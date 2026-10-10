Türkiye 15 yaş altı çocukların sosyal medya kullanımını tamamen kısıtlıyor

·6·Dünya
Türkiye 15 yaş altı çocukların sosyal medya kullanımını tamamen kısıtlıyor

Dünya genelinde dijital güvenlik ve genç nesli internetin olumsuz etkilerinden korumaya yönelik kısıtlamalar artarken, Türk yetkililer de radikal bir karar aldı. Bu yılın 1 Kasım tarihinden itibaren ülke genelinde 15 yaşını doldurmamış vatandaşlara sosyal medya hizmeti sunulması yasal olarak yasaklanacak.

Bu düzenleme sadece yeni hesap açılışlarını kısıtlamakla kalmıyor, aynı zamanda mevcut sistemde kullanıcıların yaşlarının zorunlu olarak doğrulanmasını, 15 yaşından büyük gençler için güvenli bir dijital ortam oluşturulmasını ve ebeveyn denetimlerinin ciddi şekilde artırılmasını da kapsıyor.

Yaş doğrulaması nasıl yapılacak? E-Devlet portalı ile entegrasyon

Daha önce sosyal medyaya kaydolurken sadece doğum tarihini manuel olarak girmek yeterliyken, artık bu tür sahteciliklerin önüne geçilecek:

  • Devlet platformu üzerinden kimlik doğrulama: Yeni kurallara göre, her sosyal medya platformu hesap açılışı sırasında kullanıcının gerçek yaşını Türkiye'nin dijital devlet hizmetleri platformu (e-Devlet sistemi) üzerinden kişisel kimlik numarası ile doğrulamakla yükümlü kılındı.

  • Otomatik reddetme: Sistem kullanıcının 15 yaşını doldurmadığını tespit ederse, hesap oluşturma talepleri otomatik olarak reddedilecek.

  • Algoritmik denetim: Ayrıca 15 yaşından büyük kullanıcılar için zihinsel ve ahlaki açıdan zararlı içerikleri kısıtlayan, özel olarak uyarlanmış bir arayüz sunulacak.

Küresel eğilim: Devletler neden bu tür önlemlere başvuruyor?

Türkiye'nin bu kararı, dünya genelindeki güvenlik dalgasının mantıklı bir devamı niteliğindedir:

  • Siber tehdit ve ruh sağlığı: Birçok uluslararası araştırma, sosyal medyanın gençler üzerinde depresyon, siber zorbalık ve dikkat dağınıklığı gibi sorunlara yol açtığını göstermektedir.

  • Ebeveyn sorumluluğu: Yeni düzenleme, ailelere çocuklarının ekran süresini yönetme ve sanal güvenliklerini sağlama konusunda ek yasal destekler sunuyor.

1 Kasım'da yürürlüğe girecek bu katı kuralların yabancı medya devleri (Instagram, TikTok, YouTube vb.) tarafından teknik olarak nasıl uygulanacağı ve bu deneyimin bölgedeki diğer ülkeleri etkileyip etkilemeyeceği uzmanların odak noktasında.

TürkiyeE-DevletSosyal MedyaDijital GüvenlikGençler
Paylaş:
Telegram kanalıGoogle'da takip et
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

Yorumlar 0

İlgili haberler

Avrupa, çocuklar için sosyal medyayı sert şekilde kısıtlayan kararı duyurduAvrupa, çocuklar için sosyal medyayı sert şekilde kısıtlayan kararı duyurdu17 Eylül 13:51«Türkiye ve Pakistan'ı sert cezalandıracağız!»: Husilerden Ankara'ya ağır tehdit«Türkiye ve Pakistan'ı sert cezalandıracağız!»: Husilerden Ankara'ya ağır tehdit20 Eylül 12:48Endonezya'da «temizlik»: 4,7 milyon çocuk hesabı silindiEndonezya'da «temizlik»: 4,7 milyon çocuk hesabı silindi27 Haziran 12:29Tayland Kraliçesi, JAS 39C Gripen savaş uçağını tek başına uçurdu (video)Tayland Kraliçesi, JAS 39C Gripen savaş uçağını tek başına uçurdu (video)Bugün 17:42Trump ve Putin telefon görüşmesinde neleri kararlaştırdı?Trump ve Putin telefon görüşmesinde neleri kararlaştırdı?Bugün 17:29“Hamam Böceği Partisi”nin kurucusu gözaltına alındı (video)“Hamam Böceği Partisi”nin kurucusu gözaltına alındı (video)Bugün 16:01
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Dünya haberler

Karakalpakistan'da 4 ton altın bulundu: En ilginç yanı, bölgenin yüzde 80'i henüz keşfedilmemiş
Karakalpakistan'da 4 ton altın bulundu: En ilginç yanı, bölgenin yüzde 80'i henüz keşfedilmemiş
Evde beslenen dev piton çocuğu yuttu mu? Vietnam'daki haberler paniğe yol açtı
Evde beslenen dev piton çocuğu yuttu mu? Vietnam'daki haberler paniğe yol açtı
Dünya'nın dönüşü hızlandı: Küresel zaman sistemi değişebilir
Dünya'nın dönüşü hızlandı: Küresel zaman sistemi değişebilir
İki haftalık minyatür eşek kayboldu ve ertesi gün korkunç bir halde bulundu
İki haftalık minyatür eşek kayboldu ve ertesi gün korkunç bir halde bulundu
Japonya'da 90 dakika uyuyan katılımcı 14 bin dolar kazanacak
Japonya'da 90 dakika uyuyan katılımcı 14 bin dolar kazanacak
436 kiloluk Pakistanlı adam nasıl yaşıyor?
436 kiloluk Pakistanlı adam nasıl yaşıyor?
Türkiye'de Nuh'un Gemisi mi bulundu? Bilim insanları yer altında tüneller tespit etti (video)
Türkiye'de Nuh'un Gemisi mi bulundu? Bilim insanları yer altında tüneller tespit etti (video)
61 yaşındaki kadın kızının çocuğunu dünyaya getirdi
61 yaşındaki kadın kızının çocuğunu dünyaya getirdi