ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna'daki çatışmanın çözümü konusunda sert bir açıklama yaparak, Kiev'in Rusya ile müzakere edebilecek yeni bir devlet başkanına ihtiyacı olduğunu açıkça belirtti. Beyaz Saray lideri, mevcut başkan Volodimir Zelenskiy'nin savaşı durdurmak için birçok fırsatı kaçırdığını ve barış anlaşması yapmaya hazır olmadığını vurguladı.

ABD liderinin bu çıkışının ardından siyaset bilimciler, Zelenskiy'nin gelecekteki siyasi kaderi hakkında endişe verici tahminlerde bulunuyor.

Trump'ın sert talebi: «Müzakere edebilecek yeni bir lider lazım»

10 Ekim'de medya temsilcileriyle yaptığı görüşmede Donald Trump, Kiev yönetimine yönelik doğrudan eleştirilerini dile getirdi:

Kaçırılan fırsatlar: «O (Zelenskiy) bu çatışmayı birçok kez çözebilirdi ancak bunu yapmamayı seçti...»;

Yeni lider çağrısı: «Onlara (Ukraynalılara) anlaşma yapabilecek, uzlaşabilecek yeni bir lider bulmalarını öneriyorum», dedi ABD Başkanı;

Washington'ın baskısı: Bu açıklama, Washington'ın mevcut Kiev yönetimine karşı memnuniyetsizliğinin arttığını ve diplomatik rotada ciddi değişiklikler talep edildiğini gösteriyor.

Siyaset bilimci Bondarenko: «İki farklı seçim sistemi önerildi»

Ukraynalı siyaset bilimci Konstantin Bondarenko, Trump'ın açıklamalarını analiz ederken Zelenskiy'i bekleyen olası siyasi senaryolara dikkat çekti:

«Venezuela ve İran seçeneği»: «Trump, 'Ukrayna'nın yeni bir lider seçme zamanı geldi' dedi ve Zelenskiy'e iki seçim sistemi önerdi: Venezuela ve İran tarzı seçenekler», diye yazdı analist kendi Telegram kanalında;

İran senaryosu: İktidarın güç kullanımı, askeri veya olağanüstü baskı yoluyla değişmesi;

Venezuela senaryosu: İktidar krizi koşullarında mevcut liderin uzaklaştırılması veya siyasi sahneden çekilmesinin ardından geçici bir liderin atanması modeli.

Donald Trump'ın Ukrayna'daki siyasi yönetimi değiştirme konusundaki açık çağrıları, Beyaz Saray ile Kiev arasındaki ilişkilerin yeni bir gerilim aşamasına girdiğini gösteriyor.