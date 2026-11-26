Kazakistan'da rüşvet veya yolsuzlukla ilgili suçları ihbar eden vatandaşlara 17,5 milyon tengeye kadar para ödülü verilebilir. Bu durum, ülkenin Milli Güvenlik Komitesi'nin yolsuzlukla mücadele servisi tarafından açıklandı.

Ödül miktarı, suçun ağırlık derecesine göre belirlenir. Şöyle ki:

idari suçlar için — 30 aylık hesap göstergesi (129.750 tenge);

hafif suçlar için — 40 AÖG (173.000 tenge);

orta ağırlıktaki suçlar için — 50 AÖG (216.250 tenge);

ağır suçlar için — 70 AÖG (302.750 tenge);

çok ağır suçlar için — 100 AÖG (432.500 tenge).

Eğer rüşvet veya suç nedeniyle verilen zarar miktarı 1.000 AÖG'yi (4 milyon 325 bin tenge) aşarsa, ihbarda bulunan kişiye bu tutarın yüzde 10'u kadar ödül verilir. Ancak ödeme miktarının 400 AÖG'yi, yani 17 milyon 300 bin tengeyi geçmemesi kararlaştırılmıştır.

Ödülü almak için hangi şartların yerine getirilmesi gerekir?

Ödül almak için vatandaşın yolsuzluk, rüşvet verme veya rüşvet talep etme durumunu ilgili kuruma bildirmesi gerekir. Ayrıca:

mahkeme hükmünün veya kararının yasal olarak yürürlüğe girmesini beklemek;

başvuru yapmak;

başvuruya kimlik belgesi ve tenge cinsinden açılmış banka hesap numarasının bulunduğuna dair belgeyi eklemek gereklidir.

Ödül ödemesine ilişkin komisyon kararı 15 iş gününe kadar olan sürede alınır. Para, ilgili emir çıkarıldıktan sonra bir ay içinde vatandaşın banka hesabına aktarılır.