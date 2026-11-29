Bibisara Asaubayeva neden sosyal medyada aktif olmaya karar verdiğini açıkladı
Kazakistan kadın satranç milli takımı lideri, uluslararası büyükusta Bibisara Asaubayeva sosyal medya hesaplarını daha aktif bir şekilde geliştirmeye ve yeni içerik formatlarını denemeye karar vermesi hakkındaki samimi düşüncelerini paylaştı.
«En zoru ve en korkutucusu — ilk adım»
22 yaşındaki satranç oyuncusu, kendi Telegram kanalında yayınladığı gönderide, yeni bir alana başlarken yaşadığı içsel şüpheler ve toplumun beklentileri üzerinde durdu:
«Bir kez daha anlıyorum ki, en önemlisi — ilk adımı atmak. En korkutucu ve en zor olanı da bu. Sosyal medyayı aktif kullanmayı hep isterdim ama çok fazla şüphe ve korkum vardı. Sıfırdan başlamak kolay değil, üstelik sürekli “insanlar ne der?” düşüncesi peşimi bırakmıyordu.
Bir gün kendimi denemeye karar verdim. Önce Instagram, sonra 100 takipçili bir Telegram kanalı, şimdi ise TikTok ve hatta sohbet tarzı videolar.
Böyle her adımdan sonra anladım ki, birçok şeyi gözümüzde büyütüyoruz. Sizin düşündüğünüz eksiklikleri çevrenizdekiler fark etmeyebilir veya tam tersine, o özellik tam da onların hoşuna gidebilir. Örneğin, kendi sesim ve videoda nasıl konuştuğum hoşuma gitmiyordu ama sonuçta bu konuda çok güzel yorumlar aldım», diye yazıyor.
Toplumun beklentileri ve kişisel özgürlük
Asaubayeva, şüphelerinin bir nedeninin de uzun yıllar sadece entelektüel sporla uğraşması olduğunu itiraf ediyor. Çünkü toplumda bu alanın temsilcilerinin sadece belirli sınırlar içinde kalması gerektiğine dair görüşler mevcut:
«Ama neden biri diğerini inkar etsin ki? Çevremdekiler beni belirli bir imajla görmeye alıştığı için kendimi kısıtlamak istemiyorum. Farklı yönleri denemek, kendimde yeni özellikler keşfetmek, neyin bana uygun olup olmadığını anlamak benim için çok daha ilgi çekici.
Eğer “yapamam” diye korkuyorsanız, sadece keyif için deneyin. Her işte uzman olmak, büyük hedefler koymak veya ideal zamanı beklemek bir zorunluluk değil. Bazen sadece size zevk veren bir işle uğraşmak da yeterlidir.
Sadece “ya şansım yaver gitmezse” veya “insanlar anlamaz” korkusuyla isteklerinizden vazgeçmeyin. Belki de o en korkutucu ilk adımın ardında, size biraz daha fazla mutluluk getirecek bir fırsat gizlidir».
Almanya'daki turnuva yerine — Cenevre'de aşk desteği
Hatırlatmak gerekirse, daha önce Bibisara Asaubayeva'nın Almanya'da düzenlenecek prestijli WR Women's Chess Tour 2026 Grand Final'ine katılmaktan vazgeçtiği bildirilmişti. Satranççı, bu büyük turnuva yerine sevdiği kişi olan Özbekistanlı büyükusta Javohir Sindorov'u şahsen desteklemek için Cenevre'ye (İsviçre) gitti. Orada Sindorov, Hintli Gukesh Dommaraju ile dünya şampiyonluğu (FIDE Dünya Şampiyonası) için mücadele ediyor.
Bibisara Asaubayeva'nın hayatındaki son gelişmeler
Konu
Önemli detaylar
Kahraman
Bibisara Asaubayeva (Kazakistan kadın milli takımı lideri, uluslararası büyükusta)
Yeni faaliyetleri
TikTok, Instagram ve Telegram hesaplarını aktif kullanmak, sohbet tarzı videolar çekmek
İnsanlara tavsiyesi
Yenilikten korkmamak, «insanlar ne der» düşüncelerini unutmak ve sadece keyif için hareket etmek
Son önemli kararı
Almanya'daki WR Women's Chess Tour 2026 Grand Final'ine katılmaktan vazgeçti
Şu anda nerede
Cenevre'de (İsviçre), sevdiği kişi olan Özbekistanlı Javohir Sindorov'u dünya şampiyonluğu maçlarında destekliyor
Sizce ünlü sporcuların ve entelektüellerin sosyal medyada hayatlarını, duygularını ve günlük ilgi alanlarını açıkça göstermeleri hayranlarını ne kadar olumlu etkiliyor?
Düşüncelerinizi yorumlarda paylaşın ve Bibisara Asaubayeva ile Özbek-Kazak satranç dünyasındaki en ilginç olayları takip eden yakınlarınızla bu haberi hemen paylaşın!
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