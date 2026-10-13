Seul'e giden uçakta Özbek doktor bir yolcunun hayatını kurtardı

·7·Dünya
Seul'e giden uçakta Özbek doktor bir yolcunun hayatını kurtardı

11 Ekim günü Özbekistan Havayolları'na ait bir uçakta uçuş sırasında acil bir durum yaşandı. Kadın yolculardan birinin durumu aniden ağırlaştı ve acil tıbbi müdahale gereksinimi doğdu.

Olayla ilgili video paylaşan bir yolcunun belirttiğine göre, kadının kan basıncı aniden düştü ve ağır bir şok durumuna girdi. Durum ciddileşince uçak mürettebatı yolcular arasında doktor olup olmadığını sorarak yardım istedi. Hatta uçağın acil iniş yapması konusu bile değerlendirildi.

Tam o sırada yakın koltuklardan birinde Özbekistan vatandaşı doktor Komil Hasanov bulunuyordu. O, Güney Kore'dekiChungbuk Üniversitesi Hastanesi'nde staj yapmak üzere yola çıkmıştı.

Doktorun tam o uçuşta bulunması, kadına zamanında tıbbi müdahale yapılmasını sağladı.

Bu olay, uçuş sırasındaki beklenmedik durumlarda sağlık personelinin bulunmasının ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gösterdi.

11 EkimKomil HasanovChungbuk ÜniversitesiÖzbekistan Havayollarıİlk Yardım
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» editör

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