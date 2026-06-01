Dünya siyasetinin en sıcak noktalarında olaylar beklenmedik bir hal alıyor, değerli okurlar. Uluslararası arenada hızlı askeri ve diplomatik zaferleri seven Beyaz Saray lideri Donald Trump, şu anda büyük jeopolitik krizler karşısında çıkmaza girmiş durumda. Saygın ABD yayını «The New York Times», Trump yönetiminin dış politikadaki büyük planlarının ve iddialı vaatlerinin küresel gerçekliğin «tuğla duvarlarına» çarpıp paramparça olduğuna dair analitik bir makale yayınladı.

Amerikan liderinin dünyayı şaşırtmak isteyen planları neden başarısız oluyor? Sayfamızdan ayrılmayın; Ukrayna'daki savaşı durdurma sorunu, İran'ın nükleer oyunları ve Gazze Şeridi'ni bir tatil beldesine dönüştürme vaadinin bugünkü durumuyla sizi yakından tanıştıracağız!

Ukrayna krizi: 24 saatlik vaatten 16 aylık sessizliğe

Amerikan başkanının ikinci dönemine başlamadan önce Avrupa'nın merkezindeki kanlı savaşı sadece 24 saat içinde tamamen bitireceğiyle övündüğünü çoğu kişi hatırlayacaktır. Ancak yemin ettiği günden bu yana 16 ay geçmiş olmasına rağmen, bugün Trump bu vaadini neredeyse hatırlamak bile istemiyor.

Durumun karmaşıklığını ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio da gizlemedi. Yakın zamanda yaptığı açıklamada, sonuçsuz ve sonsuz müzakerelere zaman harcamaktan yorulduğunu ve bu ağır görevi üstlenecek başka bir devlet çıkarsa sadece mutlu olacağını itiraf etti. Diğer taraftan, Rus yönetimi de Trump'ın özel elçisi Steve Witkoff ve damadı Jared Kushner'in art arda gelen ancak verimsiz ziyaretlerinden sabrının tükendiğini gizlemiyor.

İran ve Gazze'deki «Donmuş» barış planları

Trump yönetimi için sadece Ukrayna değil, Orta Doğu rotası da gerçek bir baş ağrısına dönüştü:

İran direnişi: Washington ve Tahran, Hürmüz Boğazı'nı uluslararası gemiler için açık tutma konusunda anlaşmış olsalar da, İran nükleer ve füze programlarını kısıtlamayı reddediyor. İslam Cumhuriyeti, Trump'ın yeni askeri çatışmalar istemediğini iyi bildiği için müzakereleri yıllara yayma taktiğini kullanıyor.

Gazze projesi: Başkan, Hamas'ı silahsızlandırıp Gazze Şeridi'ni «gökdelenler ve lüks sahil tatil köyleri dünyasına» dönüştürmek için 20 maddelik sihirli planını sunmuştu. Sekiz ay geçti ama savaşın yıktığı bölgede hiçbir değişiklik göze çarpmıyor.

Analistlere göre Trump, İran ve Venezuela'daki ilk kısa askeri başarılarından cesaret alarak Amerikan ordusu için imkansız bir görev olmadığını düşündü ve kendi gücünü aşırı derecede yüksek değerlendirdi.

Diplomasideki hata ve Kremlin'deki değişimler

Uzmanlar, Beyaz Saray'ın en büyük hatasının, profesyonel günlük diplomasi yerine sadece zaman zaman yapılan telefon görüşmelerine veya tek seferlik temsilci ziyaretlerine güvenmeleri olduğunu vurguluyor. Oysa şu anda savaş meydanında durum değişti: Ukrayna cephe hattını sağlam bir şekilde dondurdu, Rusya'da ise ekonomik kriz ve siyasi hoşnutsuzluk artıyor.

🌐 Jeopolitik cephe 📉 Trump'ın ilk planı ⚠️ Bugünkü acı gerçeklik Ukrayna cephesi Savaşı 24 saat içinde tamamen durdurmak. 16 aydır sonuçsuz gayriresmi ziyaretler. İran sorunu Nükleer ve füze programlarını yok etmek. Tahran müzakereleri kasten yıllara yayıyor. Gazze Şeridi Gökdelenler ve huzurlu tatil köyleri inşa etmek. 8 aydır yıkıntılar arasında hiçbir olumlu gelişme yok.

Beceriksiz diplomasi eleştirisi: «Bu çatışma kesin çözüm aşamasına geldi. Kremlin içinde bile bu durumdan nasıl 'zafer' görüntüsüyle çıkılacağının yolları aranıyor. Ancak Putin'in huzuruna sadece bir iki elçi göndererek iş bitmez. Trump'ın zaman zaman yapılan telefon görüşmelerine değil, ciddi, sistemli ve kurumsal bir müzakere sürecine ihtiyacı var», diyor deneyimli Amerikalı diplomat Thomas Graham.

Görüldüğü üzere, Trump'ın siyasi hırsları dünyanın karmaşık sorunları karşısında çaresiz kalıyor ve artık Beyaz Saray ciddi diplomatik stratejileri yeniden gözden geçirmek zorunda. Olayların gelişimini izlemeye devam ediyoruz.

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