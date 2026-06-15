5 yıldır oturmayan adam: sıra dışı yemin hayrete düşürdü

Hindistan'da Daulat Giri Ji Maharaj adlı bir adam, sıra dışı ruhani uygulamasıyla dikkat çekiyor. Tanrı Şiva'ya adanan “khada tapasya” geleneğini takip eden adam, beş yıldır bir an bile oturmadan ayakta yaşıyor.

Bu durum Taaza TV tarafından bildirildi.

Yeminine göre, toplam 12 yıl boyunca bu şekilde kalması gerekiyor. Bu dini uygulamanın takipçileri, böyle bir sabrın insanı ruhsal arınmaya götürdüğüne inanıyor.

Maharaj'ın sadece oturmadığı, aynı zamanda uykusunu da ayakta uyuyarak geçirdiği belirtiliyor. Düşmemek için özel bir destek düzeneği kullanıyor.

Ancak uzun süre ayakta kalmak sağlığını ciddi şekilde etkiledi. Adamın bacaklarının şiştiği, renginin değiştiği ve kan dolaşımının bozulduğu kaydedildi. Buna rağmen yemininden vazgeçmedi.

Şu anda durumu yerel bir tapınaktaki gönüllüler tarafından takip ediliyor. Düzenli bakım yaparak adama yardımcı oluyorlar. Bu uygulamayı tamamlaması için yedi yıl daha ayakta kalması gerekecek.