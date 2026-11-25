Özbekistanlı ünlü büyükusta Javohir Sindarov, Hintli rakibi Dommaradju Gukesh'e karşı oynadığı ilk maçın ardından müsabakaya dair izlenimlerini, maç öncesi heyecanını ve tercih ettiği taktiği paylaştı.

«Bugün sadece maçın keyfini çıkarmaya çalıştım»

Sindarov, turnuva öncesindeki yoğun heyecanına rağmen tahta başında sakin kalmayı ve pozisyonu kontrol altında tutmayı başardığını belirtti:

«Turnuvadan önce elbette çok heyecanlıydım. Oyun hakkında çok düşündüm. Ancak bugün sadece maçın keyfini çıkarmaya ve atmosferi hissetmeye çalıştım. Bence iyi bir oyun sergiledik ve her şey yolunda.

Genel olarak, fırsat olduğunda her zaman kazanmaya çalışırsınız. Hangi maç olduğunun bir önemi yok. Ancak ilk oyunda genellikle rakibi analiz etmeye ve daha temkinli hareket etmeye çalışırsınız. Ben de öyle yaptım; pozisyonu kontrol altında tutmaya ve süreyi verimli kullanmaya çalıştım. Sonunda rakibim çok iyi savundu. Beraberlik de kötü bir sonuç değil.» — dedi Javohir Sindarov.