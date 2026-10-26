Юрак хуружи олдидан пайдо бўладиган 6 та белги
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Юрак хуружи юз беришидан олдин организмда доимий ҳолсизлик, уйқу муаммолари, кўкракда босим ҳисси, нафас етишмаслиги, совуқ терлаш ҳамда кўнгил айниши каби аломатлар кузатилиши мумкин.
- Ушбу белгилар бошқа касалликлар билан боғлиқ бўлиши ҳам мумкинлиги сабабли уларни юрак хуружининг аниқ далили деб қабул қилмаслик лозим.
- Бироқ бир нечта аломат бир вақтда пайдо бўлса ёки инсоннинг аҳволи тўсатдан ёмонлашса, зудлик билан шифокорга мурожаат қилиш зарур.
Юрак хуружи баъзан ундан олдин пайдо бўладиган аломатлар орқали сезилиши мумкин. Инсонда узоқ давом этадиган чарчоқ, тунда безовта ухлаш, кўкракда оғирлик ёки сабабсиз нафас қисиши кузатилиши эҳтимолдан холи эмас. Бу белгилар бошқа касалликлар билан ҳам боғлиқ бўлиши мумкин, шунинг учун уларни юрак хуружининг аниқ далили деб қабул қилиш тўғри эмас. Аммо организмдаги янги ва ғайриоддий ўзгаришларга эътибор бериш муҳим, деб хабар беради MSN сайти.
Организм қандай белгилар орқали огоҳлантириши мумкин?
1. Доимий ҳолсизлик. Одатдагидан кўпроқ чарчаш, дам олгандан кейин ҳам ўзини тетик ҳис қилмаслик юрак билан боғлиқ муаммоларда учраши мумкин. Агар ҳолсизлик кундалик фаолиятга халақит берса ёки сабабсиз давом этса, тиббий кўрикдан ўтиш лозим.
2. Тунда безовталик ва уйқу муаммолари. Тез-тез уйғониш, ётган ҳолатда нафас олиш қийинлашиши ёки юрак уришини сезиб уйғониб кетиш турли саломатлик муаммоларининг белгиси бўлиши мумкин. Бундай ҳолат мунтазам такрорланса, унинг сабабини аниқлаш учун шифокорга мурожаат қилиш керак.
3. Кўкракда босим ҳисси. Кўкрак соҳасида оғирлик, сиқилиш ёки ноқулайлик пайдо бўлиши юрак хуружининг асосий белгиларидан бири ҳисобланади. Оғриқ доимий бўлмаслиги, бироз пасайиб, яна кучайиши мумкин.
4. Нафас етишмаслиги. Одам ҳаракатсиз турганида ҳам нафас олишга қийналса ёки одатий ҳаракатлар пайтида нафаси тез-тез қисса, буни эътиборсиз қолдирмаслик керак. Нафас қисиши кўкрак оғриғисиз ҳам кузатилиши мумкин.
5. Совуқ терлаш. Тўсатдан совуқ тер чиқиши, айниқса бошқа аломатлар билан бирга кузатилганда, юрак хуружи эҳтимолини кўриб чиқишни талаб қилади. Бундай ҳолатда уй шароитида сабабини аниқлашга уриниш ўрнига тиббий ёрдам олиш муҳим.
6. Кўнгил айниши ва ошқозон безовталиги. Юрак хуружи баъзан ҳазм тизимидаги муаммога ўхшаш аломатлар билан намоён бўлади. Кўнгил айнишига кўкракдаги босим, нафас қисиши ёки қўл ва елкадаги оғриқ қўшилса, бу айниқса жиддий қабул қилиниши керак.
Ушбу белгиларнинг бирортаси ҳам алоҳида ҳолда юрак хуружи бўлаётганини аниқ тасдиқламайди. Бироқ бир нечта аломат бир вақтда пайдо бўлса ёки инсоннинг аҳволи тўсатдан ёмонлашса, тезкор ҳаракат қилиш зарур.
Кўкракда оғриқ ёки босим, нафас қисиши, совуқ терлаш ва оғриқнинг қўл, орқа ёки жағга тарқалиши кузатилганда дарҳол тез тиббий ёрдам чақириш керак. Белгилар пасайган тақдирда ҳам, юрак хуружи эҳтимолини шифокор текширувисиз истисно қилиб бўлмайди.
Изоҳлар 0
…