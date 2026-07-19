Tate Kardeşler ABD'de yeniden tutuklandı

Dün, 18 Temmuz'da ünlü blog yazarları ve influencerlar Andrew ve Tristan Tate, ABD'de tecavüz, insan kaçakçılığı ve cinsel suçlarla ilgili suçlamalar nedeniyle tutuklandı. Bu bilgi, Birleşik Krallık Kraliyet Savcılığı tarafından açıklandı.

Savcılık açıklamasına göre, Andrew Tate'e karşı 32 yeni suçlama yöneltildi. Bunlar arasında yedi maddeden tecavüz, cinsel sömürü amacıyla insan kaçakçılığı düzenleme veya buna yardım etme, bedensel zarar verme ve ayrıca çocukların dahil olduğu uygunsuz görüntüler ve ekstrem pornografi ile ilgili bir dizi suçlama yer alıyor.

Tristan Tate ise cinsel saldırı, iki ayrı tecavüz vakası ve cinsel sömürü amacıyla insan kaçakçılığı düzenleme veya buna yardım etmekle suçlanıyor.

Soruşturma verilerine göre, söz konusu suçlar 2010-2017 yılları arasında işlendi. Daha önce de Tate kardeşlere karşı 21 suçlama yöneltilmişti.

The New York Post'un haberine göre, ABD Kolluk Kuvvetleri (US Marshals), Tate kardeşleri Miami'deki James L. Knight Spor Kompleksi yakınında gözaltına aldı. Andrew Tate'in burada eldivensiz bir dövüş turnuvası düzenlemesinin planlandığı öğrenildi.

Bilgi için belirtmek gerekirse, Andrew Tate dört kez dünya kickboks şampiyonu, kardeşi Tristan Tate ise iki kez Avrupa şampiyonudur. Spor kariyerlerinin ardından sosyal medyadaki sert açıklamaları ve tartışmalı faaliyetleriyle tanındılar. Hatırlatmak gerekirse, 2024 yılında Tate kardeşlere karşı Romanya'da da insan kaçakçılığı ve diğer ağır suçlardan dolayı cezai suçlamalar yöneltilmişti.