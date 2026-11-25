Guardiola kariyeri boyunca hangi futbolcuyla çalışmayı hayal ettiğini açıkladı
Barcelona, Bayern Münih ve Manchester Citykulüplerinin eski teknik direktörü Pep Guardiola, kariyeri boyunca çalıştırma fırsatı bulamadığı ancak aynı takımda görev yapmayı çok istediği futbolcunun ismini açıkladı. İspanyol çalıştırıcı bu isim olarak Brezilyalı yıldız Neymar'ı seçti.
Sadece bir yıllık farkla gerçekleşmeyen iş birliği
Ünlü Romario TV projesine verdiği röportajda Guardiola kısa ve net bir cevap verdi:
«Bu Neymar.» — dedi Pep Guardiola.
Dikkat çekici olan nokta, bu iki ismin yollarının Barcelona'da sadece bir sezon farkla kesişmemiş olmasıdır. Pep Guardiola Katalan kulübünden 2012 yılında ayrılırken, Neymar bir yıl sonra 2013'te mavi-bordolulara katılmıştı.
İki efsanenin güncel durumu
Kişi
Mevcut durumu ve kulübü
Barcelona dönemi
Pep Guardiola
Manchester Citytakımından ayrıldığından beri işsiz (futbola ara verdi)
2008 — 2012 yılları (teknik direktör)
Neymar
Brezilya'nın köklü Santos kulübünde forma giyiyor
2013 — 2017 yılları (forvet)
Şu anda Guardiola, Manchester City ile yollarını ayırdıktan sonra hiçbir takımı çalıştırmıyor ve dinleniyor. 34 yaşındaki Neymar ise kariyerine başladığı kulüp olan Brezilya'nın Santos takımının başarısı için ter döküyor.
Sizce, eğer 2013 yılında Pep Guardiola Barcelona'da kalsaydı ve Neymar ile birlikte çalışsalardı, Brezilyalı forvet Ballon d'Or'u kazanabilir miydi?
Düşüncelerinizi yorumlarda paylaşın ve teknik direktörün bu ilginç itirafını futbolseverlerle hemen paylaşın!
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