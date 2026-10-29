Суяклар заифлашмаслиги учун қайси маҳсулотларни чеклаш керак?
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Тузли ва қайта ишланган маҳсулотлар, кофеинли ичимликлар, кола туридаги газланган маҳсулотлар ҳамда оксалат ва фитатларга бой озиқ-овқатлар организмда калсий мувозанатига салбий таъсир кўрсатиши мумкин.
- Натрийнинг юқори миқдори калсийнинг сийдик орқали чиқиб кетишини тезлаштирса, кофеин ва газланган ичимликлар унинг ўзлаштирилишини қийинлаштиради.
Кальций суяк ва тишларнинг мустаҳкамлиги учун зарур минерал ҳисобланади. Уни озиқ-овқат орқали етарли миқдорда олиш муҳим, аммо овқатланиш одатлари ҳам кальций мувозанатига таъсир кўрсатади. Масалан, натрийни кўп истеъмол қилиш кальцийнинг сийдик орқали чиқиб кетишини ошириши, кофеин эса унинг ўзлаштирилишига бироз таъсир қилиши мумкин. Бу ҳақда MSN сайтидаги мақолада маълумот берилган.
Кальцийга таъсир қилиши мумкин бўлган тўрт омил
Тузли ва қайта ишланган маҳсулотлар. Чипс, колбаса, тез тайёрланадиган таомлар ва тузи кўп газакларда натрий миқдори юқори бўлиши мумкин. Натрийни ҳаддан ташқари кўп истеъмол қилиш организмдан кальций чиқиб кетишини оширади. Шу сабабли тузни меъёрда ишлатиш ва маҳсулотлар таркибига эътибор бериш тавсия этилади.
Кофе ва энергетик ичимликлар. Кофеин кальцийнинг сийдик орқали йўқотилишини бироз ошириши мумкин. Лекин бу таъсир одатда катта эмас. Кальцийни етарли истеъмол қиладиган одамлар учун меъёрда кофе ичишнинг ўзи жиддий хавф туғдириши шарт эмас. Асосий эътибор кофеинли ичимликларни кўпайтириб юбормасликка қаратилиши керак.
Кола туридаги газланган ичимликлар. Бундай ичимликларни тез-тез ва кўп истеъмол қилиш суяклар саломатлиги учун номақбул бўлиши мумкин. Айниқса, улар сут ёки кальцийга бой бошқа ичимликлар ўрнини эгалласа, организмнинг кальций олиши камаяди. Шунинг учун сув ва озиқавий қиймати юқори ичимликларни кўпроқ танлаш маъқул.
Оксалат ва фитатларга бой маҳсулотлар. Исфаноҷ, ровоч, айрим донлар, дуккаклилар, ёнғоқ ва уруғларда кальцийнинг ўзлаштирилишига таъсир қилиши мумкин бўлган табиий бирикмалар мавжуд. Аммо бу маҳсулотларни рациондан чиқариш шарт эмас. Уларнинг озуқавий фойдаси ҳам бор, таъсири эса умумий овқатланиш тартибига боғлиқ.
Кальций етишмаслигининг олдини олиш
Суякларни мустаҳкам сақлаш учун кальцийга бой маҳсулотларни мунтазам истеъмол қилиш, D витамини етарли бўлишига эътибор бериш ва жисмоний фаолликни сақлаш муҳим. Сут маҳсулотларидан ташқари, айрим кўкатлар, суяги билан истеъмол қилинадиган балиқлар ва кальций билан бойитилган маҳсулотлар ҳам кальций манбаи бўлиши мумкин.
Кальцийни камайтириши мумкин бўлган маҳсулотлар ҳақида гап кетганда, уларнинг барчасини зарарли деб ҳисоблаш тўғри эмас. Муҳими, туз ва кофеинни ортиқча истеъмол қилмаслик, мувозанатли овқатланиш ва кальцийга бўлган эҳтиёжни қондиришдир. Агар суяклар заифлиги ёки кальций етишмаслигига шубҳа бўлса, шифокор билан маслаҳатлашиш лозим.
Изоҳлар 0
…