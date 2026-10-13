Karpuz paylaşan dostlar: İnsan ve geyik arasındaki samimi video sosyal medyayı fethetti

·1·Dünya
Karpuz paylaşan dostlar: İnsan ve geyik arasındaki samimi video sosyal medyayı fethetti

Sosyal medyada insan ile yaban hayatı arasındaki inanılmaz samimi dostluğu yansıtan yeni bir video gerçek bir hit haline geldi. Ukraynalı blogger Yura Ladniy kendi beslediği geyik yavrusuyla bir dilim tatlı karpuzu paylaştığı görüntüler kısa sürede 1 milyondan fazla beğeni ve on binlerce sıcak yorum topladı.

İnsan ile narin bir hayvan arasındaki şefkati yansıtan bu kareler, sadece milyonlarca kullanıcının yüzünü güldürmekle kalmadı, aynı zamanda ağların en popüler viral konularından biri haline geldi.

«Borya karpuzu insanlar gibi yiyor»: Videoda neler var?

Güneşli ve açık havada çekilen video, sadeliği ve doğallığıyla izleyiciyi kendine çekiyor:

  • Bir dilim, iki kat neşe: Elinde bir dilim kıpkırmızı karpuz tutan adam, onu geyik yavrusuyla sırayla yiyor. Hayvan, hiçbir korku veya çekince duymadan insanın elinden tatlı meyveyi iştahla ısırıyor;

  • Ağız dolusu lezzet: Karpuz suyu akan geyik yavrusu, şımarık bir çocuk gibi yiyeceğin tadını çıkararak burnunu yalıyor. Bu süreç izleyiciye saf duygular aşılıyor;

  • Karşılıklı tam güven: Hayvanın insana bu kadar yakın durması, gözlerindeki sevgi ve huzur, uzun süredir birlikte olduklarını ve gerçek bir sevgiyle büyüdüğünü açıkça gösteriyor.

Hayranların övgüsü: «Gülümsemeden izlemek imkansız»

Videonun altında dünyanın dört bir yanından binlerce kullanıcı samimi ve esprili yorumlar bırakıyor:

  • «Borya acele et, yoksa bitirecek!»: Yorum yapanlar geyik yavrusunun adının Borya olduğunu belirterek, «Borya, çabuk ısır, yoksa Yura sana bırakmayacak»diye şakalaşıyorlar;

  • «Onu ormana bırakmayın»: Hayranlar, hayvanın insana çok alıştığını görerek onun yaban hayatına değil, şefkatli ellerde korunmasını istiyorlar;

  • Sonsuz pozitif enerji: Birçok kişi, bu kısa videonun yoğun günlük rutin içinde ruh halini yükselten, dünyadaki en saf ve güzel dostluk örneklerinden biri olduğunu vurguluyor.

İnsan ile hayvanlar arasındaki bu samimi ilişki, sevgi ve ilginin her türlü sınırı ortadan kaldırdığının bir başka canlı kanıtı oldu.

Yura LadniyBoryaKarpuzİnsan-Hayvan DostluğuViral
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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