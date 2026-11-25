Manchester Cityforveti Erling Haaland, Napoliile oynanan maçta alınan beraberlik hakkında konuştu. Takımın yeterince iyi oynamadığını ve rakibe hücumda çok fazla fırsat tanıdıklarını belirtti.

“Maçın sonunda gol atmaya çalıştık ama başaramadık. Yeterince iyi bir performans sergileyemedik ve rakibin kalemizde kolay pozisyonlar bulmasına izin verdik. Oyunun kontrolünü elimize alamadık ve hücumda istediğimiz gibi oynayamadık.

Futbol aynı anda hem basit hem de karmaşık. Kazandığınızda her şey kolay ve anlaşılır görünüyor. Kaybettiğinizde ise her şeyi sorgulamaya başlıyorsunuz. Aslında çok fazla düşünmeden sadece oynamak gerekiyor. Ancak bunu uygulamaya dökmek o kadar da kolay değil.

Takımımızda çok sayıda üst düzey oyuncu var. Her birimiz potansiyelimizi tam olarak kullanmalıyız. Birlik olmalı, pozitif kalmalı, sahada daha fazla enerjiyle hareket etmeli ve tüm gücümüzü ortaya koymalıyız,” dedi Haaland.