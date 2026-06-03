Halilur Rahman BM Genel Kurulu'nun Yeni Başkanı Seçildi

·122·Dünya
Halilur Rahman BM Genel Kurulu'nun Yeni Başkanı Seçildi

Birleşmiş Milletler'in New York'taki genel merkezinde, uluslararası toplumun odak noktasında olan önemli bir siyasi süreç tamamlandı. BM üyesi ülkelerin temsilcilerinin katılımıyla gerçekleşen kıyasıya oylama sonucunda, Bangladeş Dışişleri Bakanı Halilur Rahman'ın adaylığı büyük destek gördü ve kendisi bu prestijli kuruluşun yeni başkanı oldu.

Seçim süreci oldukça çekişmeli geçti. Büyük deneyime sahip 72 yaşındaki diplomat Halilur Rahman için dünyanın 99 ülkesi oy kullandı. Tek rakibi olan Kıbrıslı uluslararası diplomat Andreas Kakuris ise 91 oy alabildi.

Yeni başkanlık dönemi Eylül ayında başlıyor

Bangladeş Dışişleri Bakanlığı görevine bu yılın Şubat ayında başlayan Halilur Rahman, BM Genel Kurulu başkanlığını bu yılın Eylül ayından itibaren resmen devralacak. Uluslararası tüzüğe göre, bu görevdeki yetki süresi tam olarak bir yıldır.

Şu anda bu sorumlu görevi Almanya'nın eski Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock yürütmektedir. Kendisi 2025 yılının Eylül ayından bu yana Genel Kurul'a başarıyla başkanlık etmektedir.

Antonio Guterres'ten Tebrik ve Küresel Sorunlar

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Halilur Rahman'ı seçimdeki kesin zaferinden dolayı içtenlikle tebrik etti. Aynı zamanda Genel Sekreter, yeni başkanın görevine gezegenimiz için son derece karmaşık ve tehlikeli bir dönemde başladığını hatırlattı.

Guterres'in vurguladığına göre, Rahman'ın başkanlık dönemi, dünyada silahlı çatışmaların tırmandığı, devletler arası anlaşmazlıkların derinleştiği, sosyal eşitsizliğin arttığı ve iklim krizinin hızlandığı son derece kritik bir zamana denk gelmektedir.

Genel Kurul'un Rolü ve Kararların Önemi

Bilindiği üzere, BM'nin en büyük ve en kapsamlı organı olan Genel Kurul'un başkanlık görevi esas olarak organizasyonel ve temsilcilik yükümlülüklerini kapsamaktadır. Yeni başkan, örgütün genel kurul oturumlarını yönetir, önemli toplantıları organize eder ve uluslararası alanda meclis adına resmi temsilci olarak görev yapar.

Genel Kurul tarafından kabul edilen karar ve tasarılar çoğu durumda bağlayıcı olmasa da siyasi açıdan sembolik bir önem taşısa da, uluslararası toplumun genel ruh halini ve duruşunu yansıtan en önemli gösterge olarak kabul edilmektedir.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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