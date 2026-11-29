Yunanistan'ın Hersonissos şehrinde toplam ödül havuzu 56.700 avro olan Challenger 50 kategorisindeki prestijli Hersonissos Challenger 4 tenis turnuvası düzenleniyor. Dikkat çekici olan ise, turnuvanın çiftler kategorisinde Özbekistan'ın bir numaralı raketi Sergey Fomin'in şampiyonluğa ulaşmasıdır.

İradeli bir zafer ve maç tie-break'inde üstünlük

Vatandaşımız, Ukraynalı Oleksiy Krutix ile partnerlik yaparak turnuvanın final maçında İtalyan tenisçiler — Jacopo Vasami ve Gianluca Cadenasso ikilisine karşı korta çıktı.

İlk seti kaybeden Fomin ve Krutix, ikinci sette oyunun kontrolünü tamamen ele alarak skoru eşitledi. Karar setindeki maç tie-break'inde 10-5'lik skorla üstünlük sağlayan Özbek-Ukraynalı ikili, turnuva şampiyonluğunu ilan etti. Sadece 1 saat 1 dakika süren mücadelede her iki taraf da ikişer ace vuruşu gerçekleştirdi.

Final maçı raporu ve temel istatistikler

İstatistikler Resmi bilgiler Turnuva ve kategori Hersonissos Challenger 4 (Challenger 50 kategorisi) — Hersonissos, Yunanistan Ödül havuzu 56.700 avro Branş ve aşama Çiftler, Final Şampiyon çift Sergey Fomin (Özbekistan) / Oleksiy Krutix (Ukrayna) Finalist rakipler Jacopo Vasami / Gianluca Cadenasso (İtalya) Maç skoru 3/6, 6/1, 10/5 (maç tie-break'i ile) Maç süresi ve ace sayıları 1 saat 1 dakika; her iki tarafta 2'şer ace

Sizce Yunanistan'daki bu şampiyonluk, Özbekistan'ın bir numaralı raketi Sergey Fomin'e yaklaşan uluslararası turnuvalarda tekler kategorisinde de yüksek başarılar elde etmesi için nasıl bir motivasyon sağlayacak?

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