Gazzeli sanatçı, harabeler üzerinde Amerikalı oyuncu Mark Ruffalo’ya sıra dışı bir saygı gösterdi

Gazzeli sanatçı, harabeler arasında Amerikalı oyuncu Mark Ruffalo’nun onuruna bir duvar resmi yaptı. Eser, oyuncunun Filistin halkını destekleyen açıklamalarına duyulan saygının simgesi olarak tasvir edildi.

Duvar resminde Mark Ruffalo’nun portresi yer alıyor. Oyuncunun arkasında ise Marvel evreninin ünlü karakteri Hulk’un yeşil silueti tasvir edilmiş.

Sanatçı böylece Ruffalo’nun sinema dünyasındaki karakterini, kamuoyundaki duruşuyla birleştirdi.

Harabelerin fonunda yapılan duvar resmi, sanat yoluyla oyuncuya gösterilen sembolik bir saygıya dönüştü. Mark Ruffalo, son yıllarda Filistin meselesine ilişkin açıklamalarıyla sık sık gündeme geldi. Kendisi, Filistin halkını destekleyen Hollywood’daki tanınmış kamu figürlerinden biri olarak biliniyor.

Bu nedenle Gazzeli sanatçı onu eserinde tasvir etmeye karar verdi. Sanatçının çalışması, sıradan bir portreden çok daha güçlü sembolik bir anlam taşıyor. Harabeler üzerinde oluşturulan duvar resmiyle oyuncunun duruşunu takdir ettiğini ve ona duyduğu saygıyı ifade etti.