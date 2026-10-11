Gürcistan'da basit bir ağrı kesici yüzünden Kazakistan vatandaşı 16 yıl hapis cezasına çarptırıldı

·2·Dünya
Gürcistan'da basit bir ağrı kesici yüzünden Kazakistan vatandaşı 16 yıl hapis cezasına çarptırıldı

Kazakistanlı bir tır şoförü, Gürcistan'da aracındaki ilk yardım çantasında taşıdığı ağrı kesici ilaç nedeniyle 16 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Adamın ailesi mahkeme kararına itiraz etmeyi planlıyor.

Tengrinews'in haberine göre, Şuçinsk şehrinde yaşayan sürücü, nisan ayında Gürcistan'ın Poti limanında gözaltına alındı. Bel ve omurga ağrıları nedeniyle yanında ağrı kesici taşıyordu.

Ancak Gürcistan yasalarına göre bu ilaç, psikotrop ve uyuşturucu maddeler listesinde yer alıyor. Bu nedenle sürücü tutuklandı ve hakkında dava açıldı.

Sürücünün eşi, beş aydır eşini serbest bıraktırmak için çabalıyor. Burabay bölge yönetimi ve savcılık da konuya müdahil oldu.

İlacın adama Almanya'daki bir doktor tarafından tavsiye edildiğini kanıtlayacak belgelerin sunulamadığı belirtildi. Aile şimdi mahkeme kararına itiraz etmeye hazırlanıyor. Gürcistan yasalarında bunun için bir aylık süre tanınıyor.

Kazakistan Dışişleri Bakanlığı'na göre, konsolosluk yetkilileri tutuklu vatandaşla görüştü, duruşmalara katıldı ve avukat bulmasına yardımcı oldu. Bakanlık, vatandaşa konsolosluk ve hukuki desteğin devam edeceğini bildirdi.

KazakistanGürcistanTengrinewsPoti LimanıHukuk
Paylaş:
Telegram kanalıGoogle'da takip et
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» editör

Yorumlar 0

İlgili haberler

Canlı yayındaki provokasyon: Kazakistan, Rus yayıncıyı ülkeden sınır dışı ettiCanlı yayındaki provokasyon: Kazakistan, Rus yayıncıyı ülkeden sınır dışı etti14 Ağustos 12:04Kırgızistan ve Kazakistan 49 Yıllık Arazi Takası Konusunda AnlaştıKırgızistan ve Kazakistan 49 Yıllık Arazi Takası Konusunda Anlaştı29 Haziran 20:03Güneş'in görünmeyen tarafında bilim insanlarının beklemediği bir değişim tespit edildiGüneş'in görünmeyen tarafında bilim insanlarının beklemediği bir değişim tespit edildi15 Temmuz 01:44Savunma bakanlarının 'kara talihi': Gürcistan'ın eski bakanı yolsuzluk suçlamasıyla hapse girdiSavunma bakanlarının 'kara talihi': Gürcistan'ın eski bakanı yolsuzluk suçlamasıyla hapse girdi12 Eylül 17:42Doktorlar bir kadının iki organını yanlışlıkla aldıDoktorlar bir kadının iki organını yanlışlıkla aldı24 Ağustos 13:57Gürcistan Devlet Güvenlik Servisi eski başkanı Grigol Liluashvili 13 yıl hapse mahkum edildiGürcistan Devlet Güvenlik Servisi eski başkanı Grigol Liluashvili 13 yıl hapse mahkum edildi17 Eylül 14:46
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Dünya haberler

Karakalpakistan'da 4 ton altın bulundu: En ilginç yanı, bölgenin yüzde 80'i henüz keşfedilmemiş
Karakalpakistan'da 4 ton altın bulundu: En ilginç yanı, bölgenin yüzde 80'i henüz keşfedilmemiş
Evde beslenen dev piton çocuğu yuttu mu? Vietnam'daki haberler paniğe yol açtı
Evde beslenen dev piton çocuğu yuttu mu? Vietnam'daki haberler paniğe yol açtı
Dünya'nın dönüşü hızlandı: Küresel zaman sistemi değişebilir
Dünya'nın dönüşü hızlandı: Küresel zaman sistemi değişebilir
İki haftalık minyatür eşek kayboldu ve ertesi gün korkunç bir halde bulundu
İki haftalık minyatür eşek kayboldu ve ertesi gün korkunç bir halde bulundu
Japonya'da 90 dakika uyuyan katılımcı 14 bin dolar kazanacak
Japonya'da 90 dakika uyuyan katılımcı 14 bin dolar kazanacak
Türkiye'de Nuh'un Gemisi mi bulundu? Bilim insanları yer altında tüneller tespit etti (video)
Türkiye'de Nuh'un Gemisi mi bulundu? Bilim insanları yer altında tüneller tespit etti (video)
61 yaşındaki kadın kızının çocuğunu dünyaya getirdi
61 yaşındaki kadın kızının çocuğunu dünyaya getirdi
Pirinç tarlalarında ördekler "çalışıyor": Çiftçilere nasıl yardımcı oluyorlar?
Pirinç tarlalarında ördekler "çalışıyor": Çiftçilere nasıl yardımcı oluyorlar?