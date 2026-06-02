Ukrayna şehirleri yeniden yoğun füze ve drone saldırılarına maruz kaldı

Ukrayna topraklarındaki durum gerginliğini koruyor. Ülkenin birçok büyük şehri ve yerleşim yeri, yeni ve şiddetli füze ve drone saldırılarının hedefi oldu. Saldırılar sonucunda siviller arasında ölü ve yaralılar kaydedilirken, çok sayıda konut ve altyapı tesisi hasar gördü.

Şehirlerdeki hasar ve yıkımlar

Başkent Kiev üzerinde hava savunma sistemleri tarafından düşürülen füze parçalarının düşmesi ağır sonuçlar doğurdu. Kiev Şehri Askeri İdaresi Başkanı Timur Tkaçenko'nun son verilerine göre, başkentte 3 vatandaş hayatını kaybetti, 29 kişi ise çeşitli derecelerde yaralandı. Şehrin Podolsk bölgesinde füze kalıntılarının çok katlı bir binanın çatısına düşmesi sonucu büyük bir yangın çıktı ve dairelerin camları kırıldı. Başkent Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko, saldırıdan sonra 21 yaralının hastanelere kaldırıldığını ve üç büyük bölgede elektrik kesintileri yaşandığını bildirdi.

Dnipro şehrinde de durum oldukça ciddi. Buradaki hava saldırısı sonucunda 73 yaşındaki bir kadın dahil 5 kişi trajik bir şekilde hayatını kaybetti. Bölgesel Askeri İdare Başkanı Aleksandr Ganja, yaralı sayısının 25'e ulaştığını belirtti. Füzelerden biri doğrudan yerleşim alanına isabet ederek büyük bir yangına yol açtı.

Harkiv şehrinin iki bölgesinin bombalanması sonucu ise aralarında 11 yaşında bir kız çocuğunun da bulunduğu 6 yerel sakin yaralandı. Ülkenin diğer bölgelerinden de yıkım haberleri gelmeye devam ediyor.

Tarafların açıklamaları ve geçmiş saldırılar

1 Haziran akşamı Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Luhansk bölgesindeki Starobilsk şehrine düzenlenen saldırının savaşa “yeni bir nitelik” kazandırdığını açıkladı. Yerel yönetim organlarının bildirdiğine göre, söz konusu saldırı sonucunda yerel kolej binaları kısmen yıkıldı ve olay yerinde 21 öğrenci hayatını kaybetti.

Aynı günün akşamında Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski halka seslenerek, önümüzdeki saatlerde Rusya tarafından ülke genelinde yeni ve daha geniş kapsamlı hava saldırıları düzenlenme ihtimalinin çok yüksek olduğu konusunda uyardı.