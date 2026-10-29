Суяклар заифлашмаслиги учун қайси маҳсулотларни чеклаш керак?

·5·Саломатлик
Суяклар заифлашмаслиги учун қайси маҳсулотларни чеклаш керак?
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Тузли ва қайта ишланган маҳсулотлар, кофеинли ичимликлар, кола туридаги газланган маҳсулотлар ҳамда оксалат ва фитатларга бой озиқ-овқатлар организмда калсий мувозанатига салбий таъсир кўрсатиши мумкин.
  • Натрийнинг юқори миқдори калсийнинг сийдик орқали чиқиб кетишини тезлаштирса, кофеин ва газланган ичимликлар унинг ўзлаштирилишини қийинлаштиради.

Кальций суяк ва тишларнинг мустаҳкамлиги учун зарур минерал ҳисобланади. Уни озиқ-овқат орқали етарли миқдорда олиш муҳим, аммо овқатланиш одатлари ҳам кальций мувозанатига таъсир кўрсатади. Масалан, натрийни кўп истеъмол қилиш кальцийнинг сийдик орқали чиқиб кетишини ошириши, кофеин эса унинг ўзлаштирилишига бироз таъсир қилиши мумкин. Бу ҳақда MSN сайтидаги мақолада маълумот берилган.

Кальцийга таъсир қилиши мумкин бўлган тўрт омил

Тузли ва қайта ишланган маҳсулотлар. Чипс, колбаса, тез тайёрланадиган таомлар ва тузи кўп газакларда натрий миқдори юқори бўлиши мумкин. Натрийни ҳаддан ташқари кўп истеъмол қилиш организмдан кальций чиқиб кетишини оширади. Шу сабабли тузни меъёрда ишлатиш ва маҳсулотлар таркибига эътибор бериш тавсия этилади.

Кофе ва энергетик ичимликлар. Кофеин кальцийнинг сийдик орқали йўқотилишини бироз ошириши мумкин. Лекин бу таъсир одатда катта эмас. Кальцийни етарли истеъмол қиладиган одамлар учун меъёрда кофе ичишнинг ўзи жиддий хавф туғдириши шарт эмас. Асосий эътибор кофеинли ичимликларни кўпайтириб юбормасликка қаратилиши керак.

Кола туридаги газланган ичимликлар. Бундай ичимликларни тез-тез ва кўп истеъмол қилиш суяклар саломатлиги учун номақбул бўлиши мумкин. Айниқса, улар сут ёки кальцийга бой бошқа ичимликлар ўрнини эгалласа, организмнинг кальций олиши камаяди. Шунинг учун сув ва озиқавий қиймати юқори ичимликларни кўпроқ танлаш маъқул.

Оксалат ва фитатларга бой маҳсулотлар. Исфаноҷ, ровоч, айрим донлар, дуккаклилар, ёнғоқ ва уруғларда кальцийнинг ўзлаштирилишига таъсир қилиши мумкин бўлган табиий бирикмалар мавжуд. Аммо бу маҳсулотларни рациондан чиқариш шарт эмас. Уларнинг озуқавий фойдаси ҳам бор, таъсири эса умумий овқатланиш тартибига боғлиқ.

Кальций етишмаслигининг олдини олиш

Суякларни мустаҳкам сақлаш учун кальцийга бой маҳсулотларни мунтазам истеъмол қилиш, D витамини етарли бўлишига эътибор бериш ва жисмоний фаолликни сақлаш муҳим. Сут маҳсулотларидан ташқари, айрим кўкатлар, суяги билан истеъмол қилинадиган балиқлар ва кальций билан бойитилган маҳсулотлар ҳам кальций манбаи бўлиши мумкин.

Кальцийни камайтириши мумкин бўлган маҳсулотлар ҳақида гап кетганда, уларнинг барчасини зарарли деб ҳисоблаш тўғри эмас. Муҳими, туз ва кофеинни ортиқча истеъмол қилмаслик, мувозанатли овқатланиш ва кальцийга бўлган эҳтиёжни қондиришдир. Агар суяклар заифлиги ёки кальций етишмаслигига шубҳа бўлса, шифокор билан маслаҳатлашиш лозим.

КальцийСуякларСоғлом ОвқатланишКофеин
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Нодирбек Раззоқов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Олимлар суякларни емирилишдан сақлайдиган энг муҳим маҳсулотларни айтдиОлимлар суякларни емирилишдан сақлайдиган энг муҳим маҳсулотларни айтди28 июл 00:12Буйракда тош пайдо бўлишини кучайтирувчи бешта хавфли маҳсулотБуйракда тош пайдо бўлишини кучайтирувчи бешта хавфли маҳсулот27 июл 14:54Сут, саримсоқ ва киви: 12 маслаҳатдан қай бири ишлайди?Сут, саримсоқ ва киви: 12 маслаҳатдан қай бири ишлайди?1 август 00:27Ўт қопи яхши ишламаса организмда нима бўлади: белгилар ва нималарга эътибор бериш керак?Ўт қопи яхши ишламаса организмда нима бўлади: белгилар ва нималарга эътибор бериш керак?23 сентябр 08:15Ушбу 6 ичимлик ҳақиқатан ҳам ички аъзоларни даволайдими?Ушбу 6 ичимлик ҳақиқатан ҳам ички аъзоларни даволайдими?12 август 11:57«Шифокорлар яширади», дейишади: 7 маслаҳатни текширдик...«Шифокорлар яширади», дейишади: 7 маслаҳатни текширдик...9 август 01:14
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Саломатлик янгиликлар

Юрак хуружи олдидан пайдо бўладиган 6 та белги
Юрак хуружи олдидан пайдо бўладиган 6 та белги
Россия одамларни криосақлаш бўйича дунёда иккинчи ўринда турибди
Россия одамларни криосақлаш бўйича дунёда иккинчи ўринда турибди
Юрак хуружи: эрталаб қайси белгиларга эътибор бериш керак?
Юрак хуружи: эрталаб қайси белгиларга эътибор бериш керак?
Олимлар ва шифокорлар бешикнинг бола соғлиғига яширин зарарларини очиқлади (видео)
Олимлар ва шифокорлар бешикнинг бола соғлиғига яширин зарарларини очиқлади (видео)
Қорайган бананни ейиш мумкинми?
Қорайган бананни ейиш мумкинми?
Тунги гаджетлар хавфи: Олимлар қоронғуда экранга тикилишнинг оқибатларини очиқлади
Тунги гаджетлар хавфи: Олимлар қоронғуда экранга тикилишнинг оқибатларини очиқлади
Доимий нолиш соғлиқ кушандаси: Нега нолиган одамлар кўпроқ касал бўлиши исботланди
Доимий нолиш соғлиқ кушандаси: Нега нолиган одамлар кўпроқ касал бўлиши исботланди
Нега болалар гўшт ейишни ёқтирмайди? Бунинг бир нечта сабаби бор
Нега болалар гўшт ейишни ёқтирмайди? Бунинг бир нечта сабаби бор