Bilim insanları Dünya’dan 23 kat daha ağır bir «mega-Dünya» keşfetti

·2·Dünya
Bilim insanları Dünya’dan 23 kat daha ağır bir «mega-Dünya» keşfetti

Astronomlar, Dünya’dan 2,5 kat daha büyük ve kütlesi yaklaşık 23,5 kat daha fazla olan olağanüstü yoğun bir ötegezegen keşfetti. GJ 523b olarak adlandırılan bu gök cismi, «mega-Dünya» kategorisine dahil ediliyor. Olağan dışı özellikleri, gezegenlerin nasıl oluştuğuna ilişkin mevcut görüşlerin yeniden değerlendirilmesini gerektiriyor. Bu haberi TRT Haber duyurdu.

Araştırma sonuçlarına göre GJ 523b, yaklaşık 170 milyon yıl önce oluşmuş nispeten genç bir yıldız sisteminde bulunuyor. Ötegezegen, yıldızının etrafındaki tam bir turunu yaklaşık 18 günde tamamlıyor.

Gezegenin yarıçapı Dünya’nınkinin 2,55 katı, yoğunluğu ise yaklaşık 7,8 gram/santimetreküpolarak ölçüldü. Bu değer, bileşiminde ağır ve yoğun maddelerin, özellikle de kayalık katmanların büyük bir paya sahip olduğunu gösteriyor.

Bilim insanlarını şaşırtan gezegen

GJ 523b ile ilgili en ilginç nokta, büyük kütlesine rağmen bir gaz devine benzememesi.

Bilim insanlarının açıklamasına göre, bu kadar büyük kütleye sahip bir gezegen oluşum sürecinde genellikle büyük miktarda hidrojen ve helyum toplamalıdır. Bu da gezegenin büyük bir gaz devine dönüşmesine yol açabilir.

Ancak GJ 523b son derece yoğun ve büyük ölçüde kayalık bir yapıya sahip. Şimdiye kadar çevresinde kalın bir gaz tabakası bulunduğunu gösteren güvenilir kanıtlar tespit edilmedi.

Bu nedenle söz konusu «mega-Dünya», bilim insanlarında büyük ilgi uyandırıyor. Çünkü gezegenin mevcut durumu, hangi koşullarda oluştuğuna dair önemli sorular ortaya çıkarıyor.

Gezegen atmosferini nasıl kaybetti?

Uzmanlar, GJ 523b’nin başlangıçta kalın bir atmosfere sahip olmuş olabileceğini düşünüyor. Daha sonra çeşitli kozmik süreçlerin etkisiyle bu gaz tabakasının yok olduğu ve yoğun kayalık kısmının geride kaldığı tahmin ediliyor.

Bir başka varsayıma göre, gezegen sisteminin ilk oluşum döneminde devasa bir kozmik çarpışma meydana geldi. Bu güçlü çarpışma sonucunda gezegenin gaz katmanları uzaya saçılmış ve geride yoğun, büyük ölçüde kayadan oluşan bir çekirdek kalmış olabilir.

Şimdilik bu varsayımlardan hangisinin doğru olduğunu kesin olarak söylemek zor. Bu nedenle bilim insanları, GJ 523b’yi daha ayrıntılı incelemek için ek gözlemler yapmayı sürdürüyor.

Araştırma şu anda hakem değerlendirmesi sürecinde ve uzmanlar, GJ 523b gibi «mega-Dünya»ların nasıl oluştuğunu ve neden sıradan gaz devlerine dönüşmediğini belirlemeye çalışıyor.

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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» editör
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