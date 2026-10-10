Türkiye 15 yaş altı çocukların sosyal medya kullanımını tamamen kısıtlıyor

Dünya genelinde dijital güvenlik ve genç nesli internetin olumsuz etkilerinden korumaya yönelik kısıtlamalar artarken, Türk yetkililer de radikal bir karar aldı. Bu yılın 1 Kasım tarihinden itibaren ülke genelinde 15 yaşını doldurmamış vatandaşlara sosyal medya hizmeti sunulması yasal olarak yasaklanacak.

Bu düzenleme sadece yeni hesap açılışlarını kısıtlamakla kalmıyor, aynı zamanda mevcut sistemde kullanıcıların yaşlarının zorunlu olarak doğrulanmasını, 15 yaşından büyük gençler için güvenli bir dijital ortam oluşturulmasını ve ebeveyn denetimlerinin ciddi şekilde artırılmasını da kapsıyor.

Yaş doğrulaması nasıl yapılacak? E-Devlet portalı ile entegrasyon

Daha önce sosyal medyaya kaydolurken sadece doğum tarihini manuel olarak girmek yeterliyken, artık bu tür sahteciliklerin önüne geçilecek:

Devlet platformu üzerinden kimlik doğrulama: Yeni kurallara göre, her sosyal medya platformu hesap açılışı sırasında kullanıcının gerçek yaşını Türkiye'nin dijital devlet hizmetleri platformu (e-Devlet sistemi) üzerinden kişisel kimlik numarası ile doğrulamakla yükümlü kılındı.

Otomatik reddetme: Sistem kullanıcının 15 yaşını doldurmadığını tespit ederse, hesap oluşturma talepleri otomatik olarak reddedilecek.

Algoritmik denetim: Ayrıca 15 yaşından büyük kullanıcılar için zihinsel ve ahlaki açıdan zararlı içerikleri kısıtlayan, özel olarak uyarlanmış bir arayüz sunulacak.

Küresel eğilim: Devletler neden bu tür önlemlere başvuruyor?

Türkiye'nin bu kararı, dünya genelindeki güvenlik dalgasının mantıklı bir devamı niteliğindedir:

Siber tehdit ve ruh sağlığı: Birçok uluslararası araştırma, sosyal medyanın gençler üzerinde depresyon, siber zorbalık ve dikkat dağınıklığı gibi sorunlara yol açtığını göstermektedir.

Ebeveyn sorumluluğu: Yeni düzenleme, ailelere çocuklarının ekran süresini yönetme ve sanal güvenliklerini sağlama konusunda ek yasal destekler sunuyor.

1 Kasım'da yürürlüğe girecek bu katı kuralların yabancı medya devleri (Instagram, TikTok, YouTube vb.) tarafından teknik olarak nasıl uygulanacağı ve bu deneyimin bölgedeki diğer ülkeleri etkileyip etkilemeyeceği uzmanların odak noktasında.