Kamilla Rakhimova, Los Angeles 2028 Olimpiyatları'nda Özbekistan'ı temsil etmek istiyor
Şu anda kadınlar dünya sıralamasında (WTA) 45. sırada yer alan Kamilla Rakhimova gelecek yıllardaki en büyük hayallerinden ve hedeflerinden birini açıkladı. Özbekistan'ın bir numaralı tenisçisi 2028 yılında ABD'nin Los Angeles şehrinde düzenlenecek Yaz Olimpiyat Oyunları'nda ülkemizi temsil etmeyi hedeflediğini doğruladı. Bu konuda BB Tennis yayını haber veriyor.
«Bu benim için en büyük hedef»
2028 Olimpiyatları'na katılım planları hakkındaki soruya Rakhimova büyük bir heyecan ve güvenle yanıt verdi:
«Evet, kesinlikle. Bu benim için en büyük hedef. Umarım eleme aşamasını başarıyla geçip Olimpiyatlarda Özbekistan'ı temsil edebilirim», — dedi Kamilla Rakhimova.
Vatandaşlık değişikliği, liderlik mücadelesi ve sıralama geçmişi
Kamilla Rakhimova, Aralık 2025'te spor vatandaşlığını Rusya'dan Özbekistan'a geçirmişti. Ülkemizi temsil etmeye başladığı andan itibaren Özbekistan'ın bir numaralı raketi oldu ve bir süre önce milli takımımıza katılan Mariya Timofeyeva'yi geride bıraktı. O günden bu yana iki tenisçi arasında iç rekabet oldukça çekişmeli geçiyor:
13 Ekim 2026: Mariya Timofeyeva, Pekin'deki WTA 1000 turnuvasında üçüncü tura ulaştıktan sonra sıralamada 63. sıraya yükseldi ve geçici olarak Özbekistan'ın 1 numaralı raketi unvanını geri aldı (bu sırada Rakhimova 69. sıradaydı).
2 Kasım 2026: Tokyo'da düzenlenen prestijli WTA 500 turnuvasında yarı finale kadar yükselen Kamilla Rakhimova, Özbek tenisçiler arasında tekrar liderliği ele geçirdi ve kariyerindeki en yüksek derece olan dünya sıralamasında 44. sıraya yükseldi.
Kamilla Rakhimova'nın güncel sonuçları ve Olimpiyat yolu
Göstergeler
Detaylar
Sporcu
Kamilla Rakhimova (25 yaşında, Özbekistan)
Güncel sıralaması
45. sıra (WTA) — Özbekistan'ın bir numaralı raketi
En yüksek sıralaması
44. sıra (2 Kasım 2026 itibarıyla)
Spor vatandaşlığını değiştirme tarihi
Aralık 2025
Ana hedef
Los Angeles 2028 Olimpiyat Oyunları kota almak ve Özbekistan'ı temsil etmek
En büyük başarıları (2026)
Tokyo WTA 500 yarı finali, US Open ve Wimbledon turnuvalarında 3. tur
Sizce Kamilla Rakhimova, 2028 Olimpiyatları'na kadar olan süreçte formunu koruyup ilk 30 tenisçi arasına girebilir mi?
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