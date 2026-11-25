«Belki de Cristiano durumu gerçekten böyle hissetmiştir. Milli takımdaki herkes ona her zaman maksimum düzeyde saygı göstermeye çalıştı. O, hepimiz için temel bir örnek. Eğer o bu saygıyı hissetmediyse, ben kimim ki aksini iddia edeyim?

Bir milli takım oyuncusu olarak şunu söyleyebilirim ki, yaptığımız her şeyde sadece bir futbolcuya değil, bir insan olarak da ona saygı göstermeyi amaçladık.»

— Bruno Fernandes (A Bola gazetesine verdiği röportajdan)