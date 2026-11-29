Kazakistan kadın satranç milli takımı lideri, uluslararası büyükusta Bibisara Asaubayeva sosyal medya hesaplarını daha aktif bir şekilde geliştirmeye ve yeni içerik formatlarını denemeye karar vermesi hakkındaki samimi düşüncelerini paylaştı.

22 yaşındaki satranç oyuncusu, kendi Telegram kanalında yayınladığı gönderide, yeni bir alana başlarken yaşadığı içsel şüpheler ve toplumun beklentileri üzerinde durdu:

«Bir kez daha anlıyorum ki, en önemlisi — ilk adımı atmak. En korkutucu ve en zor olanı da bu. Sosyal medyayı aktif kullanmayı hep isterdim ama çok fazla şüphe ve korkum vardı. Sıfırdan başlamak kolay değil, üstelik sürekli “insanlar ne der?” düşüncesi peşimi bırakmıyordu.

Bir gün kendimi denemeye karar verdim. Önce Instagram, sonra 100 takipçili bir Telegram kanalı, şimdi ise TikTok ve hatta sohbet tarzı videolar.

Böyle her adımdan sonra anladım ki, birçok şeyi gözümüzde büyütüyoruz. Sizin düşündüğünüz eksiklikleri çevrenizdekiler fark etmeyebilir veya tam tersine, o özellik tam da onların hoşuna gidebilir. Örneğin, kendi sesim ve videoda nasıl konuştuğum hoşuma gitmiyordu ama sonuçta bu konuda çok güzel yorumlar aldım», diye yazıyor.