“Hamam Böceği Partisi”nin kurucusu gözaltına alındı (video)

Hindistan'da “Hamam Böceği Partisi” (Cockroach Janta Party) kurucusu Abhijit Dipke ve hareketin iki temsilcisi daha polis tarafından gözaltına alındı. Reuters, 10 Ekim'de bu gelişmeyi duyurdu.

Edinilen bilgiye göre Dipke, Mumbai'den Delhi'ye gelen uçaktan indikten sonra havalimanında yakalandı. Hareketin eş başkanı Saurav Das ve basın sözcüsü Ashutosh Ranka da uçak Delhi havalimanına indikten sonra polis tarafından götürüldü.

“Hamam Böceği Partisi”, sosyal medyada hareket temsilcilerinin uçak içinde gözaltına alındığı anları gösteren bir video yayınladı. Hareket, bu olayı kınayarak üç temsilcisinin tutuklandığını duyurdu.

Söz konusu kişilerin, Delhi'de yapılması planlanan protesto gösterisinden önce gözaltına alındığı belirtildi. Gösteri, Hindistan Merkez Seçim Komisyonu Başkanı Gyanesh Kumar'ın istifasını talep etmeyi amaçlıyordu. Yerel yönetimin gösteri düzenlenmesini yasakladığı bildirildi.

Bilgi notu olarak; “Hamam Böceği Partisi”, Mayıs 2026'da kurulan hicivli bir siyasi harekettir. Hareket, Hindistan Yüksek Mahkemesi Yargıcı Surya Kant'ın bazı açıklamalarının ardından ortaya çıkmıştır. Sosyal medyada geniş çapta tanınan hareket, gençler arasında destek görmektedir.