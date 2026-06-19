Lukaşenko'ya günde 30 litre süt veren inek hediye edildi

·2·Dünya
Lukaşenko'ya günde 30 litre süt veren inek hediye edildi

Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, Uzda bölgesindeki “BelInterGen-agro” işletmesine yaptığı ziyaret sırasında sıra dışı bir hediye aldı. Devlet başkanına, Musya adında bir Jersey cinsi inek takdim edildi. Haberi BELTA ajansı duyurdu.

Söz konusu işletmenin damızlık hayvancılığın geliştirilmesine odaklandığı ve temel olarak Holstein cinsi sığır yetiştiriciliği ile uğraştığı bildirildi. Son yıllarda ise işletmede, yüksek kaliteli sütüyle tanınan Jersey cinsinin çoğaltılmasına özel önem verilmektedir.

Cumhurbaşkanına hediye edilen Musya, tam olarak bu cinsin bir temsilcisidir. Jersey inekleri nispeten kompakt yapılarıyla ayrışırlar. Aynı zamanda sütlerindeki yağ ve protein miktarı yüksek olup, özellikle A2 proteininin bolluğu ile değer görmektedirler.

Lukaşenko'ya günde 30 litre süt veren inek hediye edildi

Uzmanlar, bu cinsin daha az yem tüketmesine rağmen yüksek verimlilik sergilediğini belirtiyor. Bazı durumlarda, tek bir ineğin günlük süt verimi 30 litreye kadar ulaşabilmektedir.

İlginç olan şu ki, işletmedeki Jersey cinsi çoğaltma çalışmaları da Musya adındaki tek bir inekle başlamıştır. 11 yıl boyunca işletmede bakılan Musya, bugünkü ıslah programının kurucusu olarak kabul edilmektedir.

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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» editör
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