Fransa Ligue 1'in 12. haftası kapsamında Lens deplasmanda Angers konuk oldu ve 5:2 skorla farklı bir galibiyet aldı. Maçın yıldızı olan Lens'in 25 yaşındaki Senegalli forveti Abdalla Sima rakip filelere beş gol göndererek penta-trik yaptı.

17 dakikada 4 gol ve 12 yıl sonra tekrarlanan rekor

Karşılaşmanın ilk yarısında Amine'in golüyle Angers öne geçse de, 43. dakikada Abdalla Sima dengeyi sağladı. İkinci yarının başında (48. dakika) Amine ev sahibini tekrar öne geçirdi ancak sonrasında sahada sadece Senegalli forvetin resitali vardı.

Sima 64, 70, 76 ve 81. dakikalarda — sadece 17 dakika içinde dört kez daha rakip kaleciyi mağlup ederek Lens'in geri dönüşle gelen farklı galibiyetini sağladı. Dikkat çekici olan ise, futbolcunun ligdeki önceki altı maçında sadece bir gol atmış olması ve geçen sezonu toplamda sadece iki golle tamamlamasıydı.

Böylece Abdalla Sima, Fransa Ligi'nde son 40 yıl içinde bir maçta beş gol atan ikinci futbolcu oldu. Ligue 1'de son penta-trik 2014 yılında gerçekleşmişti; o dönem Nice forveti Carlos Eduardo Guingamp'a karşı oynanan maçta (7:2) beş gol kaydetmişti.

Maç raporu ve temel istatistikler

İstatistikler Resmi veriler Turnuva ve hafta Fransa Ligue 1, 12. hafta Maç ve sonuç Angers — Lens 2:5 Goller Amine (20', 48') — Abdalla Sima (43', 64', 70', 76', 81') Futbolcu bilgileri Abdalla Sima (25 yaş, Senegal, Lens forveti) Tarihi başarı Fransa Ligi'nde son 40 yılda penta-trik yapan ikinci futbolcu (2014'te Nice oyuncusu Carlos Eduardo'dan sonra ilk kez)

Sizce bir maçta 5 gol atarak tarihe geçen Abdalla Sima, bu sezon Fransa Ligue 1 gol krallığı yarışında da zirveye oynayabilir mi?

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