Suudi Arabistan'a seyahat eden vatandaşlarımıza güvenlik uyarıları yapıldı

Orta Doğu bölgesindeki güvenlik durumunun kötüleşmesi nedeniyle, Suudi Arabistan'a seyahat etmeyi planlayan ve halihazırda bu ülkede bulunan Özbekistan vatandaşları için resmi bir uyarı yayımlandı.

Bölgedeki istikrarsız durum nedeniyle, hava sahası güvenliği açısından uluslararası ve yerel uçuş programlarında ciddi değişiklikler yaşanabileceği bildirildi.

Uçuş programlarında değişiklik riski

Diplomatik temsilcilikler, seyahate çıkan ve orada bulunan vatandaşlarımızı aşağıdaki durumlara karşı hazırlıklı olmaya çağırmaktadır:

Uçuşların gecikmesi ve iptali: Hava trafiğindeki zorlu koşullar nedeniyle uçuşlar planlanan zamandan geç yapılabilir veya iptal edilebilir;

Güzergah değişiklikleri: Bazı havayolu şirketlerinin uçuş güvenliğini sağlamak amacıyla uçak rotalarını yedek havalimanlarına veya güvenli hava koridorlarına yönlendirme ihtimali bulunmaktadır;

Güvenlik önlemleri: Vatandaşların havalimanlarına gitmeden önce uçuş durumlarını havayolu şirketleri aracılığıyla kontrol etmeleri ve gereksiz kargaşadan kaçınmaları tavsiye edilir.

Diplomatik temsilciliklerle acil iletişim

Özbekistan'ın Suudi Arabistan'daki diplomatik temsilcilikleri, ihtiyaç duyulması halinde vatandaşlara pratik yardım sağlamak için tam hazır durumda çalışmaktadır. Ortaya çıkabilecek her türlü sorun için aşağıdaki resmi numaralara başvurulabilir:

Özbekistan'ın Riyad Büyükelçiliği:

Telefon: +966 11 263 52 23

Konsolos Shuhrat Ibragimov: +966 56 721 77 31 (Telegram / WhatsApp üzerinden iletişim mevcuttur)

Özbekistan'ın Cidde Başkonsolosluğu:

Telefon: +966 12 607 72 50

Konsolos Azimjon Qobiljonov: +966 59 439 08 50 (Telegram / WhatsApp üzerinden iletişim mevcuttur)

Suudi Arabistan'daki vatandaşlarımız için tavsiyeler

Resmi duyuruları takip edin: Sadece devlet kurumları ve diplomatik temsilcilikler tarafından paylaşılan resmi bilgilere güvenin;

Kalabalık yerlerden kaçının: Suudi Arabistan'da bulunduğunuz süre boyunca yerel kolluk kuvvetlerinin güvenlik gereksinimlerine ve talimatlarına kesinlikle uyun;

Belgeler ve iletişim: Kimlik belgelerinizi her zaman yanınızda taşıyın ve yakınlarınızla sürekli iletişim halinde olun.

Durumun gelişimiyle ilgili olarak Özbekistan Dışişleri Bakanlığı ve Büyükelçilik tarafından ek bilgilerin verilmesi beklenmektedir.