JD.com şirketi Pekin'de 24 saat açık robot kahve dükkânı açtı

·5·Dünya
JD.com şirketi Pekin'de 24 saat açık robot kahve dükkânı açtı

JD.com şirketi Pekin'de ziyaretçilere robotların hizmet verdiği 7Fresh Coffee adlı 24 saat açık bir kahve dükkânı açtı. Bu haberi Global Times gazetesi duyurdu.

Yayının haberine göre ceket ve kulaklık takan akıllı antropomorfik robot, Pekin'deki Galaxy SOHO alışveriş merkezinde günde 24 saat çalışıyor ve saatte 202 kahve hazırlayabiliyor. Söz konusu işletmenin dünyanın ilk 24 saat açık, tamamen otomatik kahve dükkânı olduğu belirtiliyor. İşletme 16 Ağustos'ta müşterilere kapılarını açtı.

Robot, kahve hazırlama sürecinin tamamını kendisi gerçekleştiriyor: çekirdekleri öğütme, espressoyu ekstrakte etme, içeceği karıştırma, doldurma ve müşteriye sunma işlemlerinin tümü otomatik olarak yapılıyor.

İçeceğin hazırlanması yalnızca 20–30 saniye sürüyor. Üretim hattı aynı anda 7–8 siparişi işleyebiliyor. Bildirildiğine göre robot, alışveriş merkezini ziyaret edenlerin hemen ilgisini çekti ve kahve dükkânına kesintisiz sipariş akışı sağladı.

7Fresh Coffee, kahvenin yanı sıra gazlı su, çay ve probiyotik meyve suları dâhil olmak üzere çeşitli içecekler de sunuyor. Kahve dükkânı, gelecekte tüketicilerin sağlık durumunu dikkate alarak kafein tüketimi konusunda kişiselleştirilmiş öneriler sunan bir yapay zekâ işlevini devreye almayı planlıyor.

Şu anda müşteriler, sipariş verme sürecinde içeceğin tatlılık seviyesini ve yoğunluğunu yüksek hassasiyetle kendileri seçebiliyor.

JD.comPekinGlobal TimesGalaxy SOHO
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