Gürcistan'da basit bir ağrı kesici yüzünden Kazakistan vatandaşı 16 yıl hapis cezasına çarptırıldı

Kazakistanlı bir tır şoförü, Gürcistan'da aracındaki ilk yardım çantasında taşıdığı ağrı kesici ilaç nedeniyle 16 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Adamın ailesi mahkeme kararına itiraz etmeyi planlıyor.

Tengrinews'in haberine göre, Şuçinsk şehrinde yaşayan sürücü, nisan ayında Gürcistan'ın Poti limanında gözaltına alındı. Bel ve omurga ağrıları nedeniyle yanında ağrı kesici taşıyordu.

Ancak Gürcistan yasalarına göre bu ilaç, psikotrop ve uyuşturucu maddeler listesinde yer alıyor. Bu nedenle sürücü tutuklandı ve hakkında dava açıldı.

Sürücünün eşi, beş aydır eşini serbest bıraktırmak için çabalıyor. Burabay bölge yönetimi ve savcılık da konuya müdahil oldu.

İlacın adama Almanya'daki bir doktor tarafından tavsiye edildiğini kanıtlayacak belgelerin sunulamadığı belirtildi. Aile şimdi mahkeme kararına itiraz etmeye hazırlanıyor. Gürcistan yasalarında bunun için bir aylık süre tanınıyor.

Kazakistan Dışişleri Bakanlığı'na göre, konsolosluk yetkilileri tutuklu vatandaşla görüştü, duruşmalara katıldı ve avukat bulmasına yardımcı oldu. Bakanlık, vatandaşa konsolosluk ve hukuki desteğin devam edeceğini bildirdi.