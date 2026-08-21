19 Ağustos akşamı Ukrayna Telegram kanalları, iki savaş esirinin Ukrayna'daki bir koloniden kaçtığını bildirdi.

"İki Rus savaş esiri, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nde görevli bir askeri öldürerek Harkiv bölgesinin İzium ilçesine bağlı Petrovskoye köyündeki koloniden kaçtı," diye yazdı Ukrayna medyası. Kaçanların 25. Ordu bünyesinde görev yapan Sayfullah Rahmatov ve Yevgeniy Danilov olduğu belirtildi.

Verilere göre, 10 Mayıs 1997 doğumlu Sayfullah Rahmatov, Tacikistan vatandaşı olarak gösteriliyor ve “Sablya” takma adını kullanıyordu. 1 Eylül 2004 doğumlu Yevgeniy Danilov ise Kazakistan'ınAlmatı şehrinde doğmuş ve “Roker” takma adını kullanıyormuş.

Yayılan haberlere göre, kaçış sırasında Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nde görevli bir askeri öldürdüler, silahını ve koyu gri Mercedes ML350 otomobilini alarak bölgeden ayrıldılar.

Ukrayna Devlet Ceza İnfaz Servisi, böyle bir olayın yaşanmadığını açıkladı.

Açıklamada, "Ukrayna Ceza İnfaz Sistemi Genel Müdürlüğü'ne bağlı kurumlarda hükümlülerin, tutukluların ve savaş esirlerinin kaçtığına dair herhangi bir olay yaşanmadı," denildi.