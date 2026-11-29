Şu anda kadınlar dünya sıralamasında (WTA) 45. sırada yer alan Kamilla Rakhimova gelecek yıllardaki en büyük hayallerinden ve hedeflerinden birini açıkladı. Özbekistan'ın bir numaralı tenisçisi 2028 yılında ABD'nin Los Angeles şehrinde düzenlenecek Yaz Olimpiyat Oyunları'nda ülkemizi temsil etmeyi hedeflediğini doğruladı. Bu konuda BB Tennis yayını haber veriyor.

«Bu benim için en büyük hedef»

2028 Olimpiyatları'na katılım planları hakkındaki soruya Rakhimova büyük bir heyecan ve güvenle yanıt verdi:

«Evet, kesinlikle. Bu benim için en büyük hedef. Umarım eleme aşamasını başarıyla geçip Olimpiyatlarda Özbekistan'ı temsil edebilirim», — dedi Kamilla Rakhimova.

Vatandaşlık değişikliği, liderlik mücadelesi ve sıralama geçmişi

Kamilla Rakhimova, Aralık 2025'te spor vatandaşlığını Rusya'dan Özbekistan'a geçirmişti. Ülkemizi temsil etmeye başladığı andan itibaren Özbekistan'ın bir numaralı raketi oldu ve bir süre önce milli takımımıza katılan Mariya Timofeyeva'yi geride bıraktı. O günden bu yana iki tenisçi arasında iç rekabet oldukça çekişmeli geçiyor: