Manchester United teknik direktörü Mauricio Pochettino ve teknik ekibi, kulüp tesislerindeki berber hizmetinden yararlanarak dış görünüşlerini düzelttiler. Bu gelişmeyi The Touchline yayını ilgili fotoğraflarla duyurdu.

Acil başlangıç ve taraftar şakaları

Görünüşe göre Arjantinli teknik adam, geçen hafta ABD milli takımı kampından döndükten sonra 'Kırmızı Şeytanlar' ile işe çok hızlı başlamak zorunda kaldı. Bu yüzden Pochettino ve yardımcılarının saç tıraşı olmaya bile vakitleri kalmamıştı.

Sosyal medyadaki futbolseverler bu fotoğrafları esprili yorumlarla karşıladı:

Taraftarların yorumu: Pochettino yönetimindeki ilk iki maçta United'ın eksik olan şeyin tam olarak bu yeni saç stili olduğu söyleniyor;

Yeni umut: Taraftarlar artık takımda her şeyin yoluna gireceği konusunda şakalaşıyor.

Pochettino dönemindeki ilk sonuçlar ve puan durumu

Arjantinli teknik adam yönetimindeki Manchester United'ın ilk maçları ve turnuvalardaki mevcut durumu şu şekilde:

İstatistikler Detaylar ve sonuçlar İlk maç sonucu Liverpool'a 0:4 skoruyla mağlubiyet İkinci maç sonucu Sporting ile 2:2 skoruyla beraberlik Premier League'deki yeri Puan durumunda 19. sıra Şampiyonlar Ligi'ndeki yeri Genel tabloda 19. sıra

Sizce, Mauricio Pochettino Manchester United'ı içinde bulunduğu zor durumdan çıkarıp takımın oyununu kısa sürede değiştirebilecek mi?

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