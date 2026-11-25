Barcelona'nın eski teknik direktörü Pep Guardiola, modern futbolun iki büyük efsanesi olan Arjantinli Lionel Messi ve Portekizli Cristiano Ronaldo arasındaki uzun yıllara dayanan tarihi rekabet hakkındaki düşüncelerini paylaştı. İspanyol teknik adam, bu iki yıldızın eşi benzeri görülmemiş başarılarının temelinde bizzat bu rekabetin yattığını vurguladı.

«Ondan daha fazla kupa kazanmak istiyorum»

The Touchline yayını Romario TV kaynağına dayandırılan röportajda Guardiola, iki futbolcunun birbirini nasıl sürekli zirvede tuttuğunu açıkladı:

«Birbirlerinin yüksek seviyeyi korumalarına yardımcı oldular. Aralarında rekabet olmasaydı, elde ettikleri sonuçlar muhtemelen bu kadar dikkat çekici olmazdı. Her biri rakibinin oyununu izleyip, "Ondan daha iyi olmak istiyorum. Ondan daha fazla kupa kazanmak istiyorum" diye düşündü. İşte bu düşünce onları sürekli ileriye gitmeye teşvik etti.» — Pep Guardiola

İki efsanenin bugünkü kariyerleri ve son sonuçları

Şu anda Cristiano Ronaldo Suudi Arabistan'ın Al-Nassr kulübünde, Lionel Messi ise ABD'nin Inter Miami takımında kariyerine devam ediyor.

Futbolcu Mevcut kulübü Son resmi maçlardaki sonuçları Cristiano Ronaldo Al-Nassr (Suudi Arabistan) 24 Kasım'da AFC Şampiyonlar Ligi Elit turunda Al-Sadd'a karşı oynanan maçta (2-1) penaltıdan gol atarak takımının galibiyetine katkıda bulundu Lionel Messi Inter Miami (ABD, MLS) 22 Kasım'da MLS play-off turunda Columbus Crew'a karşı oynanan maçta (0-3) 90 dakika sahada kaldı

Guardiola'nın bu sözleri, İspanya La Liga'daki El Clasico döneminde on yıldan fazla bir süre tüm dünyayı hayran bırakan Messi-Ronaldo döneminin gerçek özünü bir kez daha hatırlattı.

Sizce Pep Guardiola haklı mı? Eğer Messi veya Ronaldo'dan biri olmasaydı, diğeri bugünkü seviyedeki rekorları kırabilir miydi?

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