда турибди
Олимлар ва шифокорлар бешикнинг бола соғлиғига яширин зарарларини очиқлади (видео)
Олимлар ва шифокорлар бешикнинг бола соғлиғига яширин зарарларини очиқлади (видео)
Тунги гаджетлар хавфи: Олимлар қоронғуда экранга тикилишнинг оқибатларини очиқлади
Тунги гаджетлар хавфи: Олимлар қоронғуда экранга тикилишнинг оқибатларини очиқлади
Доимий нолиш соғлиқ кушандаси: Нега нолиган одамлар кўпроқ касал бўлиши исботланди
Доимий нолиш соғлиқ кушандаси: Нега нолиган одамлар кўпроқ касал бўлиши исботланди
Нега болалар гўшт ейишни ёқтирмайди? Бунинг бир нечта сабаби бор
Нега болалар гўшт ейишни ёқтирмайди? Бунинг бир нечта сабаби бор
Таомномадаги саломатлик учун энг хавфли ва энг фойдали маҳсулотлар рўйхати
Таомномадаги саломатлик учун энг хавфли ва энг фойдали маҳсулотлар рўйхати
Иситма — душман эмас: Болада иситма чиққанда нима қилиш керак ва нима мумкин эмас?
Иситма — душман эмас: Болада иситма чиққанда нима қилиш керак ва нима мумкин эмас?
Россиялик академик инсон умрининг максимал чегараси ҳақидаги ҳақиқатни очди
Россиялик академик инсон умрининг максимал чегараси ҳақидаги ҳақиқатни очди