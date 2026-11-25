Guardiola, Squadra Azzurra teklifini neden reddettiğini açıkladı
Manchester Cityeski teknik direktörü Pep Guardiola, Brezilyalı efsane Romario'ya verdiği röportajda kariyerindeki önemli bir detayı paylaştı. İspanyol çalıştırıcı, İtalya Futbol Federasyonu'ndan milli takımın başına geçmesi için resmi teklif aldığını ancak yorgunluk ve dinlenme ihtiyacı nedeniyle bu teklifi reddetmek zorunda kaldığını belirtti.
Paolo Maldini ve Leonardo ile yapılan görüşme sonrası alınan karar
Guardiola'ya göre İtalyan futboluna büyük saygı duyuyor ancak 18 yıllık aralıksız baskının ardından kendine vakit ayırması gerekiyordu:
«Onlarla (İtalya Futbol Federasyonu) görüştüm. Bunu ilk kez açıklıyorum, ancak İtalya gibi bir ülkeye hayır demek benim için utanç vericiydi. Milli takım teknik direktörlüğü için aday gösterilmek benim için büyük bir onurdu ancak bir ara vermem gerektiğini hissettim.
Eğer bu işi birkaç yıl önce teklif etselerdi muhtemelen kabul ederdim. Ancak o dönemde, Paolo Maldini ve Leonardo ile yaptığım görüşmelerden sonra durmam gerektiğini anladım. Kendime daha fazla zaman ayırmam gerekiyordu. 18 yıl boyunca her üç günde bir maç oynanan bir tempoda teknik direktörlük yaptım. Belli bir noktada mola vermek gerekiyor...», — dedi Pep Guardiola (Romario'ya verdiği röportajdan).
Guardiola'nın açıklamasının ana detayları
Göstergeler
Detaylar ve gerçekler
Görüşen taraf
İtalya Futbol Federasyonu
Reddetme nedeni
18 yıllık kesintisiz kariyer sonrası fiziksel ve zihinsel dinlenme ihtiyacı
Kararda etkili olan kişiler
Paolo Maldini ve Leonardo ile yapılan görüşmeler
Teknik direktörlük deneyimi
Her 3 günde bir maç temposunda geçen 18 yıllık kesintisiz kariyer
Kaynak
Romario (Romario TV) ile özel röportaj
Hatırlatmak gerekirse, Pep Guardiola daha önce ABD ve Suudi Arabistan milli takımlarından gelen teklifleri de tatilde olduğu gerekçesiyle reddetmişti.
Sizce Pep Guardiola, İtalya Milli Takımı'nın teklifini kabul etseydi, Squadra Azzurra'yı tekrar dünya futbolunun zirvesine taşıyabilir miydi?
Düşüncelerinizi yorumlarda paylaşın ve teknik direktörün bu itirafını futbolseverlerle hemen paylaşın!
Sıradaki haber
Abonelikle reklam yok
Zamin Premium — aylık 4 900 UZS
Yorumlar0
…