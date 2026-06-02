Bir yıldır aranan nükleer araştırmacının cesedi bulundu

ABD'nin New Mexico eyaletinde, bir yıldan fazla süredir kayıp olan Los Alamos Ulusal Laboratuvarı çalışanına ait kalıntılar bulundu. Haberi The Guardian gazetesi duyurdu.

Bulunan kalıntıların, en son 26 Haziran 2025 tarihinde eyalet otoyolu bölgesinde görülen 53 yaşındaki Melissa Casias'a ait olduğu belirtildi. Ceset, 28 Mayıs 2026 tarihinde bir turist tarafından Carson Ulusal Ormanı'nın McGaffey Sırtı bölgesinde bulundu.

Eyalet polisinden yapılan açıklamada, "Müfettişler, kalıntıların yakınında bir tabanca da bulunduğunu tespit etti" denildi.





Merhumenin mesleki faaliyetleri uzay, savunma ve nükleer araştırmalarla ilgiliydi. Kendisi, son aylarda kaybolan veya hayatını kaybeden Amerikalı bilim insanları listesine eklendi. Bu vakaların bazıları intihar olarak değerlendirilirken, diğerleri farklı nedenlerle açıklandı.

Ancak bu olaylar internette çeşitli spekülasyonlara ve komplo teorilerinin yayılmasına neden oldu, hatta Kongre üyelerinin bile dikkatini çekti. Ayrıca ABD Başkanı Donald Trump'tan da bu vakaların ciddi şekilde ele alınması ve soruşturulması talep edildi.

Polis verilerine göre, Casias'ın kimliği New Mexico Tıbbi Muayene Ofisi ile iş birliği içinde doğrulandı. Ölüm nedeni henüz bilinmiyor. Casias'ın kaybolmasıyla ilgili soruşturma devam ediyor.

Casias nasıl kayboldu?

Temmuz 2025'te NBC kanalına verdiği röportajda Casias'ın eşi Mark, onu en son 26 Haziran günü saat 06:15'te gördüğünü söyledi. O gün eşini, ABD nükleer silah stoklarının depolanmasında yer alan tesise bıraktığını belirtti.

Mark'ın ifadesine göre, Melissa görev gereği laboratuvarın 40 mil karelik kampüsündeki başka bir noktaya gitmeyi planlıyordu. Aynı zamanda aile aracını saat 11:00'e kadar geri getirmesi gerekiyordu.

Mark, "O gün onunla neredeyse son kez konuştum" dedi.





Daha sonra müfettişler, Melissa'nın o sabah beklenmedik bir şekilde eve döndüğünü tespit etti. Kızı Sierra, neden saat 07:45'te eve döndüğünü sorduğunda, annesi giriş kartını unuttuğunu söylemiş.

Mark, "Tesise girmek için kart gerekiyor ve o gün kartını gösterdi" dedi.





Melissa aracı belirlenen saatte geri getirmeyince, Mark önce onun işle meşgul olduğunu düşündü. Ancak kısa süre sonra Melissa'nın amiri arayarak nerede olduğunu sordu.

Mark, "Bana 'Melissa iyi mi?' diye sordu. Ben de 'Evet, işte olması lazım' dedim. Ancak o 'Hayır, işte değil' diye cevap verdi" diyerek o anları hatırladı.

Soruşturma verilerine göre, Melissa en son saat 14:18 civarında görüldü. O sırada ailenin bir tanıdığı, onu New Mexico'daki 518 numaralı otoyol boyunca doğuya doğru giderken gördü.

Müfettişler, Melissa'nın çantası ve "temizlenmiş" telefonları da dahil olmak üzere tüm kişisel eşyalarını evinde buldu. Kalıntılar bulunduktan sonra merhumenin aile üyeleri, cesedin daha önce de arama çalışmalarının yapıldığı bölgede bulunduğunu açıkladı.