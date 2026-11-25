Manchester Cityeski teknik direktörü Pep Guardiola, Brezilyalı efsane Romario'ya verdiği röportajda kariyerindeki önemli bir detayı paylaştı. İspanyol çalıştırıcı, İtalya Futbol Federasyonu'ndan milli takımın başına geçmesi için resmi teklif aldığını ancak yorgunluk ve dinlenme ihtiyacı nedeniyle bu teklifi reddetmek zorunda kaldığını belirtti.

Paolo Maldini ve Leonardo ile yapılan görüşme sonrası alınan karar

Guardiola'ya göre İtalyan futboluna büyük saygı duyuyor ancak 18 yıllık aralıksız baskının ardından kendine vakit ayırması gerekiyordu:

«Onlarla (İtalya Futbol Federasyonu) görüştüm. Bunu ilk kez açıklıyorum, ancak İtalya gibi bir ülkeye hayır demek benim için utanç vericiydi. Milli takım teknik direktörlüğü için aday gösterilmek benim için büyük bir onurdu ancak bir ara vermem gerektiğini hissettim.

Eğer bu işi birkaç yıl önce teklif etselerdi muhtemelen kabul ederdim. Ancak o dönemde, Paolo Maldini ve Leonardo ile yaptığım görüşmelerden sonra durmam gerektiğini anladım. Kendime daha fazla zaman ayırmam gerekiyordu. 18 yıl boyunca her üç günde bir maç oynanan bir tempoda teknik direktörlük yaptım. Belli bir noktada mola vermek gerekiyor...», — dedi Pep Guardiola (Romario'ya verdiği röportajdan).