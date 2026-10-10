“Hamam Böceği Partisi”nin kurucusu gözaltına alındı (video)

·3·Dünya
“Hamam Böceği Partisi”nin kurucusu gözaltına alındı (video)

Hindistan'da “Hamam Böceği Partisi” (Cockroach Janta Party) kurucusu Abhijit Dipke ve hareketin iki temsilcisi daha polis tarafından gözaltına alındı. Reuters, 10 Ekim'de bu gelişmeyi duyurdu.

Edinilen bilgiye göre Dipke, Mumbai'den Delhi'ye gelen uçaktan indikten sonra havalimanında yakalandı. Hareketin eş başkanı Saurav Das ve basın sözcüsü Ashutosh Ranka da uçak Delhi havalimanına indikten sonra polis tarafından götürüldü.

“Hamam Böceği Partisi”, sosyal medyada hareket temsilcilerinin uçak içinde gözaltına alındığı anları gösteren bir video yayınladı. Hareket, bu olayı kınayarak üç temsilcisinin tutuklandığını duyurdu.

Söz konusu kişilerin, Delhi'de yapılması planlanan protesto gösterisinden önce gözaltına alındığı belirtildi. Gösteri, Hindistan Merkez Seçim Komisyonu Başkanı Gyanesh Kumar'ın istifasını talep etmeyi amaçlıyordu. Yerel yönetimin gösteri düzenlenmesini yasakladığı bildirildi.

Bilgi notu olarak; “Hamam Böceği Partisi”, Mayıs 2026'da kurulan hicivli bir siyasi harekettir. Hareket, Hindistan Yüksek Mahkemesi Yargıcı Surya Kant'ın bazı açıklamalarının ardından ortaya çıkmıştır. Sosyal medyada geniş çapta tanınan hareket, gençler arasında destek görmektedir.

Hamam Böceği PartisiAbhijit DipkeHindistan Merkez Seçim KomisyonuGyanesh KumarHindistan
Paylaş:
Telegram kanalıGoogle'da takip et
Charos
«ZAMIN.UZ» editör

Yorumlar 0

İlgili haberler

İsveç'te seçimlerde sol muhalefet liderliği ele geçirdi, sağcılar ise tahtı kaybediyorİsveç'te seçimlerde sol muhalefet liderliği ele geçirdi, sağcılar ise tahtı kaybediyor14 Eylül 12:27Aleksandar Vučić parlamentin feshedilmesini duyurdu: Sırbistan'da seçimler ne zaman?Aleksandar Vučić parlamentin feshedilmesini duyurdu: Sırbistan'da seçimler ne zaman?9 Eylül 11:54Almanya'da siyasi deprem: Saksonya'da AfD partisinin tarihi zaferiAlmanya'da siyasi deprem: Saksonya'da AfD partisinin tarihi zaferi7 Eylül 09:58«Aptal siyasetçilere inanmayın!»: Blackwater kurucusundan herkesi şoke eden açıklama«Aptal siyasetçilere inanmayın!»: Blackwater kurucusundan herkesi şoke eden açıklama10 Eylül 22:09“Hamamböcekleri Partisi” gösterisinin ardından altı kişi gözaltına alındı“Hamamböcekleri Partisi” gösterisinin ardından altı kişi gözaltına alındı7 Haziran 17:09Vantor uydusu Satürn'ü uzaydan görüntülediVantor uydusu Satürn'ü uzaydan görüntülediBugün 15:51
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Dünya haberler

Karakalpakistan'da 4 ton altın bulundu: En ilginç yanı, bölgenin yüzde 80'i henüz keşfedilmemiş
Karakalpakistan'da 4 ton altın bulundu: En ilginç yanı, bölgenin yüzde 80'i henüz keşfedilmemiş
Evde beslenen dev piton çocuğu yuttu mu? Vietnam'daki haberler paniğe yol açtı
Evde beslenen dev piton çocuğu yuttu mu? Vietnam'daki haberler paniğe yol açtı
Dünya'nın dönüşü hızlandı: Küresel zaman sistemi değişebilir
Dünya'nın dönüşü hızlandı: Küresel zaman sistemi değişebilir
İki haftalık minyatür eşek kayboldu ve ertesi gün korkunç bir halde bulundu
İki haftalık minyatür eşek kayboldu ve ertesi gün korkunç bir halde bulundu
Japonya'da 90 dakika uyuyan katılımcı 14 bin dolar kazanacak
Japonya'da 90 dakika uyuyan katılımcı 14 bin dolar kazanacak
436 kiloluk Pakistanlı adam nasıl yaşıyor?
436 kiloluk Pakistanlı adam nasıl yaşıyor?
Türkiye'de Nuh'un Gemisi mi bulundu? Bilim insanları yer altında tüneller tespit etti (video)
Türkiye'de Nuh'un Gemisi mi bulundu? Bilim insanları yer altında tüneller tespit etti (video)
61 yaşındaki kadın kızının çocuğunu dünyaya getirdi
61 yaşındaki kadın kızının çocuğunu dünyaya getirdi