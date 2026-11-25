«Kimim ki aksini iddia edeyim?» — Bruno Fernandes
«Manchester United» kulübü ve Portekiz milli takımı orta saha oyuncusu Bruno Fernandes, 41 yaşındaki efsanevi forvet Cristiano Ronaldo'nun annesi tarafından dile getirilen eleştirilere yanıt verdi. Daha önce Ronaldo'nun annesi, oğluna milli takımda yeterince saygı gösterilmediği yönünde görüş bildirmişti.
«O, hepimiz için temel bir örnek»
Portekiz'in saygın A Bola gazetesine verdiği röportajda Fernandes, takım arkadaşlarının Ronaldo'ya hem futbolcu hem de insan olarak her zaman büyük saygı duymaya çalıştıklarını, ancak onun kişisel duygularını inkar edemeyeceğini vurguladı:
«Belki de Cristiano durumu gerçekten böyle hissetmiştir. Milli takımdaki herkes ona her zaman maksimum düzeyde saygı göstermeye çalıştı. O, hepimiz için temel bir örnek. Eğer o bu saygıyı hissetmediyse, ben kimim ki aksini iddia edeyim?
Bir milli takım oyuncusu olarak şunu söyleyebilirim ki, yaptığımız her şeyde sadece bir futbolcuya değil, bir insan olarak da ona saygı göstermeyi amaçladık.»
— Bruno Fernandes (A Bola gazetesine verdiği röportajdan)
Durumun detayları ve tarafların pozisyonu
Taraflar
Pozisyon ve açıklamanın içeriği
Cristiano Ronaldo'nun annesi
Oğlunun Portekiz milli takımında hak ettiği saygıyı görmediğini iddia etti
Bruno Fernandes
Tüm takımın Ronaldo'ya maksimum saygı gösterdiğini, onun herkes için bir örnek olduğunu vurguladı
Ana nokta
Fernandes, Ronaldo'nun kişisel hisleriyle tartışmayacağını, ancak takımın niyetinin her zaman tarafsız olduğunu belirtti
Hatırlatalım, Cristiano Ronaldo milli takımdaki kariyerini noktaladıktan sonra bile Portekiz futbolu çevresinde onun takımdaki yeri ve ilişkiler hakkındaki tartışmalar durulmuyor.
Sizce Bruno Fernandes'in bu sakin ve diplomatik cevabı, Ronaldo'nun ailesi ve hayranlarıyla yaşanan anlaşmazlıklara nokta koyabilir mi?
Düşüncelerinizi yorumlarda paylaşın ve bu sıcak haberi Portekiz futbolu hayranlarına hemen ulaştırın!
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